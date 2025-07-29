Гибели ребенка мало? На оживленной трассе под Ярославлем срезали лежачие полицейские

Жители деревни Овсяники, где насмерть сбили девочку, сообщили о срезанных лежащих полицейских Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Десятки деревень и сёл Ярославской области расположены вдоль оживленных дорог. Из-за трафика не всегда удается перебраться с одной части на другую — автомобилисты не стесняются жать на газ, несмотря на знаки.

Жители деревушки Овсяники Некрасовского района не первый раз просят властей обратить внимание на их ситуацию: в населенном пункте нет тротуаров и светофоров. Хотя по этой дороге добираются до популярной туристической локации — замка Понизовкина.

«Тут летят так, что уши закрывай»

Мимо деревни особенно летом снуют рыбаки, туристические автобусы и самостоятельные путешественники. На номерах встречаются самые разные регионы России. Что уж говорить о местных, которые ежедневно ездят на работу из Красного Профинтерна в Ярославль и обратно. В этой локации не стихает шум машин.

В ноябре 2024 года в деревне насмерть сбили 5-летнюю девочку. Мама с дочкой шли на остановку, чтобы поехать в детсад. Мама перешла дорогую первая, а девочка отстала. В это время водитель гнал по скользкой дороге. Он смог затормозить даже после столкновения, протащив тело малышки. Спустя месяц после трагедии в деревне появился лежачий полицейский. По словам местных, он был сделан грубо, можно было задеть подвеску. Правда, просуществовала неровность недолго — с начала зимы до лета. В конце июня его срезали. Теперь машины вновь летают мимо домов.

«"Полицейские» поставили, и была тишина. Едут потихонечку. Но кому-то помешало. Пригнали бригаду: три трактора, 10-15 человек. Все убирали. Так и не только здесь, а и на Профинтерне убрали», — рассказал жителей деревни Овсяники Сергей Бабак.

Напротив места аварии в ноябре 2023 года появились небольшие искусственные неровности. Спустя полгода их срезали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юрий Бабак часто пишет обращения из-за уборки дорог и благоустройства в деревне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юрий Бабак несколько лет назад был старостой деревни. Несмотря на возраст, он находит в себе силы, чтобы добраться до администрации с обращениями по поводу дороги. Его поддерживают и другие соседи.

«Пока трагедия не случилась, они полицейские не делали. Вот уже [которая неделя пошла], как „лежащие“ срезали, никаких новостей. Тут летят так, что уши закрывай. А когда грузовики едут, у меня дом прямо ходуном ходит», — говорит местный житель Константин.

«А в выходные идет поток машин. Движение очень большое, за сутки больше тысячи авто, наверное, проходит», — подхватывает Юрий.

По словам местных жителей, ДТП в ноябре было не единственным.

«Пару лет назад была авария, пьяный мужчина [на авто] перевернулся, едва коляску с ребенком не сбил. Тут же вот лежит машина вверх лапами. Мы приводим этого водителя в порядок, в чувства, и тут же его дружбаны пролетают под сотню, наверное», — поделилась воспоминаниями жительница Ольга.

В деревне стоит ограничение на 20 километров в час Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После того, как «лежачие полицейские» срезали, Юрий вместе с неравнодушными соседями вновь обратились к властям и СМИ. Их мечта — нормальные тротуары и три «лежачих полицейских» на протяжении всей деревни.

Жители считают, что у деревни давно пора устанавливать камеры. Еще одна их проблема — отсутствующая остановка по направлению из Ярославля на Красный Профинтерн.

Людей высаживают из автобуса на обочину Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне стоит только одна остановка — по направлению в Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом месте дорога двухполосная Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Зимой, кто живет, вступают из автобуса в сугроб. Мы просили перенести остановку на территорию у поворота на Тюньбу. И тротуары просили. Здесь ведь можно тротуар оборудовать, но говорят, что столбы мешают. А чего мешают? 25 лет назад тротуар был. Нам надо-то полтора метра в ширину. Они не хотят делать, потому что потом от снега придется чистить», — считают жители.

По словам местных, дороги зимой чистят редко, обычно сугробы скапливаются на протяжении всего маршрута от поселка Защитный до Красного Профинтерна.

Следом через отворотку идет деревня Тюньба, до нее буквально можно дойти из Овсяников пешком за пару минут. Населенный пункт также оживлен в летнее время. Здесь помимо дорожных, есть и другие проблемы.

«В деревне нет света, у нас не хватает электроэнергии. У нас есть трансформатор, но он пришел в негодность. И администрация прекрасно это знает. Нам на личном приеме Кулаков (глава района. — Прим. Ред.) сам говорил об этом. У одного дома столб накренился, того и гляди упадет», — рассказала Татьяна Николаевна.

«Настолько привыкли к нашим неполадкам. Не знаем, что первоочередное. Так от всего устали» Татьяна Николаевна жительница деревни Тюньба

Татьяна Николаевна обратила внимание, что в администрации давно обсуждали перенос остановки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ответ властей

В прокуратуре на запрос 76.RU уточнили, что лежачие полицейские срезали в конце июня по предписанию ГИБДД, неровности не соответствовали ГОСТу. Их должны вернуть обратно в июле.

В администрации Некрасовского района редакции добавили, что вопрос переноса остановки в работе. При этом ремонта тротуаров не планируется.

«Новые искусственные дорожные неровности будут установлены в ближайшее время. Перенос остановки в другое место вызван тем, что в существующем месте нет возможности обустройства „заездного кармана“. Как и отмечали ранее жителям, тротуары не будут обустроены», — подчеркнули в беседе с корреспондентом в пресс-службе администрации.

Жители просят сделать остановку «с карманом» в локации между двумя деревнями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорога в Некрасовском районе непростая, это исторический маршрут «Луговой тракт», по которому несколько веков назад добирались из Ярославля в Кострому. Для развития туризма на протяжении всего маршрута даже установили особые знаки. В наше время доехать до соседнего города по левому берегу почти невозможно: движение прерывают костромские разливы. Однако это не мешает выполнять туристический маршрут частично — до замка Понизовкина. Оттуда можно пересечь Волгу на пароме. Символом тракта по левобережью выбрали зайца — поскольку в этих местах часто бывал поэт Николай Некрасов, написавший стихотворение «Дед Мазай и зайцы» (0+).

За состояние дороги по ярославской стороне следит область и сам Некрасовский район. Определить, где кто ремонтирует дорогу можно невооруженным взглядом.

За дорогой в Овсяниках следит администрация Некрасовского района. Последний раз ее ремонтировали в 2023 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Дорога в Грешнево (находится в 14 километрах от Овсяников), здесь стоит камера, а также множество знаков, оборудованы тротуары и размещена искусственная неровность. Дорогу ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонт дороги по нацпроекту завершили в деревне Рыбницы — в полутора километрах от Овсяников Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В апреле 2024 года глава Некрасовского района Павел Кулаков отчитывался о визите губернаторского контроля в район. В ходе выездов с чиновниками также оценили состояние дороги на участке Рыбницы — Овсяники — Тюньба — р. п. Красный Профинтерн.

«Проверили качество дорожного покрытия и других элементов дорог. Все дороги находятся на гарантии», — указывал глава района.