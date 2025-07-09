Летим не только в Сочи: в Геленджике откроется аэропорт, который не работал три года

Аэропорт был построен за год до закрытия Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Аэропорт Геленджика откроется для полетов уже на следующей неделе. Он был закрыт с 2022 года.

Сначала о возобновлении авиасообщения с курортным городом, сообщил источник «Известий» в Минтрансе. Первые рейсы запланированы на 18 июля. Пока полеты будут выполняться только днем из-за ограничений по времени суток.

Первой авиакомпанией, которая возобновит перелеты в Геленджик, станет «Аэрофлот». Детали расписания и направления пока уточняются.

В самом аэропорту заявили «Звезде», что не знают о планах на открытие.

Однако данные об открытии все же подтвердились. Как напомнили в Минтрансе, аэропорт Геленджика находится в числе 11 авиагаваней Юга России, которые с 2022 года не принимали воздушные суда по соображениям безопасности.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — написали в telegram-канале министерства.

Безопасность выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани, добавили в Минтрансе.

В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.