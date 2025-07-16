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Дороги и транспорт Проблема «Кататься в такой душегубке»: ярославцы потребовали увеличить количество рейсов на популярном маршруте

«Кататься в такой душегубке»: ярославцы потребовали увеличить количество рейсов на популярном маршруте

Люди говорят, что они устали ездить в давке

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4 комментария
Ярославцы потребовали увеличить количество рейсов до Прусовских карьеров | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comЯрославцы потребовали увеличить количество рейсов до Прусовских карьеров | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Ярославцы потребовали увеличить количество рейсов до Прусовских карьеров

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Жители Ярославля недовольны условиями, в которых им приходится ездить на Прусовские карьеры. По их словам, людям приходится терпеть постоянную давку. У пассажиров автобусов № 124К «Ярославль (Красная площадь) — Прусово» просто нет выбора — рейсы ходят всего пять раз в день.

«На этом рейсе ездят пенсионеры в огород и на дачи. Им не очень приятно, я думаю, кататься в такой душегубке каждый раз. Да и все остальным людям, которые ездят отдыхать на Ярбайкал с детьми и без, тоже не особо приятно пребывать в транспорте, количество народа в котором превышает норму минимум в два раза! И на каждой последующей остановке народ всё пытается зайти ещё! Это не безопасно ни с точки зрения транспорта, ни с точки зрения климата в нём!», — написал недовольный пассажир в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

Маршрут № № 124К «Ярославль (Красная площадь) — Прусово» ежедневный. От Красной площади он отправляется в 7:00, 9:05, 12:10, 16:30, 18:30. От Прусово в 8:00, 10:05, 13:10, 17:30 и 19:30.

Ярославец предложил увеличить количество рейсов на маршруте хотя бы летом. Но, судя по ответу властей, этого не произойдет.

«Расписание и количество автобусов на маршрутах № 124 Ярославль (КДП „Заволжье“) — Прусово и № 124К Ярославль (Красная площадь) — Прусово определены на основании сложившейся потребности в перевозках в предыдущие годы. В рамках заключенных государственных контрактов маршрут № 124 обслуживается автобусами среднего класса, которые выполняют шесть рейсов в день. Маршрут № 124К обслуживается автобусами большого класса, выполняется 5 рейсов в день. Добавление дополнительных рейсов на маршрутах в настоящее время не планируется», — рассказали 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Ранее эксперты сообщали, что купание на Прусовских карьерах может быть опасным. Вода там не соответствует санитарным требованиям.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Автобус Прусовские карьеры Давка
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Комментарии
4
Гость
28 минут
ну нет так нет
Гость
48 минут
В народе, это скотовозы обыкновенные.
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