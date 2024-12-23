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Дороги и транспорт Новый год — 2025 В Ярославле в Новый год перекроют часть улиц: где будет не проехать

В Ярославле в Новый год перекроют часть улиц: где будет не проехать

Публикуем карту

788
1 комментарий

В Ярославле ограничат движение на центральных улицах в Новый год

Источник:

В Ярославле в Новый год перекроют движение в центре города.

— Ограничение вводится в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения новогодних мероприятий на Советской площади. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения, — предупредили в мэрии.

Будут перекрыты:

  • с 07:00 31 декабря до 06:00 1 января Советская площадь, участки улиц Советской, Кирова, Нахимсона, Народный и Советский переулок, площадь Челюскинцев.

Где нельзя парковаться:

  • с 20:00 30 декабря до 06:00 1 января на участках улиц Кирова, Нахимсона, Советской.

Схема ограничения движения в центре Ярославля в новогоднюю ночь

Источник:

Напомним, в ночь на 1 января 2025 года массовые гулянья пройдут на четырех площадках Ярославля: на Советской площади, у ДК «Нефтяник», в Парке 30-летия Победы и в Юбилейном парке. Все мероприятия начнутся в 01:00 и продлятся до 03:00 1 января.

Чтобы ярославцы могли спокойно добраться после праздника из центра в свой район, в новогоднюю ночь организуют работу 13 дополнительных автобусных маршрутов. Транспорт будет работать до 5 часов утра.

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Ограничение движения Новый год
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Комментарии
1
Гость
1 час
Да и фиг с ним , мы никуда не поедем
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