«Билеты уже в продаже»: в Ярославле вернули авиарейс популярного направления. Расписание и цены

«Билеты уже в продаже»: в Ярославле вернули авиарейс популярного направления. Расписание и цены

Рассказываем, куда можно улететь из столицы Золотого кольца

595
Из Ярославля снова можно улететь в Казань

Из Ярославля снова можно улететь в Казань

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле вернули авиасообщение с Казанью. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Маршрут будет действовать с 4 октября. Время в пути займет 1 час 15 минут.

«Рейсы будет осуществлять авиакомпания „ЮВТ Аэро“ на комфортабельных самолетах вместимостью 50 пассажиров. Билеты уже в продаже», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Улететь из Ярославля в Казань можно по субботам и понедельникам. В выходной самолет будет отправляться из аэропорта в Туношне в 12:30, в понедельник — в 22:35. Из Казани — в 10:30 в субботу и в 20:40 в понедельник.

На сайте ярославского аэропорта «Золотое кольцо» указано, что билет на самолет по прямому авиасообщению будет стоить 4719 рублей.

Билеты в Казань стоят меньше пяти тысяч рублей

Билеты в Казань стоят меньше пяти тысяч рублей

Источник:

Международный аэропорт Ярославля «Золотое кольцо»

Ранее из Ярославля уже можно было улететь в Казань. Авиасообщение существовало до 1 мая 2025 года. После этого рейсы приостановили. Причиной называли необходимость технического обслуживания авиапарка компании-перевозчика.

Летом 2025 года власти сообщили, что планируют открыть новые авиарейсы в четыре города-миллионника: Челябинск, Казань, Екатеринбург и Уфу. Сейчас из Ярославля можно улететь в Москву, Пермь, Сочи, Санкт-Петербург.

Сейчас инвестор проводит реконструкцию аэропорта в Туношне. О том, какие работы там проведут, читайте в этом материале.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
