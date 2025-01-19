«Невозможно проехать, всё во льду»: жители Ярославской области пожаловались на дороги

Переславцы пожаловались на заледеневшие дороги Источник: Наталья Великанова, «Переславль LIVE» / Vk.com











Жители Переславского района Ярославской области пожаловались на скользкие дороги. По их словам, днем 18 января на трассе застрял рейсовый автобус Переславль — Бектышево.

— Автобус до Бектышево не смог добраться и забрать пассажиров, так как очень скользко. По участку Давыдово — Бектышево невозможно проехать, всё во льду, едешь как по стеклу. Как люди должны добираться до работы? — обратилась Дарья Копненькова к местным властям.

Переславцы отмечают, что проблема с наледью на дорогах существует не первый год.

— Всегда там так чистят и сыплют. Еще когда я работал от ПАТП на старых ПАЗ, было то же самое. Бывало, едешь по сугробам, пока в «Автодор» не позвонишь, никто и не чистил ничего. Как хочешь, так и поезжай! С тех пор ничего не изменилось, — отметил Алексей Чекунов.

Автобус застрял на трассе Источник: Дарья Копненькова, «Переславль LIVE» / Vk.com











Мы отправили запрос в администрацию Переславского района. Там нам ответили, что дорога, на которую жалуются местные жители, региональная.