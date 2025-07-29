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Дороги и транспорт Проблема Гибели ребенка мало? На оживленной трассе под Ярославлем срезали лежачие полицейские

Гибели ребенка мало? На оживленной трассе под Ярославлем срезали лежачие полицейские

Местные бьют тревогу из-за гоняющих автомобилистов

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10 комментариев
Жители деревни Овсяники, где насмерть сбили девочку, сообщили о срезанных лежащих полицейских | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители деревни Овсяники, где насмерть сбили девочку, сообщили о срезанных лежащих полицейских | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители деревни Овсяники, где насмерть сбили девочку, сообщили о срезанных лежащих полицейских

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Десятки деревень и сёл Ярославской области расположены вдоль оживленных дорог. Из-за трафика не всегда удается перебраться с одной части на другую — автомобилисты не стесняются жать на газ, несмотря на знаки.

Жители деревушки Овсяники Некрасовского района не первый раз просят властей обратить внимание на их ситуацию: в населенном пункте нет тротуаров и светофоров. Хотя по этой дороге добираются до популярной туристической локации — замка Понизовкина.

«Тут летят так, что уши закрывай»

Мимо деревни особенно летом снуют рыбаки, туристические автобусы и самостоятельные путешественники. На номерах встречаются самые разные регионы России. Что уж говорить о местных, которые ежедневно ездят на работу из Красного Профинтерна в Ярославль и обратно. В этой локации не стихает шум машин.

В ноябре 2024 года в деревне насмерть сбили 5-летнюю девочку. Мама с дочкой шли на остановку, чтобы поехать в детсад. Мама перешла дорогую первая, а девочка отстала. В это время водитель гнал по скользкой дороге. Он смог затормозить даже после столкновения, протащив тело малышки. Спустя месяц после трагедии в деревне появился лежачий полицейский. По словам местных, он был сделан грубо, можно было задеть подвеску. Правда, просуществовала неровность недолго — с начала зимы до лета. В конце июня его срезали. Теперь машины вновь летают мимо домов.

«"Полицейские» поставили, и была тишина. Едут потихонечку. Но кому-то помешало. Пригнали бригаду: три трактора, 10-15 человек. Все убирали. Так и не только здесь, а и на Профинтерне убрали», — рассказал жителей деревни Овсяники Сергей Бабак.

Напротив места аварии в ноябре 2023 года появились небольшие искусственные неровности. Спустя полгода их срезали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНапротив места аварии в ноябре 2023 года появились небольшие искусственные неровности. Спустя полгода их срезали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напротив места аварии в ноябре 2023 года появились небольшие искусственные неровности. Спустя полгода их срезали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Юрий Бабак часто пишет обращения из-за уборки дорог и благоустройства в деревне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮрий Бабак часто пишет обращения из-за уборки дорог и благоустройства в деревне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юрий Бабак часто пишет обращения из-за уборки дорог и благоустройства в деревне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Юрий Бабак несколько лет назад был старостой деревни. Несмотря на возраст, он находит в себе силы, чтобы добраться до администрации с обращениями по поводу дороги. Его поддерживают и другие соседи.

«Пока трагедия не случилась, они полицейские не делали. Вот уже [которая неделя пошла], как „лежащие“ срезали, никаких новостей. Тут летят так, что уши закрывай. А когда грузовики едут, у меня дом прямо ходуном ходит», — говорит местный житель Константин.

«А в выходные идет поток машин. Движение очень большое, за сутки больше тысячи авто, наверное, проходит», — подхватывает Юрий.

По словам местных жителей, ДТП в ноябре было не единственным.

«Пару лет назад была авария, пьяный мужчина [на авто] перевернулся, едва коляску с ребенком не сбил. Тут же вот лежит машина вверх лапами. Мы приводим этого водителя в порядок, в чувства, и тут же его дружбаны пролетают под сотню, наверное», — поделилась воспоминаниями жительница Ольга.

В деревне стоит ограничение на 20 километров в час | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ деревне стоит ограничение на 20 километров в час | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне стоит ограничение на 20 километров в час

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После того, как «лежачие полицейские» срезали, Юрий вместе с неравнодушными соседями вновь обратились к властям и СМИ. Их мечта — нормальные тротуары и три «лежачих полицейских» на протяжении всей деревни.

Жители считают, что у деревни давно пора устанавливать камеры. Еще одна их проблема — отсутствующая остановка по направлению из Ярославля на Красный Профинтерн.

Людей высаживают из автобуса на обочину | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюдей высаживают из автобуса на обочину | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей высаживают из автобуса на обочину

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне стоит только одна остановка&nbsp;— по направлению в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ деревне стоит только одна остановка&nbsp;— по направлению в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне стоит только одна остановка — по направлению в Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом месте дорога двухполосная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этом месте дорога двухполосная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом месте дорога двухполосная

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Зимой, кто живет, вступают из автобуса в сугроб. Мы просили перенести остановку на территорию у поворота на Тюньбу. И тротуары просили. Здесь ведь можно тротуар оборудовать, но говорят, что столбы мешают. А чего мешают? 25 лет назад тротуар был. Нам надо-то полтора метра в ширину. Они не хотят делать, потому что потом от снега придется чистить», — считают жители.

По словам местных, дороги зимой чистят редко, обычно сугробы скапливаются на протяжении всего маршрута от поселка Защитный до Красного Профинтерна.

