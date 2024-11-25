За билет — 6 тысяч: между Сочи и Турцией планируют запустить паром

Стена высоток встречает морских туристов в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











В середине декабря между Сочи и турецким городом Трабзон обещают возобновить круглогодичное морское сообщение, которое ждут обе стороны уже 13 лет. Как сообщает rg.ru, паром Sea Bridge сможет перевозить почти 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей.

Напомним, паромное сообщение было прервано перед Олимпиадой. Его планировали возобновить несколько раз, но постоянно находились нюансы. Паром интересен не только туристам, которые смогут погрузиться на судно со своей машиной и объездить самостоятельно побережье Турции. Это поспособствует упрощению доставки товаров.

Дело в том, что сейчас продукцию из Турции сначала везут в порт Новороссийска, а затем по трассе-серпантину — в Сочи. От такой логистики стонут все: и водители грузовиков, и автотуристы. В пиковые даты поступает до 700 тонн турецкой продукции в неделю, и всё это везут по узкой автотрассе Джубга — Сочи.

Расписание и цены

Уточняется, что сейчас судно находится на турецком берегу. Паром будет выполнять рейсы два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, что позволит туристам проводить несколько дней в Турции. Из Турции судно будет отчаливать в 21:00, прибывая в порт Сочи в 09:00 следующего дня. Время в пути составит от 10 до 12 часов.

На турецких берегах, в отличие от Сочи, нет высоток. Их прячут подальше от моря Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Известна стоимость билетов: сидячее место обойдется от 6 тысяч рублей, каюта — от 20 тысяч, а перевозка автомобиля — от 30 до 35 тысяч рублей в зависимости от его размера. Для сравнения: морская перевозка легкового автомобиля из Новороссийска в Зонгулдак обходится в 150 тысяч рублей, при этом пассажиры не могут находиться на этом грузовом судне.

Что за судно?

Директор по развитию морской транспортной инфраструктуры Черноморского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян рассказал, что на борту будут доступны кафе, диско-бар, магазин беспошлинной торговли, детский компьютерный игровой зал и зоны для малышей.

У судна есть стабилизаторы, спасающие от качки Источник: rg.ru











Паром был построен в 1974 году в Италии и ранее носил название «Лампедуза». Он находится в хорошем состоянии после полной реновации в 1991 и 2020 годах и вмещает 360 пассажиров в 112 каютах со всеми удобствами, а также 93 сидячих места.

Длина судна составляет 120,5 метра, ширина — 18,5 метра. Оно имеет девять палуб, из которых три являются техническими. Судно способно выходить в море даже при шести-семибалльном шторме, хотя для комфорта пассажиров рейсы будут ограничены до пяти баллов.

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Этот проект, по словам Туркменяна, представляет собой знаковый логистический прорыв. Чтобы добраться из Сочи в Турцию на автомобиле, необходимо проехать через Грузию, в то время как морское расстояние составляет около 270 километров. Инвестиции в проект являются коммерческой тайной и были осуществлены частными инвесторами без государственной поддержки. Предполагаемый срок окупаемости составляет семь-восемь лет.

В дальнейшем планируется также перевозка грузов. В настоящее время овощи и фрукты из Турции доставляются в морпорты Туапсе и Новороссийска, прежде чем попасть в Сочи.

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Но есть нюанс