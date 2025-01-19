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Дороги и транспорт «Невозможно проехать, всё во льду»: жители Ярославской области пожаловались на дороги

«Невозможно проехать, всё во льду»: жители Ярославской области пожаловались на дороги

На днях в Переславском районе застрял рейсовый автобус

719
14 комментариев

Переславцы пожаловались на заледеневшие дороги

Источник:

Жители Переславского района Ярославской области пожаловались на скользкие дороги. По их словам, днем 18 января на трассе застрял рейсовый автобус Переславль — Бектышево.

— Автобус до Бектышево не смог добраться и забрать пассажиров, так как очень скользко. По участку Давыдово — Бектышево невозможно проехать, всё во льду, едешь как по стеклу. Как люди должны добираться до работы? — обратилась Дарья Копненькова к местным властям.

Переславцы отмечают, что проблема с наледью на дорогах существует не первый год.

— Всегда там так чистят и сыплют. Еще когда я работал от ПАТП на старых ПАЗ, было то же самое. Бывало, едешь по сугробам, пока в «Автодор» не позвонишь, никто и не чистил ничего. Как хочешь, так и поезжай! С тех пор ничего не изменилось, — отметил Алексей Чекунов.

Автобус застрял на трассе

Источник:

Мы отправили запрос в администрацию Переславского района. Там нам ответили, что дорога, на которую жалуются местные жители, региональная.

— Как только появилось обращение о ситуации, сообщили о ней в дорожные службы. Была направлена техника, — уточнили 76.RU в пресс-службе районной администрации.

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Комментарии
14
rodynamoya
31 минута
власти сразу же нашли отговорки - дорога региональная
Гость
1 час
Всё тоже самое в других русских городах в Костроме был, каток всюду и травмпункт переполнен
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