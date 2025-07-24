Эффективно, но без химии: агроном объяснила, как быстро избавиться от тли

Агроном объяснила, как избавиться от тли на деревьях Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Тля и муравьи — неразлучная парочка, которая доставляет много неприятностей дачникам. Первая орудует в плодовом саду, а их переносчики досаждают на огороде и цветах. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, как бороться с вредителями. К примеру, один из вариантов — привлечь на участок полезных насекомых.

Как бороться с тлей в огороде

Первое желание дачника, когда он видит на своем прекрасном дереве тлю, — взять пестициды. Но химию нужно использовать до того, как распустятся почки, и в самых крайних случаях. От тли можно избавиться вполне безопасными для человека и природы методами.

Во-первых, нужно прогнать муравьев — с ними тля прекрасно существует в симбиозе. Муравьи переносят вредителя, и без них тля не сможет перемещаться по саду.

— Опрыскивание мыльным раствором безопасно и эффективно. Есть готовые растворы — «зеленое мыло». Сейчас много производителей, поэтому нужно внимательно читать состав. Зеленое мыло с добавлением перца поможет справиться с тлей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обрабатывать нужно в сухую погоду, хорошо опрыскивая дерево с обеих сторон листа. Одной обработки будет недостаточно — нужно хотя бы 2–3 раза опрыскать пораженные растения с разницей в 7–10 дней.

Мыльный раствор обволакивает вредителя и не дает ему передвигаться и дышать. Погибнут под такой обработкой и муравьи, которые окажутся в растворе.

Раствор для обработки можно сделать самостоятельно. Для этого на два литра теплой воды нужно взять 300 грамм 75-процентного хозяйственного мыла. Растворите его в воде, добавьте концентрат к восьми литрам воды и подождите, пока жидкость станет прозрачной, а затем приступайте к обработке. В раствор также можно добавить табачную пыль, перец, соду или золу.

От тли поможет мыльный раствор Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Не только мыльные растворы могут помочь дачникам, но и настои. Для настоя чеснока потребуется 2–3 раздавленных зубчика на литр воды. Спустя час его нужно процедить и разбавить с водой в соотношении 1 к 5 и полученной жидкостью обильно обработать растения. Чеснок можно заменить одной небольшой порубленной луковицей.

Часть дачников используют цитрусовые. На 10 литров воды потребуется примерно килограмм апельсиновых корок. Их нужно замочить на час–два, процедить и опрыскать раствором растения.

Огородники с большим количеством времени могут приготовить очень эффективный раствор с горчичным порошком. Нужно взять 10 грамм и размешать в литре теплой воды. Раствор должен настояться 4–5 дней, после чего его можно применять.

Агроном добавила, что обрабатывают листья растения и биологическими препаратами. Например, «Фитовермом» или «Профилактином». Важно соблюдать дозировку и орошать листья обильно.

Что делать с муравьями

Муравьи делают землю рыхлой и помогают в борьбе с другими вредителями Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Полностью прогонять муравьев с участка нельзя, иначе можно столкнуться с другой проблемой: слизнями, гусеницами и личинками более мелких вредителей — со всеми ними борются муравьи. Также они улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой.

Точно нужно убирать муравейники из теплицы, с грядок с земляникой, из сада, чтобы не подвергать растения опасности распространения тли.

— Нужно делать ядовитые приманки. Сварите пару яиц, измельчите их и добавьте в них половину чайной ложки борной кислоты и половину чайной ложки сахара. Насыпьте немного муки, скатайте небольшие шарики, разложите россыпью у муравейников, — советует Людмила Шубина.

Борная кислота — это яд для муравьев, остальные компоненты — очень привлекательный белок. Можно заменить яйца на сладкое варенье и помазать смесью вокруг кустов с пионами — они чаще всего страдают от муравьев и тли.

Среди распространенных народных методов — заливка муравейника кипятком или горячей золой. Для этого нужно сначала его подкопать, а затем уже обильно пролить. Метод не самый гуманный, но достаточно эффективный.

Отпугнуть муравьев способны такие растения, как бархатцы, тимьян, мята, чистотел, укроп и петрушка. Можно полить муравейник настоем чеснока или ботвы помидоров.

Естественные враги тли

Видите божьих коровок у себя на даче — радуйтесь! Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Еще одна причина отложить в сторону химию — это божьи коровки. Пестициды могут ударить по одному из самых мощных союзников дачников. Божьи коровки способны легко, всего за несколько дней очистить зараженное дерево от тли. Поэтому всеми силами нужно привлечь их на участок как можно больше.

— Божья коровка питается яйцами тли и съедает их очень много. Вам очень повезет, если будет по два-три десятка на дереве, — подчеркнула Людмила Шубина. — Тля хорошо приспосабливается к пестицидам, а вот божьи коровки — нет.

Если ярких красных насекомых на даче нет, а тли очень много, то нужно сделать сладкие приманки. Поставьте емкости со смесью сахара, дрожжей и воды. Также стоит расставить несколько емкостей с обычной водой. Обязательно разместите камушки, чтобы коровки не утонули.

Душистые травы точно привлекут этих насекомых: божьи коровки любят мяту, укроп, петрушку, бархатцы, подсолнухи. Большие фермерские хозяйства закупают этих энтомофагов, чтобы выпускать их на посадки.

Также стоит привлечь в сад таких полезных насекомых, как златоглазки. Высадите несколько кустиков папоротника, и они обязательно там поселятся. Ест тлю и цветочная журчалка — любые желтые цветы быстро привлекут ее к вам на дачу.