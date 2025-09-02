НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Новые правила авиаперелетов: что нужно знать, чтобы сэкономить деньги и нервы

Новые правила авиаперелетов: что нужно знать, чтобы сэкономить деньги и нервы

Нововведения начали действовать с 1 сентября

Теперь не нужно будет в панике переплачивать за новый обратный билет | Источник: Ирина Шарова / 72.RUТеперь не нужно будет в панике переплачивать за новый обратный билет | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Теперь не нужно будет в панике переплачивать за новый обратный билет

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Планируете отпуск или командировку после 1 сентября 2025 года? Тогда придется летать по обновленным правилам. Минтранс утвердил изменения в авиаперелетах, которые будут действовать до 2031 года и серьезно изменят правила для пассажиров. Рассказываем, что теперь можно делать без страха и как нововведения помогут сэкономить.

Возврат билетов

Теперь пассажиры могут не бояться опоздать и при этом потерять обратный билет. Если вы приобрели билет туда-обратно и опоздали на первый рейс, обратный билет не сгорит. Однако следует запомнить два важных условия:

  • уведомить авиакомпанию нужно в течение 2 часов после вылета того рейса, на который вы не успели;

  • до вылета обратного рейса должно оставаться не менее 24 часов.

После этого не нужно будет в панике переплачивать за новый обратный билет. Главное — оперативно сообщить авиакомпании о ситуации.

Сокращение штрафов

Раньше размер штрафа при возврате билета не фиксировался, его устанавливал авиаперевозчик. А вот теперь закон на стороне пассажиров. Максимальный штраф за возврат билета теперь не будет превышать 25% от стоимости билета. А в некоторых случаях его не будет вообще:

  • билеты с открытой датой;

  • билеты на подсадку (stand-by);

  • билеты для младенцев до 2 лет без места.

Прозрачность цен

Авиакомпании обяжут раскрыть структуру цены билета, чтобы при покупке пассажир видел, из чего сложилась итоговая сумма. В оплату билета обычно входит стоимость перелета, топливный сбор, аэропортовые сборы, стоимость оформления документов, питание (если включено), дополнительные услуги (багаж, страховка и т. д.).

Пока эти сборы не станут обязательной опцией. Но это уже важный шаг в понимании возможности возврата денег за билет при отмене поездки.

Перевес багажа

Одна из основных проблем пассажиров, на которой теряют деньги, — перевес. Всё из-за того, что, даже если весы показали лишь на 100 г больше, платить приходилось за килограмм, если не больше.

Теперь, если норма багажа 20 кг, а ваш чемодан весит 20,4 кг, платить не нужно. Но если весы покажут 20,6 кг, придется оплатить полный килограмм по тарифам авиакомпании.

Лишние сборы

Раньше при обмене или возврате билета авиакомпании могли включать в комиссию различные непонятные сборы. Теперь авиаперевозчик сможет брать плату только за фактически выполненные работы — оформление новых документов и перерасчет стоимости. Никакие дополнительные административные сборы не допускаются.

Все нововведения прописаны в приказе Минтранса России от 31.10.2024 № 386.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минтранс Авиаперевозка Билет Правила Пассажир Закон
