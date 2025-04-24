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Дороги и транспорт обзор Десятки тысяч — за вид на Углич: люксовый лайнер «Мустай Карим» открыл навигацию по Волге. Обзор

Десятки тысяч — за вид на Углич: люксовый лайнер «Мустай Карим» открыл навигацию по Волге. Обзор

На некоторые круизы билеты уже раскуплены

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4 комментария
Круизный лайнер построили на заводе «Красное Сормово» в 2019 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКруизный лайнер построили на заводе «Красное Сормово» в 2019 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Круизный лайнер построили на заводе «Красное Сормово» в 2019 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Круизный теплоход «Мустай Карим» открыл навигацию в Нижегородской области. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, 23 апреля он отправился в первый в этом году круиз — четырехдневный тур до Москвы с остановками в Городце, Плесе и Угличе. Билеты на этот маршрут раскупили полностью, как и на следующий, который стартует 8 июня.

Напомним, что «Мустай Карим» входит в топ-10 самых дорогих теплоходов российского производства, в 2020-м стоимость судна оценивалась в 3,2 миллиарда рублей. Цены на круизы соответствуют уровню пятизвездочного отеля — за пару недель в пути легко можно оставить около 800 тысяч рублей. Смотрим, что входит в стоимость путешествия и сколько за него придется заплатить.

«Мустай Карим» — четырехпалубный лайнер класса «река–море», способный вместить в себя до 309 пассажиров и 144 члена экипажа. Теплоход был собран на нижегородском заводе «Красное Сормово» в 2019 году. Из Нижнего Новгорода он ходит в круизы до Москвы, Перми, Астрахани и Чебоксар с посещением других городов на маршруте.

«Мустай Карим» регулярно заезжает в Ярославскую область | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Мустай Карим» регулярно заезжает в Ярославскую область | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Тур на таком теплоходе может обойтись в несколько десятков тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТур на таком теплоходе может обойтись в несколько десятков тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вместимость судна&nbsp;— 309 пассажиров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВместимость судна&nbsp;— 309 пассажиров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В стоимость каждого путешествия входят проживание в каюте, трехразовое питание, экскурсии, развлекательная программа с артистами и аниматорами, а также оздоровительные услуги. Проезд до места посадки и от места высадки, еда и напитки в барах и другие дополнительные услуги придется оплачивать отдельно.

Так выглядит каюта класса полулюкс | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comТак выглядит каюта класса полулюкс | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com

Так выглядит каюта класса полулюкс

Источник:

«Водоходъ» / vodohod.com

Тур «Люблю тебя, Москва» (Нижний Новгород — Городец — Плёс — Углич — Москва), который стартовал накануне, длится четыре дня. Цены на него начинались от 81 тысячи рублей.

Десятидневное путешествие «Счастье на Каме» (Москва — Углич — Ярославль — Городец — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь) обойдется дороже: в двухместной каюте на шлюпочной палубе вдвоем можно разместиться почти за 225 тысяч рублей, в полулюксе — за 360 тысяч, а в гранд-люксе с балконом — за 697 тысяч рублей.

На этот тур свободных мест также не осталось, а вот на аналогичном, но 13-дневном несколько кают еще есть. Номер делюкс на верхней палубе на двоих стоит около 300 тысяч рублей, такой же номер на средней палубе — 273 тысячи, а на шлюпочной палубе — 286 тысяч рублей. Более дорогие каюты уже раскуплены. Цена на двухместный люкс — 596 тысяч рублей, на двухместный люкс с балконом — уже 621 тысяча, а на гранд-люкс с балконом — 770 тысяч рублей.

В тур «Край каспийской розы», который пройдет через Москву, Углич, Кострому, Казань, Тольятти, Самару, Астрахань, Никольское, Волгоград, Саратов, Болгар и Чебоксары, можно отправиться минимум за 276 тысяч рублей. Это цена за двухместную каюту на шлюпочной палубе. Самый дорогой номер (уже известный нам гранд-люкс с балконом) обойдется в 856 тысяч рублей, в среднем же они стоят в районе 300–450 тысяч. Мест на это путешествие также почти не осталось.

А это люксовая каюта с балконом | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comА это люксовая каюта с балконом | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com

А это люксовая каюта с балконом

Источник:

«Водоходъ» / vodohod.com

А вот четырехдневный тур «Восточная сказка», который предлагает посетить Углич, Кострому, Плёс, Казань и Чебоксары, сравнительно недорогой: цены на него начинаются от 84 тысяч рублей. Есть предложения за 93, 97 и 100 тысяч в делюксе, а люксовые номера уже стоят больше 200 тысяч рублей.

Отметим, что на борту «Мустай Карима» располагается фитнес, спа, массажный кабинет, хаммам и сауна, два ресторана, два бара, винная библиотека, а также конференц-зал, прокат велосипедов и магазин.

Ранее начальник управления внутреннего туризма компании «ВодоходЪ» Александр Кокшин в беседе с 76.RU рассказывал, что на фоне обмеления Волги речная навигация может начаться чуть позже, у ряда круизов скорректировали маршруты.

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Дарья ВоробьеваДарья Воробьева
Дарья Воробьева
Корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Мустай Карим Круизный лайнер Речная навигация Теплоход Туризм
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Комментарии
6
Гость
20 минут
Лишь на мель не сел местный Титаник)
Гость
3 минуты
ждём теплохода десяти палубного Адам и Ахмад так держать Владимир 🌟🌙
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