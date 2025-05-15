В Ярославле на месяц ограничат движение по мосту через Волгу: в чем причина

В Ярославле ограничат движение на Юбилейном мосту Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле частично перекроют для движения Юбилейный мост. Ограничения будут действовать с 20 мая примерно в течение месяца. Проезжая часть сузится по направлению к Заволжскому району, у съезда на проспект Октября — там закроют левую полосу протяженностью 300 метров. Также перекроют левую полосу длиной около 500 в сторону Москвы, у ТРЦ «Рио».

«В прошлом году на этих участках дороги проводились работы по замене защитного слоя бетона и обновлению асфальтового покрытия. В этом году дорожники должны завершить обустройство деформационных швов», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области, министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Он добавил, что сначала работы будут выполняться по левым полосам, ближе к осевому барьерному ограждению, затем — по правым.

Полностью перекрывать дорогу во время работы не будут. При этом власти предупредили, что из-за частичного сужения проезжей части могут возникнуть заторы в часы пик.

Схема перекрытия Юбилейного моста Источник: правительство Ярославской области











Напомним, ремонт подъездов к Юбилейному мосту в Ярославле идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком является ярославская компания «Ярдормост». Цена контракта — 152,7 миллиона рублей. Часть работ была выполнена в 2023 и 2024 годах.