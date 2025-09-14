НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Проблема Медведи и грязь парализовали дорогу к деревням под Ярославлем. Местные просят помощи — видео

Медведи и грязь парализовали дорогу к деревням под Ярославлем. Местные просят помощи — видео

Местная администрация обещает рассмотреть возможность ремонта

510
Жители двух деревень пожаловались на состояние дороги в Ярославском округе | Источник: читатель 76.RUЖители двух деревень пожаловались на состояние дороги в Ярославском округе | Источник: читатель 76.RU

Жители двух деревень пожаловались на состояние дороги в Ярославском округе

Источник:

читатель 76.RU

Деревни Бортниково и Мишуково Ярославского округа находятся в 15 минутах езды от Ярославля, это позволяет местным жить в частном доме на природе и при этом ездить по делам в город. Однако есть у такого расположения населенных пунктов две особенности. Во-первых, в деревни, по словам местных, нередко захаживают дикие звери. А во-вторых, чтобы добраться до своего дома жителям приходится буквально пробираться через полосу препятствия из грязи и ям.

Ярославцы не первый год просят администрацию Ярославского округа обратить внимание на состояние дороги. Правда, асфальта жителям деревень не видать. Летом 2025 года местные написали обращения в приемную главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой обратить внимание на проблему, поскольку ситуация обостряется каждую весну и осень. По бездорожью не может проехать школьный автобус и экстренные службы — «скорые» и пожарные.

«Вся грязь и глина после хорошего дождя прилипает. То есть ушел на работу в балетках, тапочках, прошел дождь — обратно вернуться чистым невозможно», — говорят местные.

Жители Ярославского округа пожаловались на состояние дороги. Весной ее размывает

Источник:

читатель 76.RU

Как рассказала в беседе с 76.RU жительница одной из деревень Юлия, в населенных пунктах постоянно проживают около 60 человек, в том числе несколько участников СВО, многодетные семьи и пожилые. Регулярно по дороге ездит школьный автобус. В сезон дождей водитель забирает учеников с асфальтовой дороги, до нее от деревни Бортниково — 2 километра по грунтовке.

«Школа проверяет маршрут школьного автобуса в августе, когда все сухо-ровно. А весной уже не проехать. Так может проверку дорог в деревни будут проверять в весенний период, когда детям не пройти и автобусу не подъехать?» — задаются вопросом местные.

Школьный автобус, по словам местных, не заезжает в деревни за детьми из-за бездороья | Источник: читатель 76.RUШкольный автобус, по словам местных, не заезжает в деревни за детьми из-за бездороья | Источник: читатель 76.RU
Весной и осенью людям приходится идти 2 километра по жиже, чтобы выйти к асфальтированной трассе | Источник: читатель 76.RUВесной и осенью людям приходится идти 2 километра по жиже, чтобы выйти к асфальтированной трассе | Источник: читатель 76.RU
Автомобилисты проезжают до деревни, рискуя подвеской | Источник: читатель 76.RUАвтомобилисты проезжают до деревни, рискуя подвеской | Источник: читатель 76.RU
Однако власти говорят, что ремонта пока не будет | Источник: читатель 76.RUОднако власти говорят, что ремонта пока не будет | Источник: читатель 76.RU
Последствия весенних и осенних дождей&nbsp;— на фото | Источник: читатель 76.RUПоследствия весенних и осенних дождей&nbsp;— на фото | Источник: читатель 76.RU
Размякшая земля прилипает к колесам и обуви | Источник: читатель 76.RUРазмякшая земля прилипает к колесам и обуви | Источник: читатель 76.RU

Также ярославцы обращают внимание не сложившуюся, по их мнению, несправедливость.

«Для справки: капитальный ремонт указанной дороги проводился в 2015 году. В большинстве (практически во всех) населенных пунктах нашего административного округа отремонтированы дороги по национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“, а наши деревни забыты», — указали жители в обращении Бастрыкину (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. Ред.).

Чаще всего взрослые, рискуя подвеской, добираются до деревни от Ярославля на машине. Те, у кого своего авто нет, выбирают общественный транспорт — автобус № 122 «Ярославль — Диево-Городище». Его остановка находится на асфальтированной дороге в паре километров от Мишуково и километре от Бортниково. До остановки людям приходится идти пешком. И если с грязью и ямами теоретически можно справиться с помощью резиновых сапог, есть еще одно обстоятельство, которое вгоняет местных в панику.

«Весной этого года в д. Бортниково и близлежащих деревнях был зафиксирован выход дикого зверя — медведя. Охотоведами данное животное не устранено, что представляет опасность для жизней людей, которые вынуждены добираться пешком. Также зафиксировано, что на расстоянии 3 км от нашей деревни, а именно в д. Пески Некрасовского МР ЯО на постоянной основе живет и выходит в деревню медведица с четырьмя медвежатами», — пишут люди в обращении.

Местные также переживают, что на дороге может появиться медведь

Источник:

читатель 76.RU

Под конец весны охотоведы организовывали дежурство из-за медведя, который разорил ульи в деревне Бортниково. Территорию обследовали с собаками, правда бурого зверя так и не нашли.

Ответ властей

В администрации Ярославского округа на запрос 76.RU сообщили, что дорога относится к пятой категории, за ее состоянием следит округ.

«Весной специалистами администрации был выезд и обследование данной дороги. Выявленные нарушения были устранены в весенний период. В связи с переходом полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов от органа местного самоуправления сельского поселения к муниципальному округу, мероприятия по дорожной деятельности на автодорогах местного значения и планы дорожных работ разрабатываются с учетом приоритетности на автодороги по решениям суда, представлений прокуратуры и органа ОГИБДД Ярославского округа», — сообщили в пресс-службе администрации Ярославского округа.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также ограниченный объем финансирования, работы по ремонту дорожного полотна будут рассмотрены в перспективный план программных мероприятий по дорожной деятельности на 2026–2030 гг.

пресс-служба Ярославского муниципального округа

Там добавили, что после нескольких обращений от местных первый замглавы округа выезжал в деревню.

«На следующей неделе подготовим сметную документацию на ремонт данной дороги в самой д. Бортниково и сдадим ее в экспертизу для дальнейшего принятия решения в ремонте», — добавили в районной администрации.

К слову, по запросу 76.RU чиновники не смогли представить план дорожных работ с учетом приоритетности на 2025 год.

Напомним, Ярославская область последние годы регулярно попадает в антирейтинг по качеству дорог. Согласно данным за 2024 год, только 38,6% дорог в регионе соответствуют нормативам.

Мы также публиковали репортаж из деревни Овсяники, которая стоит на оживленной дороге между Красным Профинтерном и Ярославлем, жители которой регулярно просят администрацию установить новое освещение и оборудовать остановку.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Грунтовая дорога Ремонт Обращение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Комментарии
5
Гость
44 минуты
У нас по улице Громова у дома 54 есть недострои где собираются подростки там и наркотики и алкоголь Вчера одного ребенка увезла скорая Полиция знает но делает вид что их это некасается
Гость
41 минута
Мы в школу за 10 км ходили. Зимой и летом. И никто не ныл, что в колхозе лошадь не давали.
Читать все комментарии
