Под Ярославлем возобновили работу аэропорта

В Ярославле закрыли для полетов аэропорт в Туношне Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне под Ярославлем утром 4 июля вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 06:53 сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах», — объяснили в пресс-службе Росавиации.

В 09:12 4 июля в Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту в Туношне.

По данным расписания на сайте аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне, на утро 4 июля из Ярославля не было запланировано рейсов. Как сообщили 76.RU в самом аэропорту, задержек и переносов не зафиксировано — аэропорт работает по графику прилётов и вылетов.