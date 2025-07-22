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Дороги и транспорт В Ярославле ограничат движение на центральных улицах: в чем причина

В Ярославле ограничат движение на центральных улицах: в чем причина

Публикуем схему

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4 комментария
Набережную перекроют из-за спортивного мероприятия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Набережную перекроют из-за спортивного мероприятия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Набережную перекроют из-за спортивного мероприятия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле введут временные ограничения движения транспортных средств из-за забега, который пройдет 26 июля. Ограничение будет длиться с пяти часов утра до двух часов дня.

«На участках улиц: Волжская набережная (нижний и средний ярус), Волжский спуск, Которосльная набережная (нижний ярус) <…> вводится временное ограничение движения», — сообщили в мэрии Ярославля.

Также на указанных участках временно ограничат стоянку и остановку транспорта с семи вечера 25 июля до двух часов дня 26 июня.

На карте указаны ограничения | Источник: Мэрия Ярославля На карте указаны ограничения | Источник: Мэрия Ярославля

На карте указаны ограничения

Источник:

Мэрия Ярославля

Горожан попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ.

Ранее временные ограничения на данном участке вводились из-за проведения театрального шествия. Парад проходил во время Театральной недели.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Ограничение движения Забег
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Комментарии
4
Гость
1 час
Хотя бы назвали что за < Забег> , людской или конный ?!
Гость
5 минут
Артём,, ты принёс много горя , многим Ярославским жителям и твои деяния продолжаются,,, мы ждём тебя с повинной,,
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