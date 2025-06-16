Пляжи ушли под воду: Сочи затопило после мощных ливней — видео

Власти опасаются, что реки могут выйти из берегов Источник: Оксана Витязь











В Сочи с 15 июня продолжается сильный ливень, который привел к масштабным подтоплениям на дорогах курорта. В Адлере на улице Авиационной образовалась огромная лужа, которая полностью парализовала движение автомобилей. Водители были вынуждены стоять в ожидании, пока уровень воды не снизится, чтобы продолжить путь.

— По Авиационной не рискуйте. Стоим, ожидаем. Только грузовики кое-как проезжают и внедорожники. Лучше сюда не соваться, — комментирует один из очевидцев.

Источник: Любимый Сочи / Telegram

Кроме Адлера, подтопления зафиксированы и в других районах города. Местные жители публикуют фотографии и видео с затопленными улицами и затрудненным движением. Специалисты предупреждают, что ситуация может ухудшиться: по прогнозам синоптиков, непогода в Сочи сохранится минимум до 17 июня.

Источник: Любимый Сочи / Telegram

Днем в акватории города было зафиксировано сразу два смерча. Метеорологи предупреждают о сохранении риска формирования этого опасного явления в ближайшие дни в акватории моря от Магри до Веселого.

Источник: Сочи Онлайн / Telegram

Кроме того, 16 июня ожидается шторм на море силой до 4 баллов. В связи с этим администрация курорта рекомендует ограничить доступ туристов на пляжи для обеспечения их безопасности.

Спасательные службы усилили патрулирование прибрежной зоны и подготовили дополнительные меры по эвакуации при необходимости. Население оповещают через громкоговорители.

Источник: Служба спасения Сочи / Telegram

Местные власти призывают жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности: избегать поездок по затопленным участкам дорог, следить за объявлениями служб МЧС и метеослужб, а также быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям. Дождь продолжается.

Пока ситуация остается напряженной, специалисты продолжают мониторинг погодных условий и работают над минимизацией последствий стихии.