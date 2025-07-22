В Ярославле ограничат движение на центральных улицах: в чем причина

В Ярославле введут временные ограничения движения транспортных средств из-за забега, который пройдет 26 июля. Ограничение будет длиться с пяти часов утра до двух часов дня.
«На участках улиц: Волжская набережная (нижний и средний ярус), Волжский спуск, Которосльная набережная (нижний ярус) <…> вводится временное ограничение движения», — сообщили в мэрии Ярославля.
Также на указанных участках временно ограничат стоянку и остановку транспорта с семи вечера 25 июля до двух часов дня 26 июня.
Горожан попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ.
Ранее временные ограничения на данном участке вводились из-за проведения театрального шествия. Парад проходил во время Театральной недели.