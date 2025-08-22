НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 751мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,25
EUR 93,50
На работу на речном трамвайчике
Где выгодно купить квартиру
Опасны ли пауки-осы
Ярославский бренд покорил Россию
Программа «Пира на Волге»
Очередь в больнице
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Сокращения на крупном заводе
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый водный маршрут
Дороги и транспорт В Ярославле будут ремонтировать крупный проспект за 433,7 миллиона. Когда начнут работы

В Ярославле будут ремонтировать крупный проспект за 433,7 миллиона. Когда начнут работы

Публикуем информацию с «Госзакупок»

404
3 комментария
В Ярославле отремонтируют проспект Фрунзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отремонтируют проспект Фрунзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отремонтируют проспект Фрунзе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют отремонтировать проспект Фрунзе. Власти ищут подрядчика, который проведет дорожные работы на участке от улицы Светлой до Костромского шоссе. Заплатить за работы готовы максимум 433,7 миллиона рублей.

Судя по проекту контракта, ремонт будет длиться до 30 июня 2026 года. Работы разобьют на два этапа. До 24 ноября 2025 года дорожники должны будут успеть провести подготовительные работы, восстановить и закрепить трассу, устроить тротуары и провести дорожные работы. Затем они вновь выйдут на объект уже в апреле 2026 года. Рабочим вновь нужно будет отремонтировать тротуары, провести дорожные работы, восстановить газон и нанести разметку на проезжую часть.

«Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы в сроки, установленные пунктом 6.1 контракта, и сдать их в установленном порядке», — говорится в проекте контракта.

Заявки будут принимать до 9 сентября 2025 года. Аукцион по определению подрядчика пройдет 12 сентября.

Работы на проспекте Фрунзе станут новым этапом масштабного ремонта, начатого еще в 2023 году. Ранее в Ярославле уже привели в порядок участок от Московского проспекта до улицы Академика Колмогорова. Во время ремонта жители часто стояли в пробках.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Проспект Фрунзе Ремонт Дорожные работы Госзакупки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 минут
Хороший распил для депутатов
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление