В Ярославле сняли ограничения на вылет и прием самолетов

27 мая в семь часов утра в ярославском аэропорту Золотое кольцо в Туношне сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Их вводили около 10 утра в понедельник, 26 мая.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили 76.RU об отмене популярного рейса на фоне ограничений.
«26 мая был отменен рейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург», — указали в пресс-службе министерства.
Помимо ярославского, закрывали аэропорты в Иваново, Калуге, Нижнем Новгороде и Тамбове. К утру 27 мая ограничения также сняты.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавили в Росавиации.
На прошлой неделе аэропорт не принимал воздушные суда два дня. Мы рассказывали, к чему привел двухдневный «простой».