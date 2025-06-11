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Лето Эксперт «Стоит ждать неприятного сюрприза»: синоптик рассказал о погоде в длинные выходные

«Стоит ждать неприятного сюрприза»: синоптик рассказал о погоде в длинные выходные

Большой прогноз от Александра Шувалова

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Прогноз погоды на длинные выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды на длинные выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды на длинные выходные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Впереди праздничные длинные выходные, россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня. Многие запланировали путешествия в этот мини-отпуск. Какая погода будет в России в этот период, рассказал 76.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в Центральной России

К выходным погода в центральных регионах России испортится. Жару и солнце заменят затяжные дожди и ветра.

«От природы в ближайшие дни стоит ожидать неприятного сюрприза. На рубеже 12−13 июня над центром европейской территории России закрутится обширный циклон, который втянет воздух с севера и северо-востока. В эти дни температура воздуха будет держаться около +21… +23 градусов. Дожди не слишком продолжительные, но будут», — отметил синоптик.

Во второй половине выходных — 14 и 15 июня — станет еще прохладнее.

«Погода приобретет уже полуосенний характер — дневная температура составит всего 15−18 градусов. Это касается Москвы, Подмосковья, а также соседних областей: Тулы, Рязани, Владимира, Иванова, Ярославля. В эти дни ожидаются продолжительные дожди и ветер северных направлений с порывами до 15 метров в секунду по району», — поделился эксперт.

<p>Александр Шувалов </p><p>Александр Шувалов </p>

Ветер будет ощутимым. Давление снизится к середине праздничных дней. К сожалению, погода длинные выходные не украсит.

Александр Шувалов

руководитель прогностического центра «Метео»

Как отметили в Гидрометцентре России, 12 июня под влиянием атмосферных фронтов циклона в большинстве областей округа пройдут кратковременные дожди, на юго-западе — сильные дожди, местами ожидаются грозы и ветер с порывами до 16 м/с.

«Температурный фон существенно не изменится. Преобладающая температура в предстоящие дни составит днем +18… +25 градусов, что ниже климатической нормы на 0–2 градуса, в Черноземье аномалия достигнет -2… -3 градусов», — отметили специалисты Росгидрометцентра.

Погода на Урале

На Урале также ожидается смена жаркой погоды на прохладную.

«Фронтальная зона, которая уже прошла центральные области и в ближайшие дни переместится в район Поволжья, дойдет и до Урала. Жаркая погода, которая там была, сменится более прохладной. Столбики термометров опустятся до +21… +26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди», — дал свой прогноз синоптик Александр Шувалов.

Погода в Сибири

Как отметил синоптик, а вот в Сибири сохранится летняя погода.

«Что касается юга и западной Сибири, там возможны кратковременные дожди, но в целом сохранится абсолютно летняя погода с температурой около +25… +30 градусов, хотя точнее будет сказать — около +30 градусов», — добавил Александр Шувалов.

Погода на Юге

Небольшое похолодание ожидается и в южных регионах страны.

«Что касается юга европейской территории, там стоит сказать, что жара, которая стояла последние дни и местами достигала +36… +38 градусов, подходит к концу. Уже завтра там ожидается около +30… +32 градусов, за исключением Астраханской области, там пока сохраняются очень высокие температуры, но затем начнется постепенное понижение температуры», — рассказал Александр Шувалов.

Вместе с похолоданием к выходным в Астраханской области ожидаются дожди, местами даже грозы и град. Столбик термометров в регионе опустится до +25… +28 градусов.

«Что касается Крыма, Кубани, Ставрополя, Волгоградской области и республик Северного Кавказа, там погода будет без осадков, с температурой около +25… +28 градусов — вполне комфортной для праздничных дней», — отметил синоптик.

Погода на Дальнем Востоке

По данным Гидрометцентра России, с 11 по 13 июня на Дальнем Востоке ожидается пониженное атмосферное давление. В Якутии, Приморье, на Курилах и Камчатке пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывами ветра до 13–18 м/с.

«Дневная температура воздуха на +6… +7 градусов превысит климатическую норму в Якутии, на 5–9 градусов — в Магаданской области и Хабаровском крае, на 7 градусов — в Сахалинской области. Столбики термометров днем поднимутся до +22… +25 градусов на Сахалине, до +29… +31 градуса — в Якутии и Хабаровском крае», — отметили специалисты Гидрометцентра.

Ранее мы также публиковали подробный прогноз погоды на июнь.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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