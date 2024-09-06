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Дороги и транспорт Трагедия «Локомотива» В Ярославле перекроют центр города в годовщину авиакатастрофы «Локомотива»

В Ярославле перекроют центр города в годовщину авиакатастрофы «Локомотива»

Где нельзя будет проехать и припарковаться

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Ограничения будут действовать по нескольким улицам

7 сентября, в день памяти хоккейной команды «Локомотив» в Ярославле перекроют центр города. Об этом предупредили в мэрии.

— Временно прекратить движение транспортных средств 7 сентября с 7 до 11 часов на участке улиц Волжской набережной, Которосльной набережной, площади Челюскинцев, — говорится в приказе департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, подписанном 28 августа 2024 года.

Схема ограничений дорожного движения 7 сентября

Также временно будет запрещено движение на участке улицы Чехова с 7:00 до 15:30 7 сентября.

Схема ограничений на улице Чехова

7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта в Туношне разбился самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Погиб весь состав, тренеры, пилоты — всего 44 человека. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. Причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы воссоздали события того дня через воспоминания очевидцев и близких погибших. Рассказали о том, как всё случилось, было после и есть сейчас.

Помимо ограничений, связанных с памятными мероприятиями, также введут перекрытия из-за забега. В частности, будет закрыт проезд, остановка и парковка машин от улицы Ушинского до Некрасова с 15:00 7 сентября до 20:00 8 сентября.

На данных улицах нельзя будет проехать и припарковать авто

— Ограничение вводятся в связи с проведением спортивного мероприятия «Ярославский полумарафон „Золотое кольцо“» для обеспечения стоянки автобусов организованных групп участников полумарафона, — сообщили в мэрии 6 сентября.

﻿﻿Ранее мы публиковали программу проведения памятных мероприятий в 13-ю годовщину крушения ХК «Локомотив» в Ярославле. Они будут проходить весь день 7 сентября.

ПО ТЕМЕ
Ограничения движения Локомотив ХК Локомотив Хоккейная команда Авиакатастрофа Дороги
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