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Дороги и транспорт Между Геленджиком и Сочи запустили «Комету». Сколько стоят билеты на теплоход

Между Геленджиком и Сочи запустили «Комету». Сколько стоят билеты на теплоход

Публикуем обзор на водный транспорт

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Теплоход курсирует между курортами Краснодарского края | Источник: vodohod-express.ruТеплоход курсирует между курортами Краснодарского края | Источник: vodohod-express.ru

Теплоход курсирует между курортами Краснодарского края

Источник:

vodohod-express.ru

В мае 2025 года круизная компания ООО «ВодоходЪ Экспресс» сообщила о старте морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. На линии начал работать теплоход «Комета».

На выбор есть места «стандарт» или «комфорт», во втором случае вы будете в носовой части теплохода и в стоимость включено питание. Билеты продают на сайте перевозчика или в кассах морских вокзалов Сочи, Новороссийска или на пассажирском пирсе в Геленджике. Цены остались на уровне прошлогодних.

«Комета» — это пассажирский теплоход на трех подводных крыльях, который едет со скорость до 65 километров в час.

Сколько стоят билеты на «Комету»: расписание и время в пути

  • Новороссийск — Геленджик. В пути 1 час. Отправление в 07:00, прибытие в 08:00. Взрослый — 800 рублей и 1000 рублей (стандарт или комфорт). Детский (до 14 лет) — 500 и 800 соответственно.

  • Геленджик — Сочи. В пути 4 часа и 15 минут. Отправление в 08:15, прибытие в 12:30. Взрослый — 4000 рублей и 5500 рублей (стандарт или комфорт). Детский — 3000 и 4500 соответственно.

  • Новороссийск — Сочи. В пути 5 часов и 30 минут. Отправление в 07:00, прибытие в 12:30. Взрослый — 4500 и 6000 рублей (стандарт или комфорт). Детский — 3300 и 5000 рублей соответственно.

  • Сочи — Геленджик. В пути 3 часа и 15 минут. Отправление в 15:00, прибытие в 18:15. Взрослый — 4000 и 5500 рублей (стандарт или комфорт). Детский — 3000 и 4500 рублей соответственно.

  • Геленджик — Новороссийск. В пути 1 час. Отправление в 18:30, прибытие в 19:30. Взрослый — 800 и 1000 рублей (стандарт или комфорт). Детский — 500 и 800 рублей.

  • Сочи — Новороссийск. В пути 4 часа и 30 минут. Взрослый — 4500 и 6000 рублей (стандарт или комфорт). Детский — 3300 и 5000 рублей соответственно.

Дети до двух лет — бесплатно. Посадка на теплоход начинается за 15 минут, а заканчивается за 5 минут до отправления. Расписание может корректироваться.

Ранее мы также публиковали обзор цен на речные круизы по Волге.

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Екатерина Железнова
Журналистка
Морское сообщение Новороссийск - Сочи Теплоход на Черном море Теплоход Комета Геленджик
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