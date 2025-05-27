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Дороги и транспорт В Ярославле сняли ограничения на вылет и прием самолетов

В Ярославле сняли ограничения на вылет и прием самолетов

Рассказываем подробности

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1 комментарий
В Ярославле вновь заработал аэропорт | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле вновь заработал аэропорт | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле вновь заработал аэропорт

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

27 мая в семь часов утра в ярославском аэропорту Золотое кольцо в Туношне сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Их вводили около 10 утра в понедельник, 26 мая.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили 76.RU об отмене популярного рейса на фоне ограничений.

«26 мая был отменен рейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург», — указали в пресс-службе министерства.

Помимо ярославского, закрывали аэропорты в Иваново, Калуге, Нижнем Новгороде и Тамбове. К утру 27 мая ограничения также сняты.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавили в Росавиации.

На прошлой неделе аэропорт не принимал воздушные суда два дня. Мы рассказывали, к чему привел двухдневный «простой».

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Самолет Ограничение полетов Аэропорт Туношна Росавиация
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Комментарии
1
Гость
27 мая, 10:24
На долго ли? До вечера?
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