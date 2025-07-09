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«Людей мало, вода прохладная»: что происходит в Геленджике в разгар летнего сезона. Видео

Отправились на курорт и пообщались с отдыхающими

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7 комментариев
Центральный пляж в Геленджике находится в районе Революционной улицы | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUЦентральный пляж в Геленджике находится в районе Революционной улицы | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Центральный пляж в Геленджике находится в районе Революционной улицы

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

Летний сезон в Геленджике стартовал месяц назад. Популярный среди россиян курорт в конце июня и начале июля оказался полупустым — в воде мало людей, а на центральных улицах не встретить толп туристов.

Наши коллеги из 93.RU показывают обстановку на пляжах и набережной. Публикуем обзор цен на экскурсии и развлечения, а еще реальные отзывы отдыхающих.

Почему так мало людей?

В конце июня отдыхающих оказалось совсем немного. Вокзал Геленджика практически пустой — всего несколько автобусов и пара туристов с гигантскими чемоданами на колесиках. Если пройтись пешком оттуда до моря, то можно подумать, что курортный сезон еще не начался — местные прячутся от жары по домам. Одна из пенсионерок, которая ухаживает за садом во дворе частного домика, говорит журналистке 93.RU, что сейчас наплыва туристов нет, но «еще не вечер».

Обстановка в Геленджике в конце первого месяца лета | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUОбстановка в Геленджике в конце первого месяца лета | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Обстановка в Геленджике в конце первого месяца лета

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

— Да, людей пока очень мало, но это просто все не приехали. Будет еще, на улицах летом не протолкнуться, — жалуется пожилая женщина.

Ближе к береговой линии узкие улицы курортного города оживают. Скопление людей можно увидеть в столовых, а по дороге к морю — тех, кто с надувными игрушками в руках идет на пляж. Несмотря на то, что температура не превышала +30 °C, на улице очень жарко. В тени деревьев прячутся аниматоры и другие зазывалы, пока их коллеги пытаются продать свои услуги туристам. Предлагают разные экскурсии и прогулки по воде.

Кадры с Центрального пляжа

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

Например, четырехчасовой круиз на катере стоит 2100 рублей — в цену входит остановка с купанием в море. Еще по набережной гуляет аниматор в костюме Джека Воробья — того самого капитана из популярной серии фильмов о пиратах. Он зазывает людей на морскую прогулку в путешествие на «пиратском фрегате» — стоит такое удовольствие от 1200 до 1700 рублей (в зависимости от длительности поездки и развлекательной программы).

— Взрослым — пиво, детям — сок, — говорится на информационном баннере, возле которого стоит аниматор.

Аниматор на набережной | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUАниматор на набережной | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Аниматор на набережной

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

У входа на Центральный пляж Геленджика толпятся фотографы. Работы у них практически нет — людей действительно меньше, чем обычно.

— Сейчас никого нет, смотрите, пляжи пустые почти. В гостиницах тоже никого почти, там перезаезд. Но через пару дней, думаю, по-другому будет, приедут, — рассказывает молодой парень с фотоаппаратом.

Бунгало за 8000 рублей

Больше всего людей в конце июня на Центральном пляже. Однако заняты далеко не все лежаки — большинство расположились на полотенцах прямо у моря. Одна из туристок рассказывает, что приехала в Геленджик из Москвы на неделю. Дорога на поезде ее утомила, а погода на курорте совсем не порадовала.

— Представляете, столько дней сюда ехала, а было в итоге пасмурно, вода холодая. Но я всё равно хожу на море, это первый мой отпуск в году. Куда деваться? Да, прохладно, выхода-то нет, что делать? Я завтра уже уезжаю, — говорит женщина с надувным матрасом в руке.

Бунгало за 8000 рублей | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUБунгало за 8000 рублей | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Бунгало за 8000 рублей

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

Стоимость шезлонга на пляже — 400 рублей. Речь идет об аренде всего на полдня. Тем, кто отдыхает на пляже целый день, придется отдать уже 800 рублей. На пляже есть и бунгало — деревянные беседки на большую компанию. Аренда такого с 08:00 до 20:00 — 8000 рублей. Но абсолютно все такие бунгало на пляже оказались пустыми. А вот «бананы» и «таблетки» пользуются спросом — прокатиться один раз стоит 1000 рублей.

