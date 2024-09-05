Появилась программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

Какие мероприятия пройдут 7 сентября Источник: Кирилл Поверинов











Появилась программа памятных мероприятий в годовщину трагедии «Локомотива» — 7 сентября 2024 года. В этом сезоне в день авиакатастрофы игр у железнодорожников не запланировано, ближайший матч против питерского СКА пройдет 9 сентября.

Программа мероприятий:

08:30–09:15 — литургия в Успенском соборе Ярославля для горожан;

09:15–09:45 — панихида по погибшим в Успенском соборе Ярославля для горожан;

14:10–14:50 — панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище;

15:55–16:10 — панихида, возложение цветов на территории мемориального комплекса в Туношне;

17:10–17:20 — возложение цветов к мемориалу «Хоккейное Братство» у «Арены-2000».

7 сентября 2011 года в Туношне разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штат ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александ Галимов умер.