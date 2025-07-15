Чем подкормить клубнику после плодоношения и что делать с усами: полезная инструкция

Совсем скоро дачники соберут последние ягоды и настанет время подкормок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Земляника садовая на дачах почти закончила плодоносить, а это значит, что скоро ей потребуется особый уход. Кусты отдали все свои силы и нуждаются в поддержке. Важно не только вовремя подкормить клубнику необходимыми удобрениями, но и правильно за ней ухаживать до зимы. Рассказываем, как.

Чем подкормить клубнику после плодоношения

Клубника отдала все свои силы ради урожая, поэтому после плодоношения кусты истощены. Нужно внимательно осмотреть их перед тем, как подкармливать.

— Обязательно после сбора последнего урожая нужно ее обильно полить водой, а затем подкормить. Если листва потеряла свой насыщенный цвет, то можно взять фосфорно-калийные удобрения с минимальным содержанием азота, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если листва зеленая и на ней нет пятен, нужно взять удобрения только с фосфором и калием, чтобы не провоцировать кусты на наращивание лишней листовой массы. Достаточно 30–40 грамм минеральных удобрений на квадратный метр. Их можно вносить как в жидком виде после основного полива, так и рассыпать сухими и подрыхлить землю.

Хватит одной подкормки после плодоношения. Поливать грядки не стоит, если не будет жары выше +30 градусов. Если листва начнет чуть увядать, то можно провести полив.

Агроном не советует укрывать землю под кустами агротекстилем Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

С грядки обязательно нужно убрать все подгнившие ягоды, тщательно ее прополоть и подрыхлить землю. Обрезать листья стоит, только если они повреждены, есть пятна или пластина начала подсыхать.

Агроном не советует укрывать землю под кустами агротекстилем. Лучше замульчировать грядки соломой, подвяленной скошенной травой или листовым опадом. Под тканью могут развиться болезни или появиться вредители.

Что делать с усами клубники

Важно понимать, что срок жизни куста — около четырех лет, после этого объем урожая резко снижается. Именно поэтому стоит каждый год сажать свежие кусты, чтобы получить достаточно ягоды. Для этого с уже плодоносящих растений можно взять побеги — у клубники их называют усами.

— На одном побеге может быть несколько розеток. Нужно выбрать самую первую, заглубить ее в землю, а все, что дальше идет, — отрезать. Подождать укоренения несколько недель, а затем отрезать и от основного куста, — объяснила агроном. — На одном родительском кусте можно оставлять три–четыре уса.

Дальше можно оставить новые кустики набираться сил. В августе лучше не заниматься формированием новых грядок, так как еще слишком жарко. Идеальное время для осенней посадки клубники — начало сентября.

Если нет необходимости в побегах, то все усы с кустов нужно срезать — они отнимают силы у куста, а также приводят к загущению посадок. Лучше делать это секатором или ножницам, а не отрывать: если резко дергать, то можно повредить основной куст или совсем его выдернуть.

Земляничный клещ: что делать

Также сейчас самое время избавиться от вредителя, если он завелся на грядках. Обрабатывать кусты можно только после полного окончания плодоношения, потому что химические препараты могут нанести вред человеку. Нужно взять акарицид с действующим веществом «малатион»: например, «Карбофос», «Фуфанол» или «Алиот».

— Земляничный клещ откладывает яйца в основание куста, и придется применять акарициды, потому что нужно серьезное химическое средство от этого вредителя, — подчеркнула Людмила Шубина. — Обрабатывать кусты нужно тщательно, обильно смачивая их.

Препарат нужно разводить строго по инструкции. Проводить обработку — поздно вечером в безветренную погоду и обязательно в защите. Нельзя допускать попадания вещества на кожу и слизистые.

— После обработки можно прикрыть грядки на пару часов пленкой — тогда клещ получит по полной программе: вещество убьет и яйца, и личинки, полностью его уничтожит. Спустя два часа пленку нужно убрать и оставить кусты в покое, — объяснила специалист.

Если на листьях появились пятна, и распространяются грибковые заболевания, то нужно минимум два раза с интервалом в 7–10 дней обработать грядки биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Важно, чтобы листья были смочены с обеих сторон.

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