Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2026 году: список

В мэрии Ярославля сообщили, какие дороги отремонтируют в городе в 2026 году. По информации заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николая Степанова, власти уже заключили контракты на ремонт следующих участков:
улица Советская (от Советской площади до Красной площади, работы начались в 2025 году);
улица Будкина (от Комсомольской площади до улицы Семашко, работы начались в 2025 году);
проспект Фрунзе (второй этап — от улицы Светлой до Костромского шоссе, работы начались в 2025 году)
5-й Луговой переулок (от улицы Вишняки до Подгорной, работы начались в 2025 году)
Московский проспект (2 этап — от проспекта Фрунзе до улицы Гагарина, работы начались в 2025 году);
Улица 2-я Ляпинская от дома № 33Б по улице Клубной до границ города.
Кроме того, в 2026 году планируется ремонт и других дорог.
Капитальный ремонт:
улица Базовая (от проспекта Октября до дома № 10 по улице Базовой);
улица Университетская (от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского);
улица Сосновая (от улицы Красноборской до проспекта Машиностроителей);
улица 3-я Яковлевская (от проспекта Авиаторов до границ города);
улица Яковлевская (второй участок, от дома № 7 по улице Яковлевской до границы города);
дорога без названия (от улицы 3-й Яковлевской до дома № 7 по улице Яковлевской, включая разворотное кольцо);
дорога без названия (от пересечения с проспектом Авиаторов (в районе дома № 60 по улице 2-й Яковлевской) до границ города в районе путепровода у железнодорожной станции «Филино»);
улица Марголина (от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе);
улица Чкалова (от проспекта Октября до улицы Угличской). Ремонт рассчитан на 2026–2027 год;
Ремонт:
улица Панина (от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова — четная и нечетная сторона);
улица Выставочная (от проспекта Октября до улицы Базовой (четная сторона) в районе дома № 10);
улица Выставочная (2 этап, от улицы Базовой до гаражного кооператива «Керамзит»);
улица Большая Октябрьская (от Богоявленской площади до улицы Городской Вал);
улица Бабича (от Ленинградского проспекта до улицы Строителей);
улица Волкова (от Народного переулка до улицы Кедрова);
Первомайский переулок (от улицы Трефолева до Первомайской улицы);
Московский проспект (3 этап, от улицы Гагарина до улицы Калинина). Ремонт рассчитан на 2026–2027 годы;
Тепловой переулок (от улицы Моховой до дома № 17 по Тепловому переулку);
Кучерской переулок (от улицы Победы до дома № 72 по улице Свердлова). Ремонт рассчитан на 2026–2027 год.
Ремонт дороги — работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги. При этом не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги. Капитальный ремонт — комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов дороги. При этом не изменяются границы полосы отвода (то есть земельный участок, выделенный под эксплуатацию трассы).
Напомним, мы публиковали фоторепортаж с Советской улицы в Ярославле, где начался ремонт дороги.