В Ярославле на три дня перекроют движение в центре города: причина

В Ярославле на три дня перекроют движение на центральных улицах. Об этом сообщили в мэрии города 30 июля. Ограничение на движение и парковку коснется участков улиц Кирова, Нахимсона, Советской площади.
«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период подготовки к празднованию и награждению хоккейного клуба „Локомотив“», — пояснили власти.
Действовать запрет будет с 7:00 31 июля до 6:00 3 августа.
Напомним, масштабное чествование ярославской хоккейной команды «Локомотив» (6+), ставшей обладателем престижной награды — Кубка Гагарина, запланировано на воскресенье, 3 августа. В этот день на Советской площади пройдет праздник с конкурсами и музыкальными выступлениями. Туда же приедет автобус с игроками «Локомотива». А в 19:00 начнется торжественный вечер в «Арене-2000», где пройдет награждение команды и выступление популярного музыкального исполнителя.