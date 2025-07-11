«Так плохо не было даже в пандемию, мамой клянусь!» Почему в Сочи мало туристов и не помогла даже трагедия с мазутом в Анапе

Женщина устроилась между лежаками, чтобы сэкономить Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочи был и остается одним из главных туристических направлений в России, что подтверждает стабильно растущий турпоток, бодро отчитывается мэрия курорта. По их данным, с начала года в Сочи уже отдохнули более 3,5 миллиона гостей. К аналогичному прошлогоднему периоду рост турпотока составил 3%.

— На период с июля по сентябрь включительно номерной фонд курорта забронирован на 73%. В конце июля — августе прогнозируем самый большой приток отдыхающих с пиковыми показателями заполняемости организованного сектора 95%. На сегодняшний день на территории Сочи единовременно пребывает порядка 175 тысяч человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения — 84%, — заявил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

Только вот отельеры и специалисты курортной отрасли не так оптимистичны и недоумевают, откуда мэрия берёт все эти цифры, и где эти люди, которые массово рванули на субтропический курорт. Из-за ситуации с загрязненными мазутом пляжами в Анапе ожидалось, что люди поедут в Сочи, но пока прогнозы не оправдались.

В реальности пляжи полупустые, убытки несут не только отели, но и общепит, магазины, арендаторы пляжей. Туристы, которые всё же приехали в Сочи и Сириус, теперь прижимистые, деньгами направо и налево не раскидываются, а экономят на всем. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич поговорила с представителями туристической отрасли и узнала, что происходит на самом деле.

В Сириусе с туристами вообще сложно Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Такого даже в пандемию не было

Владелица гостевого дома в Курортном городке Адлера Анаит грустит. Надежда на хороший заработок в этом сезоне тает с каждым днем. Думали, переживут ненастный июнь, и попрет народ, повезет свои кровные, как раньше. В первый месяц лета всегда было с гостями не очень, зато июль и август — буквально аврал и нет свободных номеров. Никогда бюджетные гостевые дома не пустовали и всегда были забиты.

— Такого даже в пандемию не было. Мамой клянусь! У нас люди годами отдыхали одни и те же. Сама им звоню, спрашиваю, что случилось? Говорят, дома на речке отдыхаем. Перелеты им не по карману. А я, наоборот, цены снизила, в прошлом году по 3 тысячи рублей в сутки сдавала, в этом году по 2,5 тысячи. Но всё равно нет гостей, — говорит Анаит.

Пока она в минусе, не может отбить даже коммуналку: свет, воду. А с июля цены на нее вырастут еще больше. По словам женщины, такие же дела и у ее соседей. На август забронировано только 30–40 процентов номеров в каждом гостевом доме. Раньше они ставили на стоп август еще в апреле–мае.

— В принципе, июль только начался. Может, созреют наши туристы и поедут. Я готова еще цену снизить до 2 тысяч рублей. У нас в Кургородке стонут все. Столовки пустые стоят, кафе и рестораны тем более. А я летнюю кухню распечатала, раньше она никому не была нужна. Наши редкие гости готовят теперь себе завтрак, обед и ужин, — утверждает Анаит.

Кафе тоже простаивают Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Вся Сибирь будет отказываться от Сочи

Тревел-агент Ирина Викторова в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметила, что многие ее постоянные клиенты, которые раньше всегда отдыхали в Сочи, в этом году поехали в Турцию, Египет и Таиланд. Поскольку эти курортные страны предложили отдых дешевле.

— Люди боятся, что введут налог на путешествия за границу или страны вообще закроются для россиян, а они так и не побывали в Турции, например, или в Египте. Реально есть такие настроения в обществе. Но главный аргумент в пользу зарубежных курортов, что они дешевле и качество сервиса там выше. Приведу пример, подбирала клиентам тур в Сочи в пятизвездочный отель на середину июля на неделю. В Сочи вышло 450 тысяч рублей с перелетом из Москвы. В результате летят в Турцию в аналогичный отель, где всё включено, но за 300 тысяч рублей. Разница же налицо, — говорит Ирина.

