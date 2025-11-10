Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2026 году: список

В Ярославле стал известен список дорог, которые должны отремонтировать в 2026 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля сообщили, какие дороги отремонтируют в городе в 2026 году. По информации заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николая Степанова, власти уже заключили контракты на ремонт следующих участков:

улица Советская (от Советской площади до Красной площади, работы начались в 2025 году);

улица Будкина (от Комсомольской площади до улицы Семашко, работы начались в 2025 году);

проспект Фрунзе (второй этап — от улицы Светлой до Костромского шоссе, работы начались в 2025 году)

5-й Луговой переулок (от улицы Вишняки до Подгорной, работы начались в 2025 году)

Московский проспект (2 этап — от проспекта Фрунзе до улицы Гагарина, работы начались в 2025 году);

Улица 2-я Ляпинская от дома № 33Б по улице Клубной до границ города.

Кроме того, в 2026 году планируется ремонт и других дорог.

Капитальный ремонт:

улица Базовая (от проспекта Октября до дома № 10 по улице Базовой);

улица Университетская (от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского);

улица Сосновая (от улицы Красноборской до проспекта Машиностроителей);

улица 3-я Яковлевская (от проспекта Авиаторов до границ города);

улица Яковлевская (второй участок, от дома № 7 по улице Яковлевской до границы города);

дорога без названия (от улицы 3-й Яковлевской до дома № 7 по улице Яковлевской, включая разворотное кольцо);

дорога без названия (от пересечения с проспектом Авиаторов (в районе дома № 60 по улице 2-й Яковлевской) до границ города в районе путепровода у железнодорожной станции «Филино»);

улица Марголина (от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе);

улица Чкалова (от проспекта Октября до улицы Угличской). Ремонт рассчитан на 2026–2027 год;

Ремонт:

улица Панина (от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова — четная и нечетная сторона);

улица Выставочная (от проспекта Октября до улицы Базовой (четная сторона) в районе дома № 10);

улица Выставочная (2 этап, от улицы Базовой до гаражного кооператива «Керамзит»);

улица Большая Октябрьская (от Богоявленской площади до улицы Городской Вал);

улица Бабича (от Ленинградского проспекта до улицы Строителей);

улица Волкова (от Народного переулка до улицы Кедрова);

Первомайский переулок (от улицы Трефолева до Первомайской улицы);

Московский проспект (3 этап, от улицы Гагарина до улицы Калинина). Ремонт рассчитан на 2026–2027 годы;

Тепловой переулок (от улицы Моховой до дома № 17 по Тепловому переулку);

Кучерской переулок (от улицы Победы до дома № 72 по улице Свердлова). Ремонт рассчитан на 2026–2027 год.

Ремонт дороги — работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги. При этом не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги. Капитальный ремонт — комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов дороги. При этом не изменяются границы полосы отвода (то есть земельный участок, выделенный под эксплуатацию трассы).