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Дороги и транспорт Под Ярославлем возобновили работу аэропорта

Под Ярославлем возобновили работу аэропорта

О снятии ограничений сообщили в Росавиации

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4 комментария
В Ярославле закрыли для полетов аэропорт в Туношне | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле закрыли для полетов аэропорт в Туношне | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле закрыли для полетов аэропорт в Туношне

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне под Ярославлем утром 4 июля вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 06:53 сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах», — объяснили в пресс-службе Росавиации.

В 09:12 4 июля в Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту в Туношне.

По данным расписания на сайте аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне, на утро 4 июля из Ярославля не было запланировано рейсов. Как сообщили 76.RU в самом аэропорту, задержек и переносов не зафиксировано — аэропорт работает по графику прилётов и вылетов.

Аналогичные меры вводились в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска и Ижевска.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Туношна
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Комментарии
4
Гость
28 минут
Эти ограничения были в чётком соответствии с графиком, по плану.
Гость
16 минут
Эхо нескучной движухи. Ничего не поделаешь.
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