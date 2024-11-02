Власти предупредили об ограничениях на мосту в Ярославле: когда

В мэрии объяснили, почему в Ярославле перекрыли полосу на Октябрьском мосту Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В ночь на воскресенье, 3 ноября, в Ярославле перекроют одну из полос на Октябрьском мосту. Об ограничениях предупредили в мэрии.

— В период с 24:00 до 05:00 на Октябрьском мосту будут проводиться работы по ремонту элементов новогоднего оформления с задействованием правой полосы движения, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во вторник, 29 октября, мэр Артем Молчанов анонсировал подготовку к празднованию Нового года. На улицах начали устанавливать тематические украшения.

На Советской площади уже приступили к установке бесплатного катка. Дорожки пройдут вдоль храма Ильи Пророка, также для горожан оборудуют хоккейную коробку. Общая площадь ледового поля — 4370 квадратных метров. Каток планируют открыть 20 декабря.