В Геленджике песочные пляжи чередуются с галечными | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUВ Геленджике песочные пляжи чередуются с галечными | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

В Геленджике песочные пляжи чередуются с галечными

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

— Экскурсии много кто берет, но вы сами видите, что людей немного у нас. Самое популярное направление у нас — скала «Парус». Еще июль будет, август тоже. Но ничего страшного, работаем! Правда, уже довольно жарко, тяжело, конечно, на такой жаре весь день стоять, — объясняет молодая девушка, которая предлагает туристам на пляже экскурсии.

Недострой прямо на пляже

Если пройти вдоль береговой линии, можно заметить: заканчивается один пляж — сразу начинается другой. В таких местах установлены таблички о запрете на купание, потому что нет никакой инфраструктуры. Но именно в такие места чаще всего приходят поплавать местные, а еще те, кто не боится острых камней и крутого спуска к морю. Так, всего в нескольких десятках метрах от Центрального пляжа города есть место с недостроенным зданием прямо на берегу. Оно огорожено старым металлическим забором, но отдыхающих и это не отталкивает.

Местные отдыхают в не самых подходящих для этого местах | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUМестные отдыхают в не самых подходящих для этого местах | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Местные отдыхают в не самых подходящих для этого местах

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

— Мы приехали сюда из Ставрополя. Сняли гостевой домик тут недалеко, стоит 3600 в сутки, это недорого за несколько дней. Я уже 10 лет почти каждое лето приезжаю в Геленджик, и он правда очень похорошел. Столько всего нового понастроили — и кафе тебе, и рестораны. Набережная очень нравится. Я люблю этот город, — с улыбкой делится туристка, прячась от солнца в тени недостроенного здания.

Визуально вода на Центральном пляже выглядит чистой, но если пройти чуть дальше — берег немного покрыт водорослями. Температура моря вполне подходит для купания, и многие туристы заявляют, что купаться сейчас — самое время.

Водоросли у береговой линии | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUВодоросли у береговой линии | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Водоросли у береговой линии

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

— Приезжайте, купайтесь, всё супер! Водичка как парное молоко, — со смехом кричит мужчина и с разбега прыгает в воду.

Визитная карточка города — просторная набережная. Еще в 2023 году по ней запретили ездить на велосипедах и электросамокатах, но многие это правило игнорируют. В основном, там катаются подростки — причем скорость довольно большая. На небольшом электромобиле территорию патрулируют полицейские. Прямо перед ними проносятся самокаты, но никто на это не обращает никакого внимания. Туристам на самокатчиков тоже всё равно.

Самокаты стоят прямо на набережной | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUСамокаты стоят прямо на набережной | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU
Люди катаются без проблем | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUЛюди катаются без проблем | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU
Сотрудники органов не обращают внимания на самокатчиков | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUСотрудники органов не обращают внимания на самокатчиков | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

— Я вообще не замечал, что тут на самокатах катаются. Ну пусть ездят, главное, что не сбивают никого. Честно скажу вам, мне всё равно. Я приехал на отдых, хочу нормально на пляже полежать, поесть. Меня не беспокоит это, — считает турист Михаил, который приехал с семьей из Москвы.

Местные уверены, что туристов в городе станет больше в июле. Курортный сезон официально стартовал 1 июня, но работники пляжа уверяют, что он еще не начинался. А пока на пляжах Геленджика много свободных лежаков, довольно тихо и спокойно.

Обстановка на пляже «Дельфин» | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUОбстановка на пляже «Дельфин» | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU
Полупустые лежаки | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUПолупустые лежаки | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU
Некоторые приезжают на отдых с палатками | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUНекоторые приезжают на отдых с палатками | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU
+1
Место на побережье, где песок переходит в гальку | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUМесто на побережье, где песок переходит в гальку | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Напомним, 9 июля Минтранс России анонсировал возобновлении работы аэропорта в Геленджике.

Хотели бы отдохнуть в Геленджике?

Да, собираюсь поехать туда летом
Нет, выберу другой город
Этим летом не планирую отдых у моря
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Екатерина Подымова
Журналистка
Геленджик Курортный сезон - 2025 Пляжи Черное море Курорты Краснодарского края
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Комментарии
7
Гость
2 июля, 11:09
Почему наглые прокатчики-самокатчики ставят свои колымаги прямо по среди тротуара, мешая проходу пешеходов?
Гость
2 июля, 13:51
Про мазут, плавающий в канализации, интеллигентно промолчали.
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