«Росавиация поддержала»: из соседнего от Ярославля города запустят прямые рейсы в Нижний Новгород

В марте запустят прямое авиасообщение из Костромы в Нижний Новгород Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Из соседней от Ярославля Костромы запустят прямое авиасообщение с Нижним Новгородом. Как сообщил костромской губернатор Сергей Ситников, первый полет будет выполнен в марте этого года.

— Росавиация поддержала субсидирование авиарейсов Кострома — Нижний Новгород. <…> Полеты будут осуществляться один раз в неделю самолетом АН-26. Расписание станет известно в ближайшее время, — указано в посте главы соседнего региона в Telegram от 6 января.

Отметим, что стоимость билетов на данный момент не сообщается.

Из костромского аэропорта Сокеркино уже выполняют рейсы в Санкт-Петербург, полеты проходят по средам, пятницам и воскресеньям. Билет в одну сторону стоит 5,1 тысячу рублей без багажа.

Костромской аэропорт находится по адресу: Костромская улица, 120, Кострома Источник: Сергей Ситников / Telegram











Время вылета на рейсе из Костромы в Санкт-Петербурге — 11:50, время прилета — 14:10, из Петербурга самолет вылетает в 15:05, приземление — в 17:05.

В августе 2022 года в аэропорту завершили ремонт взлетно-посадочной полосы, установили спецоборудование для посадки в сложных метеоусловиях и новую световую систему.