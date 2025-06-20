Три простых правила помогут добиться богатого урожая: агроном объяснила, как ухаживать за клубникой

Агроном Людмила Шубина поделилась секретом ухода за клубникой для получения богатого урожая Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Июнь для дачников — время клубники. Многие предполагают, что для получения богатого урожая нужно проводить все дни на грядках. Однако эксперты уверяют: нужно помнить всего нескольких простых правил.

В частности, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина советует обращать внимание на полив и подкормку. Публикуем ее советы по уходу.

Правильное агрономическое название клубники — земляника садовая. Но для удобства мы будем называть эту ягоду наиболее распространенным вариантом.

Как часто поливать клубнику

В июне нужно внимательно ухаживать за клубникой. Суховейный ветер и палящее солнце быстро выдувает поверхностные слои влаги.

— У клубники корневая система поверхностная, поэтому поливать ягоду нужно обязательно. Особенно пока она находится в фазе цветения, которая является критической, — объяснила Людмила Шубина

При цветении и первые две-три недели после нужно поливать кусты каждую неделю. Но делать это правильно.

— Нельзя поливать клубнику методом дождевания, брызгалками, — предупреждает специалист. — Нужно поливать именно под корешок, методично, очень обильно. После завязи ягоды чрезмерный полив приводит к гниению даже не созревших ягод. Его нужно будет проводить только по необходимости, при сильной засухе.

Чем подкормить клубнику

Глубокий полив вымывает из поверхности почвы важные питательные элементы, поэтому однократная подкормка сейчас поможет клубнике более активно развиваться.

— Один раз можно подкормить настоем сброженной травы в разведении 1 к 10 с добавлением стакана древесной золы или разведенными минеральными удобрениями. Одна столовая ложка комплексных удобрений на ведро воды, — советует агроном.

Чаще кусты кормить не стоит. Людмила Шубина предостерегает: чрезмерное кормление может привести к обратному эффекту. И вместо ягод на грядках будут расти огромные листья. Например, сильно в рост идут сорта «гигантела» и «максим».

— Должна быть умеренность и в поливе, и в подкормке. «Как подкормить клубнику дрожжами» — сейчас вижу всё чаще такую ерунду в интернете. Никогда ни в одном учебнике по агрономической науке нет такого, — отмечает Людмила Шубина.

Не советую экспериментировать. У нас есть органические и минеральные подкормки, которые доказали свою эффективность и безопасность. Людмила Шубина агроном, кандидат сельскохозяйственных наук

Как избавиться от долгоносика на клубнике

Долгоносик один из главных врагов садовой земляники. Избавиться от него слонжо, но можно. Это насекомое из семейства жесткокрылых, которое ведет потайной, сумеречный образ жизни.

— Долгоносик откладывает яйца в бутон еще не распустившихся цветов, надгрызает его. Как только личинки просыпаются, то надгрызенный бутон отсыхает и падает. И уже на почве идет дальнейшее развитие личинок, — объяснила агроном. — Долгоносик надгрызает еще не расцветшие бутоны, чем существенно уменьшает урожай.

Агроном рассказала, нужно ли поливать клубнику на грядках Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Химическим методом очень сложно уничтожить долгоносика. Нужны огромные дозы карбофоса, а это опасно. Те, кто хочет избавиться от вредителя, должны набраться терпения.

— Можно уменьшить популяцию долгоносика механическим способом. Но делать это нужно рано утром. Долгоносики выходят из почвы, заползают по стебельку к цветоносам и ждут восхода солнца. Чтобы его поймать, достаточно под куст клубники поставить какую-то плошку, ведерочко, тазик небольшой и резким движением руки ударить по кусту, встряхнуть его в сторону ведерка. И еще оцепеневший от утреннего холода долгоносик легко попадает в эти сосуды. Этот метод может устранить до 80% вредителей, — поделилась методом борьбы Людмила Шубина.

Но как только солнечные лучи начнут пригревать кусты, долгоносики станут слишком активными. Поэтому встать для борьбы с ними придется до восхода.

В следующем году, чтобы не собирать вредителей в тазики, лучше обработать кусты отпугивающими растворами.

— Весной, как только начинается фаза бутонизации, нужно сделать крепкий раствор горчицы или мятного зубного порошка — пара столовых ложек в литре воды — и тщательно обработать все кусты. Это отпугнет долгоносика. Но сейчас уже поздно прибегать к этому методу, — отметила агроном.