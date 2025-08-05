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Дороги и транспорт Когда возобновится ремонт Комсомольского моста в Ярославле: в мэрии описали ситуацию

Когда возобновится ремонт Комсомольского моста в Ярославле: в мэрии описали ситуацию

Власти перешли на новый этап

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2 комментария
В Ярославле идет ремонт моста через Которосль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле идет ремонт моста через Которосль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле идет ремонт моста через Которосль

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На общегородском совещании в мэрии 5 августа рассказали о ситуации с ремонтом Комсомольского моста через Которосль в Ярославле.

По информации директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, на данный момент проектная документация, необходимая для возобновления работ, готова и прошла государственную экспертизу.

«На данный момент идут процедуры по закупке необходимых материалов и по поиску подрядчика для восстановления дорожного покрытия Комсомольского моста», — отметили в пресс-службе мэрии.

По предварительным данным, контракт с подрядчиком, который продолжит ремонт моста, может быть подписан в начале сентября. Можно сделать вывод, что с этого момента работы возобновятся. Они, как озвучивали ранее, растянутся на два-три месяца.

Напомним, мост на Комсомольской площади был построен в 2018 году. Сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

В мае 2025 года власти решили отремонтировать асфальт на проезжей части моста. Но, как рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов, после снятия верхнего слоя покрытия было обнаружено существенное разрушение нижнего слоя и гидроизоляции. В результате было принято решение об остановке работ и возобновлении их в уже более полном объеме.

Проезд транспорта по мосту временно запретили.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
39 минут
построен в 2018)))))))))))
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