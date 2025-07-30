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Дороги и транспорт В Ярославле на три дня перекроют движение в центре города: причина

В Ярославле на три дня перекроют движение в центре города: причина

Где и когда будет не проехать

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1 комментарий
В Ярославле перекроют движение в центре города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле перекроют движение в центре города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле перекроют движение в центре города

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле на три дня перекроют движение на центральных улицах. Об этом сообщили в мэрии города 30 июля. Ограничение на движение и парковку коснется участков улиц Кирова, Нахимсона, Советской площади.

«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период подготовки к празднованию и награждению хоккейного клуба „Локомотив“», — пояснили власти.

Действовать запрет будет с 7:00 31 июля до 6:00 3 августа.

Схема перекрытия | Источник: Мария Романова / Городские медиаСхема перекрытия | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Схема перекрытия

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Напомним, масштабное чествование ярославской хоккейной команды «Локомотив» (6+), ставшей обладателем престижной награды — Кубка Гагарина, запланировано на воскресенье, 3 августа. В этот день на Советской площади пройдет праздник с конкурсами и музыкальными выступлениями. Туда же приедет автобус с игроками «Локомотива». А в 19:00 начнется торжественный вечер в «Арене-2000», где пройдет награждение команды и выступление популярного музыкального исполнителя.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
10 минут
Чего они в автобус лезут?Они же железнодорожники один даже почётный вот пусть на электричке типа лёгкого метро и возят их по городу и перекрывать ни чего не надо.
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