В Ярославле в Новый год перекроют часть улиц: где будет не проехать

В Ярославле ограничат движение на центральных улицах в Новый год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в Новый год перекроют движение в центре города.

— Ограничение вводится в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения новогодних мероприятий на Советской площади. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения, — предупредили в мэрии.

Будут перекрыты:

с 07:00 31 декабря до 06:00 1 января Советская площадь, участки улиц Советской, Кирова, Нахимсона, Народный и Советский переулок, площадь Челюскинцев.

Где нельзя парковаться:

с 20:00 30 декабря до 06:00 1 января на участках улиц Кирова, Нахимсона, Советской.

Схема ограничения движения в центре Ярославля в новогоднюю ночь Источник: мэрия Ярославля











Напомним, в ночь на 1 января 2025 года массовые гулянья пройдут на четырех площадках Ярославля: на Советской площади, у ДК «Нефтяник», в Парке 30-летия Победы и в Юбилейном парке. Все мероприятия начнутся в 01:00 и продлятся до 03:00 1 января.