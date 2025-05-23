Ярославский аэропорт возобновил работу. К чему привел двухдневный «простой»

Ярославский аэропорт вновь открыт на прием рейсов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Утром 23 мая ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне возобновил прием и выпуск самолетов после двух суток «простоя». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«С 06:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, ограничения вводились ранним утром 21 мая. На этом фоне отменили популярный рейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург.

Из-за временного запрета из Ярославля также не смогла вылететь хоккейная команда «Трактор». Игроки и сотрудники клуба застряли в городе после проигрыша в финале Кубка Гагарина.