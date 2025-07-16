«Кататься в такой душегубке»: ярославцы потребовали увеличить количество рейсов на популярном маршруте

Ярославцы потребовали увеличить количество рейсов до Прусовских карьеров Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Жители Ярославля недовольны условиями, в которых им приходится ездить на Прусовские карьеры. По их словам, людям приходится терпеть постоянную давку. У пассажиров автобусов № 124К «Ярославль (Красная площадь) — Прусово» просто нет выбора — рейсы ходят всего пять раз в день.

«На этом рейсе ездят пенсионеры в огород и на дачи. Им не очень приятно, я думаю, кататься в такой душегубке каждый раз. Да и все остальным людям, которые ездят отдыхать на Ярбайкал с детьми и без, тоже не особо приятно пребывать в транспорте, количество народа в котором превышает норму минимум в два раза! И на каждой последующей остановке народ всё пытается зайти ещё! Это не безопасно ни с точки зрения транспорта, ни с точки зрения климата в нём!», — написал недовольный пассажир в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

Маршрут № № 124К «Ярославль (Красная площадь) — Прусово» ежедневный. От Красной площади он отправляется в 7:00, 9:05, 12:10, 16:30, 18:30. От Прусово в 8:00, 10:05, 13:10, 17:30 и 19:30.

Ярославец предложил увеличить количество рейсов на маршруте хотя бы летом. Но, судя по ответу властей, этого не произойдет.

«Расписание и количество автобусов на маршрутах № 124 Ярославль (КДП „Заволжье“) — Прусово и № 124К Ярославль (Красная площадь) — Прусово определены на основании сложившейся потребности в перевозках в предыдущие годы. В рамках заключенных государственных контрактов маршрут № 124 обслуживается автобусами среднего класса, которые выполняют шесть рейсов в день. Маршрут № 124К обслуживается автобусами большого класса, выполняется 5 рейсов в день. Добавление дополнительных рейсов на маршрутах в настоящее время не планируется», — рассказали 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.