В Ярославле перекроют центр города в годовщину авиакатастрофы «Локомотива»

Ограничения будут действовать по нескольким улицам Источник: Кирилл Поверинов











7 сентября, в день памяти хоккейной команды «Локомотив» в Ярославле перекроют центр города. Об этом предупредили в мэрии.

— Временно прекратить движение транспортных средств 7 сентября с 7 до 11 часов на участке улиц Волжской набережной, Которосльной набережной, площади Челюскинцев, — говорится в приказе департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, подписанном 28 августа 2024 года.

Схема ограничений дорожного движения 7 сентября Источник: мэрия Ярославля

Также временно будет запрещено движение на участке улицы Чехова с 7:00 до 15:30 7 сентября.

Схема ограничений на улице Чехова Источник: мэрия Ярославля

7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта в Туношне разбился самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Погиб весь состав, тренеры, пилоты — всего 44 человека. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. Причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы воссоздали события того дня через воспоминания очевидцев и близких погибших. Рассказали о том, как всё случилось, было после и есть сейчас.

Помимо ограничений, связанных с памятными мероприятиями, также введут перекрытия из-за забега. В частности, будет закрыт проезд, остановка и парковка машин от улицы Ушинского до Некрасова с 15:00 7 сентября до 20:00 8 сентября.

На данных улицах нельзя будет проехать и припарковать авто Источник: мэрия Ярославля











— Ограничение вводятся в связи с проведением спортивного мероприятия «Ярославский полумарафон „Золотое кольцо“» для обеспечения стоянки автобусов организованных групп участников полумарафона, — сообщили в мэрии 6 сентября.