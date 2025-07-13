Пустоцвет на огурцах: агроном объяснила, что делать, если на лозе нет плодов

Агроном рассказала, как бороться с пустоцветами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине лета начинается массовое плодоношение огурцов. К этому времени растения нарастили листовую массу и при правильном формировании имеют развитые плети. Но многие дачники сталкиваются с тем, что на лозе множество ярких желтых цветов. Это, конечно, красиво, но заветных плодов не приносит. Разбираемся с агрономом, что делать, если огурцы не дают урожай.

Что такое пустоцвет

Цветы на огурце бывают мужские и женские. Пустоцвет — это мужской цветок, он не даст плода и требуется для опыления. У женского цветка сразу есть небольшой огурчик, на котором уже раскрывается цветок. После опыления он отпадает и начинает развиваться плод.

В открытый грунт высаживают пчелоопыляемые сорта, у которых есть два типа цветков. В теплицы —партенокарпические гибриды с преимущественно женским типом цветения, чтобы был хороший урожай. Но при выращивании и на огороде, и в теплице дачники могут столкнуться с проблемами в завязях.

Пустоцвет на огурцах в теплице

Если в теплице на лозах есть мужские цветы, то в закрытое помещение по ошибке высадили пчелоопыляемые сорта. Как легко догадаться из названия, без помощи насекомых урожая не получить. Придется либо привлекать всеми средствами пчел, либо кропотливо опылять женские цветы самостоятельно.

Важно высаживать в теплицы правильные гибриды Источник: Анна Золотова / NGS.RU

«Один пустоцвет может опылить десять завязей. Для этого у мужского цветка, который без плода идет, нужно убрать венчик и тыкать им в женские. Много времени придется потратить», — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

В больших хозяйствах стали всё чаще использовать труд шмелей для увеличения урожая томатов, перцев и других культур, которые пчелам не особо нравятся. Прекрасно справятся они и с опылением огурцов. В теплицах организуют гнезда для шмелей, их еще называют бомбидариями. На маркетплейсах сейчас уже продаются полностью готовые домики, которые очень просты в использовании.

Если в теплице всё же растут партенокарпические огурцы, то при отсутствии плодов стоит говорить о проблемах именно с развитием завязей. Первая причина их гибели — это очень высокая температура в теплице. Если показатели превышают +35 градусов, то огурчиков вы не дождетесь. Также очень важно проветривание, чтобы пыльца перемещалась.

«Огурцы не боятся сквозняков. Намного хуже, если в теплице пекло. Нужно сейчас держать всё открытым, чтобы хорошо проветривалось и завязи нормально развивались», — подчеркнула Людмила Шубина.

Завязи сохнут, желтеют и отпадают еще и из-за недостатка питательных веществ. Огурцы очень влаголюбивы и требуют регулярных поливов, а вода быстро вымывает все в нижние слои, куда не дотягиваются корни.

«Подкармливать огурцы нужно каждые десять дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Если минеральных нет, то можно подкармливать настоем сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10», — напоминает агроном.

От состояния листвы зависит качество и развитие плодов. Если она желтеет, то нужно внести дополнительные удобрения с азотом или проверить растение на паутинного клеща.

Что делать, если цветов слишком много в огороде

Сокращение числа и пчел, и шмелей — настоящая беда. Если полосатых помощников на участке не видать, то придется их активно привлекать или самому опылять растения (кстати, в открытом огороде отлично плодоносят и партенокарпические гибриды). Посадите на участке мальвы, календулу, подсолнухи, циннии и лилии. Пчелам нравятся синие, белые, желтые оттенки.



Огурцы, как и томаты, могут начать жировать Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Чаще всего обилие пустоцветов говорит, что при формировании растения были допущены ошибки. Мужские цветы на пчелоопыляемых огурцах растут на основном стволе, а вот женские развиваются на плетях.

«Нужно прищипнуть макушку растения над шестым листом, чтобы начали расти плети из междоузлий. Именно на плетях доминирует женское цветение. Их тоже можно прищипнуть в августе, чтобы были дополнительные плети», — объяснила специалист.

Огурцы, как и томаты, могут начать жировать: из-за избытка азота и чрезмерных поливов растение все силы отдает в листву. Нужно отрегулировать полив и внесение подкормок.

Плодоношение может нарушить и слишком холодная вода. Поливать огурцы можно только теплой жидкостью: например, из бочки или набранного и нагретого в течение дня ведра.

Что делать, если огурцы вянут в открытом грунте

Листва огурцов может терять упругость сразу по ряду причин. В жару растение просто не справляется с воздействием прямых солнечных лучей. В этом случае нужно постараться притенить шпалеру, где они находятся, — для этого используют мешковину или специальные сетки.

Огурцы — широколистная культура, которой нужно много влаги. Если земля пересохла, то нужно обильно полить растения под корень поздно вечером. Листовые подкормки также могут навредить, если развести раствор неправильно — он должен быть намного менее концентрированным, чем при внесении под корень.

«Корневые гнили могут приводить к тому, что растение увядает. Сначала увядают нижние листья, а потом засыхают. Нужно их быстро удалить», — предупредила Людмила Шубина.

Затем растение обработайте биологическими препаратами.

Слишком густые посадки также могут приводить к тому, что возникают проблемы с листвой. Расстояние между растениями должно составлять минимум полметра. Если будет меньше, то придется частью пожертвовать, чтобы остальным хватало места на развитие и плодоношение.