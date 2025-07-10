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Лето Уик-энд в горах. Сколько стоит отдохнуть в Архызе и ради чего туда стоит ехать

Уик-энд в горах. Сколько стоит отдохнуть в Архызе и ради чего туда стоит ехать

Для любителей гор и чистого воздуха рассказываем, во сколько обойдется отдых на знаменитом курорте

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1 комментарий
Отдых в Архызе может сильно ударить по кошельку туриста | Источник: Иван Высочинский / 26.RUОтдых в Архызе может сильно ударить по кошельку туриста | Источник: Иван Высочинский / 26.RU

Отдых в Архызе может сильно ударить по кошельку туриста

Источник:

Иван Высочинский / 26.RU

Если вы решили провести отпуск на природе и насладиться горными вершинами, то предлагаем вам узнать, сколько придется заплатить за такое маленькое путешествие.

Архыз — один из самых популярных горных курортов. Находится он в Карачаево-Черкесии.

Сразу скажем, что отдохнуть здесь не так уж дешево. Разбираемся с корреспондентом 26.RU, сколько будет стоить двухдневный отдых.

Здесь есть много мест, где можно остановиться. Отели, домики, гостиницы — жилье на любой вкус.

Если вы захотите снять домик, то за такое двухкомнатное удовольствие нужно заплатить в среднем 10 тысяч рублей за сутки. Конечно, разброс цен большой: есть варианты и за 5, и за 30 тысяч рублей. Всё зависит от расположения, уровня комфорта и популярности места. Часто, когда снимаешь домик, роль играют даты заселения. Обычно в выходные и праздничные дни отдых выходит в разы дороже.

А что, если снять квартиру? Да, такое тут тоже есть. Вариантов, конечно, намного меньше. Квартиры здесь находятся в небольших, часто деревянных домиках. Это нечто между номером и коттеджем. Средняя цена такого великолепия — 7 тысяч рублей в сутки.

Отель или гостиница будет уже подороже. В трехзвездочном отеле за номер с двуспальной кроватью нужно заплатить около 8 тысяч рублей за ночь. Но здесь есть плюс: у вас будет гарантированный завтрак.

Удивительно, но четырехзвездочные гостиницы есть даже дешевле. Номер можно снять и за 6 тысяч рублей. У вас также будет двуспальная кровать и завтрак.

А вот пятизвездочный отель вы вряд ли найдете дешевле, чем за 12 тысяч рублей за ночь. Их здесь меньше, чем простых домиков и коттеджей, но выбор есть. Можно снять номер и дороже: например, в некоторых местах берут 15–18 тысяч рублей.

Природа Архыза впечатлит даже самого опытного туриста | Источник: Иван Высочинский / 26.RUПрирода Архыза впечатлит даже самого опытного туриста | Источник: Иван Высочинский / 26.RU

Природа Архыза впечатлит даже самого опытного туриста

Источник:

Иван Высочинский / 26.RU

В Архызе можно посмотреть на местную флору и фауну | Источник: Иван Высочинский / 26.RUВ Архызе можно посмотреть на местную флору и фауну | Источник: Иван Высочинский / 26.RU

В Архызе можно посмотреть на местную флору и фауну

Источник:

Иван Высочинский / 26.RU

Траты на проживание — это только часть суммы, которую придется отдать за отдых. Летом на лыжах или сноуборде уже не покатаешься, но становятся доступны другие развлечения. Если вы приехали не просто погулять на природе, а отдохнуть на полную катушку, то можно покататься на лошадях, что будет от 1000 рублей с человека. Еще стоит попробовать покататься на квадроциклах и погулять с гидом по природным достопримечательностям. Всё это, конечно, небесплатно. В зависимости от того, куда вы хотите пойти, экскурсовод может стоить 5–10 тысяч рублей.

Летом в Архызе можно увидеть красивые пейзажи | Источник: Иван Высочинский / 26.RUЛетом в Архызе можно увидеть красивые пейзажи | Источник: Иван Высочинский / 26.RU
Снег и горы&nbsp;— то, что нужно туристу в Архызе | Источник: Иван Высочинский / 26.RUСнег и горы&nbsp;— то, что нужно туристу в Архызе | Источник: Иван Высочинский / 26.RU
Летом в Архызе можно увидеть красивые пейзажи | Источник: Иван Высочинский / 26.RUЛетом в Архызе можно увидеть красивые пейзажи | Источник: Иван Высочинский / 26.RU
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Турист в Архызе может встретить местных обитателей | Источник: Иван Высочинский / 26.RUТурист в Архызе может встретить местных обитателей | Источник: Иван Высочинский / 26.RU

В итоге за отдых вдвоем на горном курорте придется заплатить примерно 15–40 тысяч рублей без учета еды за пару дней. Конечно, стоимость путешествия будет зависеть от того, какие развлечения вы выберете и какое жилье снимете.

Архыз популярен не только среди жителей ближайших регионов. И знаменитости не прочь отдохнуть в горах. Дима Билан тоже делился фотографиями с курорта. Он побывал в Кабардино-Балкарии, откуда родом, а потом отправился в Карачаево-Черкесию.

А вы были в Архызе?

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Дарья ГранкинаДарья Гранкина
Дарья Гранкина
Корреспондент
Архыз Отдых Карачаево-Черкесия
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Комментарии
1
Гость
57 минут
Достали, не поеду в ваш кавказ и никому не советую
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