Особенно много отказов от бронирований отелей в Сочи от клиентов из Сибири. Даже от тех, кто планировал отпуск еще зимой. Им намного дешевле отдыхать в Таиланде и Китае, что они и делают.

— Я думаю, вся Сибирь в ближайшее время будет отказываться от Сочи из-за нереальных цен на авиабилеты. На поезде долго, на машине тоже, да и не дешевле. Семье из четырех человек, например, из Красноярска, чтобы прилететь в Сочи, нужно больше 200 тысяч рублей потратить только на билеты. А в Таиланд с чартерными рейсами выходит намного дешевле, — утверждает тревел-агент.

Туристы из регионов, где закрыты аэропорты, тоже отказываются от поездок в Сочи. Билетов на поезда не купить, а на машинах ехать они не хотят из-за пробок и платных парковок во всех районах курорта.

В этом году Сочи необычно тихий Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Высокие цены уже в октябре — декабре вызывали вопросы»

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов подтверждает, гостей в Сочи в этом году намного меньше, чем ожидалось. Прошлый сезон был очень удачным для Сочи, и все ожидали, что этим летом на курорте будет просто шквал гостей, буквально туристический дождь. Но не срослось. Среди причин эксперт особо выделяет одну из главных — это излишне оптимистично высокие цены, которые уже в октябре — декабре вызывали вопросы. Он уверен, нельзя задирать цены сразу на 18, 20, 25 процентов. 10–12 процентов роста — это нормально, а выше — уже перекос.

— Конечно, нужно четко понимать, что весна, май и даже начало июня до 20-го числа — это никак не высокий сезон и не нужно было ставить цены как для высокого сезона. При этом холодная погода весной, в начале лета и даже в начале июля. Конечно, дороговизна авиа- и ж/д билетов — очень серьезный фактор. При этом всё равно рейсов по нужным направлениям сильно не хватает. Конечно, снижение курса рубля и запредельная ставка Центробанка. Очень высокий процент на депозит. Конечно, жесткое сжатие экономики, за исключением военно-промышленного комплекса, что привело сразу к отказу большого количества людей в принципе от высоких трат, — уверен Дмитрий.

Еще одна важная причина, по мнению эксперта, о которой практически не говорят, — это отказ от яркой, интересной промаркетинговой политики подавляющего большинства отелей и здравниц Сочи. Так было не всегда. До пандемии вопросам рекламы уделяли большое значение, сейчас максимум ограничиваются оплатой счетов за рекламу в «Яндекс Директе». Даже небольшому отелю, не говоря уже про большие здравницы и курорты, нужна яркая, интересная маркетинговая политика. А еще нужно наращивать сотрудничество с турфирмами, с турагентами, с компаниями, которые занимаются организацией событий. В Сочи очень не хватает больших событий в межсезонье.

— И, конечно, растет конкуренция. Вот только в этом году в Сочи в сегменте «пять звезд» открылись «Гранд Каскад», «Марина Гарден», «Мантера Суприм». И мы понимаем прекрасно, что это колоссальное число номеров в сегменте «пять звезд» прибавилось, а туристов в высшем ценовом сегменте не прибавилось. Соответственно, и новым объектам нелегко, и действующим объектам тоже достаточно сложно, — уверен Дмитрий.

На минуточку, сутки в отеле «Мантера Суприм» стоят от 50 до 135 тысяч рублей с завтраком. Судя по сайту «Яндекс Путешествия» свободных номеров множество, выбирай любой. Сутки в «Гранд Каскаде» обойдутся дешевле, всего-то от 17 900 до 65 600 рублей. Но за эти деньги даже завтраком не накормят.

Сумасшедшие цены на прибрежные отели отпугивают не только туристов, но и организаторов разных крупных мероприятий, говорит Дмитрий Богданов. Форумы стараются проводить в отелях Красной Поляны, там дешевле. Горные курорты и гостиницы зарабатывают хорошие деньги на больших группах участников, а прибрежные отели предпочитают простаивать, но не снижать цены.

Эксперт уверен, у Сочи есть потенциал для роста, но конкретным объектам, курорту Сочи и в целом Краснодарскому краю необходимо менять маркетинговую политику в сфере туризма. Теперь утверждение «куда они денутся, всё равно поедут» больше не работает.