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Дороги и транспорт Ярославский аэропорт возобновил работу. К чему привел двухдневный «простой»

Ярославский аэропорт возобновил работу. К чему привел двухдневный «простой»

В городе возобновили прием и выпуск самолетов

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3 комментария
Ярославский аэропорт вновь открыт на прием рейсов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославский аэропорт вновь открыт на прием рейсов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославский аэропорт вновь открыт на прием рейсов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 23 мая ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне возобновил прием и выпуск самолетов после двух суток «простоя». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«С 06:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, ограничения вводились ранним утром 21 мая. На этом фоне отменили популярный рейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург.

Из-за временного запрета из Ярославля также не смогла вылететь хоккейная команда «Трактор». Игроки и сотрудники клуба застряли в городе после проигрыша в финале Кубка Гагарина.

Команде пришлось добираться из Ярославля на автобусе до Москвы, а оттуда лететь самолетом в Челябинск. Как передают наши коллеги из 74.RU, черно-белых уже встретили в Челябинске.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Аэропорт Туношна Росавиация Отмененные рейсы Ограничения на полеты
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Комментарии
3
Гость
8 часов
Аэропорт, это слишком громко сказано!👎👎👎
Гость
8 часов
Стоит в поле Теремок - Теремок, он не низок, не высок, не высок...
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