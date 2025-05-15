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Дороги и транспорт В Ярославле на месяц ограничат движение по мосту через Волгу: в чем причина

В Ярославле на месяц ограничат движение по мосту через Волгу: в чем причина

В Минтрансе рассказали, где будет не проехать. Схема

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1 комментарий
В Ярославле ограничат движение на Юбилейном мосту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ограничат движение на Юбилейном мосту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ограничат движение на Юбилейном мосту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле частично перекроют для движения Юбилейный мост. Ограничения будут действовать с 20 мая примерно в течение месяца. Проезжая часть сузится по направлению к Заволжскому району, у съезда на проспект Октября — там закроют левую полосу протяженностью 300 метров. Также перекроют левую полосу длиной около 500 в сторону Москвы, у ТРЦ «Рио».

«В прошлом году на этих участках дороги проводились работы по замене защитного слоя бетона и обновлению асфальтового покрытия. В этом году дорожники должны завершить обустройство деформационных швов», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области, министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Он добавил, что сначала работы будут выполняться по левым полосам, ближе к осевому барьерному ограждению, затем — по правым.

Полностью перекрывать дорогу во время работы не будут. При этом власти предупредили, что из-за частичного сужения проезжей части могут возникнуть заторы в часы пик.

Схема перекрытия Юбилейного моста | Источник: правительство Ярославской областиСхема перекрытия Юбилейного моста | Источник: правительство Ярославской области

Схема перекрытия Юбилейного моста

Источник:

правительство Ярославской области

Напомним, ремонт подъездов к Юбилейному мосту в Ярославле идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком является ярославская компания «Ярдормост». Цена контракта — 152,7 миллиона рублей. Часть работ была выполнена в 2023 и 2024 годах.

АО «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. Основное направление работы — деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,1 млн. рублей.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Юбилейный мост Ограничение движения Ремонт
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Опять, блин... Снова пробки...
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