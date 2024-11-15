Пассажиров просят выйти до заезда автобуса на автовокзал Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле автобусы с пассажирами перестали пускать на автовокзал.

— Ехал утром из Заволги на автобусе №139А. Раньше он всегда останавливался на самом автовокзале, то есть на конечной. Вход был с внутренней стороны. Сегодня, неожиданно, оказалось, что теперь он внутри не высаживает. Нужно выходить у Протезного предприятия и пешком доходить до главного входа, — пожаловался ярославец в телеграм-канале «Комфортный Ярославль» 14 ноября.

Оказалось, что такой режим на автовокзале ввели из соображений безопасности и антитеррористической защищенности.

— С 5 ноября 2024 изменился порядок допуска автомобильного транспорта на автовокзал в Ярославле. За пределами автовокзала организовано место для высадки пассажиров по адресу: Силикатное шоссе, д .19, напротив автошколы ОТШ ДОСААФ России. На данном месте все пассажиры покидают автобус, забирают свои вещи. Водитель проверяет транспортное средство на предмет наличия посторонних предметов, людей в автобусе. После проверки, убеждаясь в их отсутствии, автобус заезжает через въездной шлагбаум на территорию автовокзала, — прокомментировали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Причем, высаживают теперь перед заездом на территорию вокзала даже транзитных пассажиров, автобусы которых следуют через Ярославль, делая здесь остановку.

— Транзитные пассажиры на месте высадки пассажиров за пределами автовокзала покидают салон автобуса вместе с вещами из салона автобуса и направляются к центральному входу в автовокзал Ярославль для досмотра. Вещи из багажного отсека остаются в автобусе. Во время стоянки на месте остановки транспортных транзитных автобусов пассажиры в транспортное средство не допускаются. Водитель автобуса забирает пассажиров, прошедших досмотр, на платформе и продолжает движение, — добавили в в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Только ночью, с 23:45 до 02:45, транзитные автобусы заезжают прямо с пассажирами на место остановки транзитных автобусов. При этом пассажирам багаж из багажного отделения не выдается.