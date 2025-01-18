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Дороги и транспорт «Росавиация поддержала»: из соседнего от Ярославля города запустят прямые рейсы в Нижний Новгород

«Росавиация поддержала»: из соседнего от Ярославля города запустят прямые рейсы в Нижний Новгород

Первый полет запланирован на март

128
3 комментария

В марте запустят прямое авиасообщение из Костромы в Нижний Новгород

Источник:

Из соседней от Ярославля Костромы запустят прямое авиасообщение с Нижним Новгородом. Как сообщил костромской губернатор Сергей Ситников, первый полет будет выполнен в марте этого года.

— Росавиация поддержала субсидирование авиарейсов Кострома — Нижний Новгород. <…> Полеты будут осуществляться один раз в неделю самолетом АН-26. Расписание станет известно в ближайшее время, — указано в посте главы соседнего региона в Telegram от 6 января.

Отметим, что стоимость билетов на данный момент не сообщается.

Из костромского аэропорта Сокеркино уже выполняют рейсы в Санкт-Петербург, полеты проходят по средам, пятницам и воскресеньям. Билет в одну сторону стоит 5,1 тысячу рублей без багажа.

Костромской аэропорт находится по адресу: Костромская улица, 120, Кострома

Источник:

Время вылета на рейсе из Костромы в Санкт-Петербурге — 11:50, время прилета — 14:10, из Петербурга самолет вылетает в 15:05, приземление — в 17:05.

В августе 2022 года в аэропорту завершили ремонт взлетно-посадочной полосы, установили спецоборудование для посадки в сложных метеоусловиях и новую световую систему.

К слову, из ярославского аэропорта в Туношне вот-вот запустят прямое авиасообщение с Казанью.

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Кострома Нижний Новгород Аэропорт Прямые авиаперелеты
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Комментарии
3
Гость
11 минут
Блин! Я уж обрадовался, подумал ,что стремительно развивается Ростов Великий!🤣
Гость
1 минута
Автобусное сообщение с Нижним Новгородом из Ярославля, было бы востребовано.
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