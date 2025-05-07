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Дороги и транспорт Кризис-2025 Путеводитель Как добраться до южных курортов без аэропортов? Альтернативные способы с ценами и временем на дорогу

Как добраться до южных курортов без аэропортов? Альтернативные способы с ценами и временем на дорогу

Нужно заранее продумать свой маршрут, потому что могут возникнуть трудности с билетами

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11 комментариев
Пока самолеты не летают, люди добираются поездами, но билеты на них быстро раскупают | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПока самолеты не летают, люди добираются поездами, но билеты на них быстро раскупают | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Пока самолеты не летают, люди добираются поездами, но билеты на них быстро раскупают
Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Вот уже больше трех лет закрыты аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Единственный вариант прилететь на Кубань — через Сочи или Минеральные Воды. Ну и, конечно, на поездах, хотя порой это слишком долго, дорого и неудобно.

Многие туристы уже привыкли к новым реалиям, но 93.RU решил еще раз напомнить, как можно добраться до Краснодара и самых крупных курортов региона альтернативными способами.

Краснодар

Зачем приезжать в Краснодар, ведь это не курорт, спросите вы. А мы ответим: потому что это крупный транспортный хаб, из которого можно уехать не только на местное черноморское побережье, но и в Крым. Но мы бы советовали вам остановиться на пару дней в краевой столице, посмотреть парк «Краснодар» и погулять по старому центру.

Добраться до Краснодара можно на поезде. В июне стоимость плацкарта из Москвы стартует от 4700 рублей, купе — от 6000 рублей. Дорога занимает чуть больше суток на обычном поезде, а если купить более дорогие билеты, то можно уложиться в 20 часов в пути. Правда, билеты очень быстро разбирают.

В основном поезда прибывают на вокзал «Краснодар-1», который находится в центре города. В паре минут ходьбы с одной стороны есть трамвайная остановка, с другой — автобусная и троллейбусная. Там очень много разного транспорта, который ходит почти куда угодно. А еще там же можно вызвать такси.

Прямо напротив ж/д вокзала находится автовокзал. Если вам нужно ехать дальше в Крым или на курорты, просто перейдите через дорогу и парковку, и вы окажетесь около автобусов.

Доехать до Краснодара можно не только на поездах, но и на автобусах, которые прибывают по 4–5 раз в день. Цена из Москвы стартует от 4000 рублей, дорога занимает около 19 часов. Автобусы прибывают в то же место, что и поезда (на сайтах может быть указано «Привокзальная площадь», она же — Центральный автовокзал). Хотя некоторые ИП в последние годы ставят конечной точкой торговые центры «OZ Молл» и «Красная площадь». Оба находятся на окраинах города, но оттуда можно уехать на маршрутках до любой части города.

Так выглядит главный ж/д вокзал Краснодара, прямо напротив него, через площадь, находится Центральный автовокзал | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТак выглядит главный ж/д вокзал Краснодара, прямо напротив него, через площадь, находится Центральный автовокзал | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Так выглядит главный ж/д вокзал Краснодара, прямо напротив него, через площадь, находится Центральный автовокзал
Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Сочи

Добраться в Сочи сейчас проще всего, потому что только в этом городе работает аэропорт. Он находится в Адлере, и самый дешевый билет из Москвы в июне обойдется от 12 000 рублей на одного без багажа (а еще пару лет назад можно было улететь за 4000 рублей…) Дорога из Санкт-Петербурга обойдется еще дороже: в районе 20 000 рублей с багажом.

Учитывайте, что самолеты сейчас облетают бесполетную зону, поэтому путь зачастую занимает больше времени. Так, раньше борты долетали за два часа, а теперь — за четыре.

Для любителей железной дороги тоже есть выход — и до Сочи, и до Адлера идет большое количество поездов. Цены в два раза ниже: от 5000 рублей за плацкарт, 6500 рублей — за купе. Чем новее и быстрее поезд, тем дороже. Вы не поверите, но есть даже места за 125 000 рублей в люксе. Всего через 22 часа вы доедете из столицы в Сочи.

Вид с вокзала на горы и море | Источник: Дарья Маяковская / 93.RUВид с вокзала на горы и море | Источник: Дарья Маяковская / 93.RU
Вид с вокзала на горы и море
Источник:
Дарья Маяковская / 93.RU

Автобус до Сочи даже не предлагаем. Вариантов очень мало, к тому же это нецелесообразно. По стоимости поездка равносильна ж/д билету, а ехать 24 часа, часть из которых — по серпантину, мы никому не советуем.

