Всего один мелкий паразит оставит вас без урожая: как с ним бороться

Особенное лакомство для паутинного клеща — огурцы, перцы и баклажаны. Разве вы дадите ему уничтожить урожай? Источник: читатель 72.RU

В разгар лета растения становятся настоящей мишенью для одного из самых опасных вредителей — паутинного клеща. Он появляется незаметно, и часто садоводы обращают внимание на его губительные сети слишком поздно, когда уже нельзя ничего исправить. Поэтому мы решили подготовиться к встрече с садовым захватчиком заранее и спросили у агрономов тюменского филиала «Россельхозцентра», как обнаружить непрошенного гостя и как бороться с паутинным клещом.

По словам агрономов, паутинный клещ появляется на растениях в конце июля и в августе. Чаще всего от него страдают огурцы, перцы и баклажаны в теплице. Идеальные условия для развития паутинного клеща — жаркая и сухая погода.

Сначала он захватывает нижние листья. На них появляются белесые точки — следы проколов. Затем лист становится мраморным и начинает светлеть. Позже появляется тонкая паутина, а растение чахнет и останавливается в росте. После этого паутинный клещ перебирается всё выше и выше, пока не уничтожает растение целиком.

Агрономы отмечают, что вредитель отличается высокой плодовитостью: в открытом грунте он успевает отложить яйца 3–4 раза за сезон, а в теплице — до 20.

Специалисты предупреждают: если не принимать меры, можно остаться без урожая. Важно при раннем обнаружении вредителя спасать растения. Один из препаратов — фунгицид «Фитоверм». После его обработки есть овощи можно уже на третий день. Но агрономы уточняют, что одной обработки недостаточно, нужно сделать повторную через четыре дня, потому что на яйцекладку препарат не действует. Если пропустили, процедуру нужно начинать заново.

Использовать химикаты во время сбора урожая специалисты не советуют, потому что это небезопасно для здоровья.

Агрономы объясняют: в жару для профилактики нужно притенять и проветривать теплицу, а на ночь оставлять дверь открытой. Также важно поливать грунт по мере его подсыхания. Это поможет избежать заражения паутинным клещом.