Дорожные знаки в деревне выглядывают из-за листвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДорожные знаки в деревне выглядывают из-за листвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Из разметки на дороге лишь зебра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз разметки на дороге лишь зебра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
По данным прокуратуры, «лежачие полицейские» срезали из-за несоответствия ГОСТу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо данным прокуратуры, «лежачие полицейские» срезали из-за несоответствия ГОСТу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
«Лежащие полицейские» должны уложить в ближайшее время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Лежащие полицейские» должны уложить в ближайшее время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Несмотря на ограничения по дороге, мимо деревни автомобилисты гоняют с явным превышением | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесмотря на ограничения по дороге, мимо деревни автомобилисты гоняют с явным превышением | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В соседней Тюньбе давно мечтают об остановке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ соседней Тюньбе давно мечтают об остановке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следом через отворотку идет деревня Тюньба, до нее буквально можно дойти из Овсяников пешком за пару минут. Населенный пункт также оживлен в летнее время. Здесь помимо дорожных, есть и другие проблемы.

«В деревне нет света, у нас не хватает электроэнергии. У нас есть трансформатор, но он пришел в негодность. И администрация прекрасно это знает. Нам на личном приеме Кулаков (глава района. — Прим. Ред.) сам говорил об этом. У одного дома столб накренился, того и гляди упадет», — рассказала Татьяна Николаевна.

<p>Татьяна Николаевна</p><p>Татьяна Николаевна</p>

«Настолько привыкли к нашим неполадкам. Не знаем, что первоочередное. Так от всего устали»

Татьяна Николаевна

жительница деревни Тюньба
Татьяна Николаевна обратила внимание, что в администрации давно обсуждали перенос остановки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТатьяна Николаевна обратила внимание, что в администрации давно обсуждали перенос остановки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Татьяна Николаевна обратила внимание, что в администрации давно обсуждали перенос остановки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ответ властей

В прокуратуре на запрос 76.RU уточнили, что лежачие полицейские срезали в конце июня по предписанию ГИБДД, неровности не соответствовали ГОСТу. Их должны вернуть обратно в июле.

В администрации Некрасовского района редакции добавили, что вопрос переноса остановки в работе. При этом ремонта тротуаров не планируется.

«Новые искусственные дорожные неровности будут установлены в ближайшее время. Перенос остановки в другое место вызван тем, что в существующем месте нет возможности обустройства „заездного кармана“. Как и отмечали ранее жителям, тротуары не будут обустроены», — подчеркнули в беседе с корреспондентом в пресс-службе администрации.

Жители просят сделать остановку «с карманом» в локации между двумя деревнями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители просят сделать остановку «с карманом» в локации между двумя деревнями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители просят сделать остановку «с карманом» в локации между двумя деревнями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорога в Некрасовском районе непростая, это исторический маршрут «Луговой тракт», по которому несколько веков назад добирались из Ярославля в Кострому. Для развития туризма на протяжении всего маршрута даже установили особые знаки. В наше время доехать до соседнего города по левому берегу почти невозможно: движение прерывают костромские разливы. Однако это не мешает выполнять туристический маршрут частично — до замка Понизовкина. Оттуда можно пересечь Волгу на пароме. Символом тракта по левобережью выбрали зайца — поскольку в этих местах часто бывал поэт Николай Некрасов, написавший стихотворение «Дед Мазай и зайцы» (0+).

За состояние дороги по ярославской стороне следит область и сам Некрасовский район. Определить, где кто ремонтирует дорогу можно невооруженным взглядом.

За дорогой в Овсяниках следит администрация Некрасовского района. Последний раз ее ремонтировали в 2023 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа дорогой в Овсяниках следит администрация Некрасовского района. Последний раз ее ремонтировали в 2023 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За дорогой в Овсяниках следит администрация Некрасовского района. Последний раз ее ремонтировали в 2023 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорога в Грешнево (находится в 14 километрах от Овсяников), здесь стоит камера, а также множество знаков, оборудованы тротуары и размещена искусственная неровность. Дорогу ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДорога в Грешнево (находится в 14 километрах от Овсяников), здесь стоит камера, а также множество знаков, оборудованы тротуары и размещена искусственная неровность. Дорогу ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорога в Грешнево (находится в 14 километрах от Овсяников), здесь стоит камера, а также множество знаков, оборудованы тротуары и размещена искусственная неровность. Дорогу ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонт дороги по нацпроекту завершили в деревне Рыбницы&nbsp;— в полутора километрах от Овсяников | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаРемонт дороги по нацпроекту завершили в деревне Рыбницы&nbsp;— в полутора километрах от Овсяников | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ремонт дороги по нацпроекту завершили в деревне Рыбницы — в полутора километрах от Овсяников

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В апреле 2024 года глава Некрасовского района Павел Кулаков отчитывался о визите губернаторского контроля в район. В ходе выездов с чиновниками также оценили состояние дороги на участке Рыбницы — Овсяники — Тюньба — р. п. Красный Профинтерн.

«Проверили качество дорожного покрытия и других элементов дорог. Все дороги находятся на гарантии», — указывал глава района.

Между тем, местные мечтают о тишине в родной деревне и безопасных тротуарах.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Дорога Лежачий полицейский Превышение скорости Некрасовский район
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Комментарии
10
Гость
1 час
Я вот не понимаю, реально многие несутся так как будто штрафы то ли им не приходят, то ли не платят. Еду в выходные по юбилейному мосту, камеры висят, радар пищит, еду 80-85 по правой полосе, там ограничения 70 . , мах 90 значит , и несутся машины сзади , там явно все 110-120 , пофиг на камеры , еле перестроиться успел так как впереди стояла машина
Гость
36 минут
Статья из прошлого.уж больше месяца в Овсяникпх искуственные неровности и камера на столбе есть. А уж как можно тишины если у тебя дом в 6 метрах от дороги стоит вообще странно слышать о ней. Где дом построили то и получили.
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