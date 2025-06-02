Мини-отпуск для всех: как россияне будут работать и отдыхать в июне — календарь

В июне нас ждут два больших праздника — День защиты детей и День России Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











В России наступило календарное лето — время, когда особенно сильно хочется отдохнуть, прогуляться, покупаться и наслаждаться теплом. В июне такая возможность появится у всех, ведь в середине месяца нас ждут праздничные дни. Собрали в одном тексте все внеплановые выходные.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он широко празднуется в России, но не является официальным выходным днем . Так что с точки зрения трудового календаря 1 июня — простое воскресенье;

12 июня наступит День России — законодательно установленный выходной ;

приятный бонус: 11 июня рабочий день будет сокращен на 1 час;

более того, в этом июне россияне отгуляют… 8 марта. Так как прошедший праздник выпал на субботу, его перенесли на пятницу, 13 июня.

День России — государственный праздник. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и Конституции РФ. Вначале этот праздник стали называть Днем независимости. Современное название 12 июня получило лишь в июне 1998 года.

Таким образом, в июне нас ждут длинные выходные: с 12 по 15 июня. К ним прилагаются обычные выходные дни — суббота и воскресенье.

Даже если у вас не получилось взять отпуск летом, отдохнуть точно получится на День России Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Таким образом, в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных. Из-за этого стоимость одного рабочего дня будет больше, а размер отпускным наоборот меньше. Дело в том, что они рассчитываются за календарные дни, а заработная плата — только за рабочие. Для сравнения: в июле и октябре целых 23 рабочих дня. Соответственно, в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня увеличивается. Иначе говоря, за отпуск в июне заплатят меньше, чем в другие месяцы.