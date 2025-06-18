Никаких гербицидов: агроном раскрыла секрет, как быстро избавиться от сорняков на огороде

Уход за дачей серьезно осложняют сорняки. Перепады температур и достаточно высокая влажность в июне подстегивают их расти активнее. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как бороться с сорняками, не применяя гербицидов.
Как избавиться от сорняков на огороде
Первое, что приходит в голову — это, конечно, традиционная прополка руками и с помощью подручных средств для рыхления. Но лучше облегчить себе труд, причем заранее. Запоминайте на будущую осень: при перекопке нужно удалять все крупные корни, то же самое важно делать весной. Так можно уменьшить объем сорняков как минимум на треть.
— Весной не нужно запускать участок. Стоит убирать всю сорную траву по мере ее роста, даже если она еще маленькая: тяпкой легко пройтись между грядками, срезая аккуратно сорняки, — объяснила агроном Людмила Шубина.
Больше всего времени отнимают именно дорожки — тратить на них силы мало кому хочется. Можно отсыпать их песком, мелким щебнем, выложить плитки или камни. Сейчас есть плитки и из современных материалов, пропускающих влагу, чтобы она не скапливалась на дорожках.
— Раньше линолеум и ковры старые бросали, но под ними слизни собираются. Сейчас черную пленку натягивают или укрывной материал. Под ними сорняки не растут и влага хорошо уходит, — отметила агроном.
Специалисты не советуют применять гербициды. Обычно эти средства используются при выращивании газона, а на грядках и в саду химия может навредить и человеку, и животным.
Что такое мульчирование и как использовать мульчу
Мульчирование — это агроприем, при котором землю покрывают природными материалами. В борьбе с сорняками он хорошо показывает свою эффективность, не давая растениям активно развиваться. При этом с помощью мульчи дольше сохраняются влага и тепло.
— У многих есть газонокосилки, можно собирать скошенную траву с газона. Ее нужно подвялить на солнце и только через несколько часов тонким слоем посыпать землю вокруг растений. Но нужно отступать минимум на пять сантиметров от стволиков, — посоветовала Людмила Шубина.
Для мульчирования огорода и сада также подойдут кора, хвойные или листовой опад, скорлупа орехов. Не стоит брать свежие опилки, так как они постепенно вытягивают азот из почвы.
Как убрать одуванчики
Полностью убрать одуванчики с дачи будет очень сложно, если не бороться с ними, как говорится, «всем селом». Сорняк распространяется на несколько километров, поэтому если у соседей останется пара кустиков, то и у вас они появятся.
— У одуванчика очень глубокая корневая система, тут только лопату в руки брать и выкапывать кусты. И их нельзя отправлять в компост, только убирать совсем с участка, — подчеркнула Людмила Шубина.
Кусты можно полить кипятком и уже потом убрать с участка. Если полностью куст не получается убрать, то стоит оставшуюся в земле часть присыпать солью.
Как избавиться от мокрицы в огороде
Мокрица очень любит кислые почвы и для дачников может служить биологическим индикатором того, что пора раскислить землю.
— Мокрицы много там, где слишком влажно. Дачники увлекаются поливами и заливают свой огород и сад, в итоге создаются отличные условия для ее размножения и распространения по всему участку, — предупредила Людмила Шубина.
Сорняк легко приспосабливается даже к самым тяжелым условиям, в том числе и к отсутствию света. Его легко убрать механически, но нужно обязательно вывезти с участка. Даже после срывания растения семена мокрицы способны дозреть.
Как избавиться от пырея на огороде
Пырей — еще одно растение, которое ценится в народной медицине, но очень раздражает дачников. Он бывает двух видов: бескорневищный и корневищный. И именно второй доставляет больше всего проблем.
— Он размножается дроблением корней. Сейчас многие стали использовать мотокультиваторы и мотоблоки и так разносят пырей на весь огород, — объяснила Людмила Шубина.
В этом случае придется брать лопату, выкапывать растения и выбирать корни. При весенней и осенней копке земли нужно сразу удалять все большие корни, сгребая их граблями.
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