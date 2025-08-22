В Ярославле будут ремонтировать крупный проспект за 433,7 миллиона. Когда начнут работы

В Ярославле отремонтируют проспект Фрунзе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют отремонтировать проспект Фрунзе. Власти ищут подрядчика, который проведет дорожные работы на участке от улицы Светлой до Костромского шоссе. Заплатить за работы готовы максимум 433,7 миллиона рублей.

Судя по проекту контракта, ремонт будет длиться до 30 июня 2026 года. Работы разобьют на два этапа. До 24 ноября 2025 года дорожники должны будут успеть провести подготовительные работы, восстановить и закрепить трассу, устроить тротуары и провести дорожные работы. Затем они вновь выйдут на объект уже в апреле 2026 года. Рабочим вновь нужно будет отремонтировать тротуары, провести дорожные работы, восстановить газон и нанести разметку на проезжую часть.

«Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы в сроки, установленные пунктом 6.1 контракта, и сдать их в установленном порядке», — говорится в проекте контракта.

Заявки будут принимать до 9 сентября 2025 года. Аукцион по определению подрядчика пройдет 12 сентября.