Анапа

Самый простой способ попасть в Анапу — на поезде. Но будьте готовы к тому, что билеты будут раскупать как горячие пирожки. Плацкарт из Москвы в июне минимально стоит 5635 рублей, купе — 8163 рубля. Время в пути — от 21 до 39 часов. Прямые автобусы до Анапы тоже есть. Из Москвы идут 2–3 раза в день, стоимость сопоставима с плацкартом — от 4600 рублей за самый дешевый маршрут. Поэтому лучше, конечно, отдать предпочтение поезду.

Еще один способ — долететь до Адлера, а оттуда поехать в Анапу на прямой «Ласточке». Правда, ходит она раз в день, днем в 13:15. Дорога от аэропорта до ж/д вокзала в Адлере займет 20 минут на такси или примерно 7 минут на поезде, а в «Ласточке» вы просидите 8 часов 15 минут (стоимость — от 2228 рублей в июне). Пересадок многовато, зато всю дорогу можно любоваться видами: поезд идет по самому берегу моря, а под окнами буквально пенятся волны.

Ехать из Сочи до Анапы на автобусе не советуем: он идет только из Сочи, а до него из Адлера еще 30 километров пути. Плюс автобус двигается по серпантину, и вам вряд ли это понравится.

Доехать до Анапы можно и из Краснодара. Самый быстрый вариант — «Ласточка», которая ходит утром и вечером. Билет стоит чуть больше 1000 рублей и 3 часа. Но есть и много других поездов на разный бюджет, в дороге проведете от 4 до 6 часов, зато лежа.

Если билетов нет, поезжайте из Краснодара до Анапы на автобусе. Ходят они довольно часто, а билет стоит от 1000 рублей. Центральный автовокзал в Краснодаре (не путайте с автовокзалом «Краснодар-2») объединен с железной дорогой, так что вам будет удобно стыковать пути.

Автобусы до Анапы отходят несколько раз в день | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUАвтобусы до Анапы отходят несколько раз в день | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Автобусы до Анапы отходят несколько раз в день
Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Геленджик

Геленджику не так повезло: там нет железной дороги. Самый простой вариант — доехать на поезде до Новороссийска. Оттуда в Геленджик почти каждый час ходят маршрутки. Плацкарт из Москвы в июне стоит от 5500 рублей. Что интересно, примерно за те же деньги можно найти купе.

Второй вариант — ехать на автобусе (от 5000 рублей из Москвы и от 23 часов в пути) либо на поезде до Краснодара, а оттуда — на автобусе. Путь от Краснодара займет 3–4 часа, цена — от 1200 рублей.

У Геленджика есть как песчаные пляжи, так и с галькой | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUУ Геленджика есть как песчаные пляжи, так и с галькой | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
У Геленджика есть как песчаные пляжи, так и с галькой
Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Если на поезде совсем невмоготу, то добирайтесь на самолете до Адлера. Оттуда нужно доехать до морпорта Сочи, откуда выезжает катер «Комета» до Геленджика (4 часа в дороге). Цена кусается: 7350 рублей для взрослых и 3780 для детей до 11 лет. Во время шторма судно не выходит в море, так что лучше уточнять работу на сайте перевозчика.

Посмотрите в этом материале, чем можно заняться в Геленджике, помимо купания в море.

ПО ТЕМЕ
Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Курорты Краснодарского края Черное море Сочи Анапа Геленджик Краснодар Поезд Автобус Аэропорт Курортный сезон Билеты на поезд Железная дорога
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Комментарии
11
Гость
8 часов
Море бывает разное, Море очень красивое, Бывает оно бирюзовое Бывает зелёное, синее Море волнует, море зовёт, Море играет и море поёт. В любую погоду и в непогоду, У синего моря на берегу Слушаю молча шум весёлый прибоя, Музыку моря забыть не смогу, Играет ли шторм, бушует ли ветер, Гуляют ли волны на синем просторе в любую погоду и в непогоду, Мне нравится море.
Гость
10 часов
Очень многие семьи выбирают путешествие на автомобиле, можно расширить статью, написать про платные дороги и сравнить цены и время, чтобы добираться различными видами транспорта
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