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Лето Эксперт «Цены падают ниже плинтуса». Где этим летом можно отдохнуть за 70 тысяч рублей за границей

«Цены падают ниже плинтуса». Где этим летом можно отдохнуть за 70 тысяч рублей за границей

Эксперты рассказали о том, какие туры дешевеют больше всего

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В Эмиратах очень жарко, зато дешево | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Эмиратах очень жарко, зато дешево | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Эмиратах очень жарко, зато дешево

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Туризм развивается, говорите?! Две трети россиян (70%) планируют провести летний отпуск в кругу семьи, по результатам исследования холдинга «Ромир». А Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что за рубеж поедет лишь 6,4 миллиона россиян.

Эксперты «Ромир» отмечают, что определяющим критерием «идеального семейного отдыха» для россиян является доступная стоимость поездки (66%). И лишь потом идут такие критерии, как безопасность (63%), комфорт и удобства (57%), климат (47%) и развлечения для всех членов семьи (38%). Однако организация такого отдыха может вызывать стресс, особенно из-за высоких цен — в этом уверены 58% опрошенных.

Несмотря на дороговизну отдыха, по прогнозам АТОР, объем выездного турпотока по популярным зарубежным туристическим направлениям вырастет почти на четверть. Способствовали этому укрепление рубля и снижение цен на авиаперевозки.

Среди самых популярных стран для летнего отдыха выделяются следующие:

  • Турция: ожидается, что около 3,15 миллиона россиян отправятся туда, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом;

  • Абхазия: примерно 1,1 миллиона туристов, из которых более половины составят однодневные экскурсанты;

  • Китай: прогнозируется 500 тысяч поездок (+25%);

  • ОАЭ: ожидается 450 тысяч туристов (+20%);

  • Египет: прирост составит 45%, с прогнозом на 380 тысяч туристов;

  • Вьетнам: здесь ожидается настоящий бум — рост на 140%, с прогнозом на 100 тысяч туристов. Примечательно, что спрос на отдых в Вьетнаме активно растет благодаря возобновлению чартерных рейсов после долгого перерыва.

А где отдохнуть дешевле всего? Об этом MSK1.RU поговорил с нашими постоянными экспертами туристического рынка.

Туры в Китай подешевели почти на 12%

— Средний чек на туры с заездами с начала июня по конец августа по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года по многим направлениям снизились, — говорит руководитель PR-направления группы «Слетать.ру» и туроператора Let`s Fly Анжелика Михновец. — По Таиланду мы фиксируем снижение на 3,3% (до 161 500 рублей). Китай снизился на 11,5% (до 171 100 рублей); Мальдивы снизились на 6,2% (до 249 900 рублей); Шри-Ланка — на 17,6% (до 148 300 рублей).

 Ну а, например, сколько стоит отдых в Дубае? Само название которого всегда было синонимом дороговизны, сейчас тоже так?

— Забронировать тур в ОАЭ на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле 4 звезды на завтраках можно от 72 тысяч рублей, в отеле 5 звезд — от 78,4 тысячи рублей. При тех же условиях «всё включено» будет стоить от 112,5 тысячи рублей в отеле 4 звезды и от 125,8 тысячи рублей в отеле 5 звезд. И это значительно дешевле, чем аналогичные туры, скажем, в Китай, на Шри-Ланку или Мальдивы.

Недельные туры будут стоить от 100 тысяч рублей

— Этим летом и предстоящей осенью выгоднее всего будет отдохнуть в Турции, Египте, Китае (на Хайнане), ОАЭ и Шри-Ланке, — рассказывает PR-аналитик туроператора «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко. — Минимальная стоимость недельных туров на двоих с проживанием в отеле 4 звезды на «всё включено» (за исключением Хайнаня) обойдется чуть более 100 тысяч рублей. Можем рассмотреть для примера, например, Турцию. Минимальные цены на заезды на ближайшие 5 месяцев: от 103,7 тысячи в октябре до 126,8 тысячи в августе.

Хайнань подешевел, а в Дубае летом не сезон

— Лидером по цене и качеству остается Турция. Туры на 7 ночей начинаются от 100–110 тысяч на двоих, причем в системе «ультра всё включено». Да, в пиковые даты будет дороже, но если выбирать вылеты в июне или в бархатный сентябрь, можно поймать очень выгодные варианты. В большинстве хороших отелей уже нет мест до конца октября. Поэтому опять выиграли те, кто успел воспользоваться ранним бронированием, — объясняет руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева.

 А правда ли, что очень сильно подешевели туры на Хайнань?

— Да, туры действительно подешевели. Сейчас можно найти пакет от 140 тысяч на двоих. Летом считается не сезон — обратное течение в море, плюс возможны тайфуны. Погода стабилизируется осенью, а туры по выгодной цене стоит ловить уже сейчас. Самый дешевый и комфортный перелет — «Хайнаньскими авиалиниями». Их бронируют первыми.

 Посоветуете ли летом отдыхать в Эмиратах?

— Ну летом тут +45, но зато цены падают ниже плинтуса. Тур на неделю в Дубай можно взять от 70 тысяч рублей на двоих, но стоит понимать: это не сезон, очень жарко. Мы советуем выбирать только пляжный отель. И немного изменить режим отдыха — на море рано утром и вечером. Днем под кондиционеры — шопинг, спа, отдых в номере или экскурсии в помещениях.

А вы собираетесь этим летом за границу?

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Дмитрий Капустин
Отдых за границей Отдых в Таиланде Цены на отдых в Турции Цены на отдых в Абхазии Цены на отдых в ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты
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