Из курортов второго ряда — в фавориты? Где отдохнуть на Азовском море в 2025 году

Сможет ли Азовское море конкурировать с Черным и Каспийским? Источник: Городские медиа

Курорты Азовского моря всегда находились в тени причерноморских городов России. Но после того как пляжи Анапы и Темрюкского района оказались запретными для отдыхающих из-за разлива мазута, многие туристы устремились именно на Азовское море.

Ейск, станицы Голубицкая и Должанская, Приморско-Ахтарск и другие курортные точки на азовском побережье принимали до 300 тысяч туристов за сезон. Понятно, что вместить всех желающих они не могут: нет номерного фонда. И в этот раз большинство агентств распродали все имевшиеся у них туры уже к середине весны. Нерасторопному туристу, раздумывающему, ехать ли на Азовское море в 2025 году, остается надеяться только на отдых дикарем.

Чем же привлек отдыхающих этот регион? Ведь море там мелкое, отели в большинстве своем с двумя-тремя звездами, отдыхающих мало, развлечений тоже не так много, как некоторым хотелось бы. Однако для многих именно эти вещи и являются притягательными.