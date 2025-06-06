«Цены падают ниже плинтуса». Где этим летом можно отдохнуть за 70 тысяч рублей за границей

В Эмиратах очень жарко, зато дешево Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Туризм развивается, говорите?! Две трети россиян (70%) планируют провести летний отпуск в кругу семьи, по результатам исследования холдинга «Ромир». А Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что за рубеж поедет лишь 6,4 миллиона россиян.

Эксперты «Ромир» отмечают, что определяющим критерием «идеального семейного отдыха» для россиян является доступная стоимость поездки (66%). И лишь потом идут такие критерии, как безопасность (63%), комфорт и удобства (57%), климат (47%) и развлечения для всех членов семьи (38%). Однако организация такого отдыха может вызывать стресс, особенно из-за высоких цен — в этом уверены 58% опрошенных.

Несмотря на дороговизну отдыха, по прогнозам АТОР, объем выездного турпотока по популярным зарубежным туристическим направлениям вырастет почти на четверть. Способствовали этому укрепление рубля и снижение цен на авиаперевозки.

Среди самых популярных стран для летнего отдыха выделяются следующие:

Турция: ожидается, что около 3,15 миллиона россиян отправятся туда, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом;

Абхазия: примерно 1,1 миллиона туристов, из которых более половины составят однодневные экскурсанты;

Китай: прогнозируется 500 тысяч поездок (+25%);

ОАЭ: ожидается 450 тысяч туристов (+20%);

Египет: прирост составит 45%, с прогнозом на 380 тысяч туристов;

Вьетнам: здесь ожидается настоящий бум — рост на 140%, с прогнозом на 100 тысяч туристов. Примечательно, что спрос на отдых в Вьетнаме активно растет благодаря возобновлению чартерных рейсов после долгого перерыва.

А где отдохнуть дешевле всего? Об этом MSK1.RU поговорил с нашими постоянными экспертами туристического рынка.

Туры в Китай подешевели почти на 12%

— Средний чек на туры с заездами с начала июня по конец августа по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года по многим направлениям снизились, — говорит руководитель PR-направления группы «Слетать.ру» и туроператора Let`s Fly Анжелика Михновец. — По Таиланду мы фиксируем снижение на 3,3% (до 161 500 рублей). Китай снизился на 11,5% (до 171 100 рублей); Мальдивы снизились на 6,2% (до 249 900 рублей); Шри-Ланка — на 17,6% (до 148 300 рублей).

— Ну а, например, сколько стоит отдых в Дубае? Само название которого всегда было синонимом дороговизны, сейчас тоже так?

— Забронировать тур в ОАЭ на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле 4 звезды на завтраках можно от 72 тысяч рублей, в отеле 5 звезд — от 78,4 тысячи рублей. При тех же условиях «всё включено» будет стоить от 112,5 тысячи рублей в отеле 4 звезды и от 125,8 тысячи рублей в отеле 5 звезд. И это значительно дешевле, чем аналогичные туры, скажем, в Китай, на Шри-Ланку или Мальдивы.

Недельные туры будут стоить от 100 тысяч рублей

— Этим летом и предстоящей осенью выгоднее всего будет отдохнуть в Турции, Египте, Китае (на Хайнане), ОАЭ и Шри-Ланке, — рассказывает PR-аналитик туроператора «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко. — Минимальная стоимость недельных туров на двоих с проживанием в отеле 4 звезды на «всё включено» (за исключением Хайнаня) обойдется чуть более 100 тысяч рублей. Можем рассмотреть для примера, например, Турцию. Минимальные цены на заезды на ближайшие 5 месяцев: от 103,7 тысячи в октябре до 126,8 тысячи в августе.

Хайнань подешевел, а в Дубае летом не сезон

— Лидером по цене и качеству остается Турция. Туры на 7 ночей начинаются от 100–110 тысяч на двоих, причем в системе «ультра всё включено». Да, в пиковые даты будет дороже, но если выбирать вылеты в июне или в бархатный сентябрь, можно поймать очень выгодные варианты. В большинстве хороших отелей уже нет мест до конца октября. Поэтому опять выиграли те, кто успел воспользоваться ранним бронированием, — объясняет руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева.

— А правда ли, что очень сильно подешевели туры на Хайнань?

— Да, туры действительно подешевели. Сейчас можно найти пакет от 140 тысяч на двоих. Летом считается не сезон — обратное течение в море, плюс возможны тайфуны. Погода стабилизируется осенью, а туры по выгодной цене стоит ловить уже сейчас. Самый дешевый и комфортный перелет — «Хайнаньскими авиалиниями». Их бронируют первыми.

— Посоветуете ли летом отдыхать в Эмиратах?

— Ну летом тут +45, но зато цены падают ниже плинтуса. Тур на неделю в Дубай можно взять от 70 тысяч рублей на двоих, но стоит понимать: это не сезон, очень жарко. Мы советуем выбирать только пляжный отель. И немного изменить режим отдыха — на море рано утром и вечером. Днем под кондиционеры — шопинг, спа, отдых в номере или экскурсии в помещениях.