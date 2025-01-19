«Невозможно проехать, всё во льду»: жители Ярославской области пожаловались на дороги

Жители Переславского района Ярославской области пожаловались на скользкие дороги. По их словам, днем 18 января на трассе застрял рейсовый автобус Переславль — Бектышево.
— Автобус до Бектышево не смог добраться и забрать пассажиров, так как очень скользко. По участку Давыдово — Бектышево невозможно проехать, всё во льду, едешь как по стеклу. Как люди должны добираться до работы? — обратилась Дарья Копненькова к местным властям.
Переславцы отмечают, что проблема с наледью на дорогах существует не первый год.
— Всегда там так чистят и сыплют. Еще когда я работал от ПАТП на старых ПАЗ, было то же самое. Бывало, едешь по сугробам, пока в «Автодор» не позвонишь, никто и не чистил ничего. Как хочешь, так и поезжай! С тех пор ничего не изменилось, — отметил Алексей Чекунов.
Мы отправили запрос в администрацию Переславского района. Там нам ответили, что дорога, на которую жалуются местные жители, региональная.
— Как только появилось обращение о ситуации, сообщили о ней в дорожные службы. Была направлена техника, — уточнили 76.RU в пресс-службе районной администрации.