В Ярославле в Новый год перекроют часть улиц: где будет не проехать

В Ярославле в Новый год перекроют движение в центре города.
— Ограничение вводится в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения новогодних мероприятий на Советской площади. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения, — предупредили в мэрии.
Будут перекрыты:
с 07:00 31 декабря до 06:00 1 января Советская площадь, участки улиц Советской, Кирова, Нахимсона, Народный и Советский переулок, площадь Челюскинцев.
Где нельзя парковаться:
с 20:00 30 декабря до 06:00 1 января на участках улиц Кирова, Нахимсона, Советской.
Напомним, в ночь на 1 января 2025 года массовые гулянья пройдут на четырех площадках Ярославля: на Советской площади, у ДК «Нефтяник», в Парке 30-летия Победы и в Юбилейном парке. Все мероприятия начнутся в 01:00 и продлятся до 03:00 1 января.
Чтобы ярославцы могли спокойно добраться после праздника из центра в свой район, в новогоднюю ночь организуют работу 13 дополнительных автобусных маршрутов. Транспорт будет работать до 5 часов утра.