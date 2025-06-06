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Лето Из курортов второго ряда — в фавориты? Где отдохнуть на Азовском море в 2025 году

Из курортов второго ряда — в фавориты? Где отдохнуть на Азовском море в 2025 году

Разбираемся с экспертом, чем привлекательно это не сильно освоенное туристами побережье

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Сможет ли Азовское море конкурировать с Черным и Каспийским?

Источник:

Городские медиа

Курорты Азовского моря всегда находились в тени причерноморских городов России. Но после того как пляжи Анапы и Темрюкского района оказались запретными для отдыхающих из-за разлива мазута, многие туристы устремились именно на Азовское море.

Ейск, станицы Голубицкая и Должанская, Приморско-Ахтарск и другие курортные точки на азовском побережье принимали до 300 тысяч туристов за сезон. Понятно, что вместить всех желающих они не могут: нет номерного фонда. И в этот раз большинство агентств распродали все имевшиеся у них туры уже к середине весны. Нерасторопному туристу, раздумывающему, ехать ли на Азовское море в 2025 году, остается надеяться только на отдых дикарем.

Чем же привлек отдыхающих этот регион? Ведь море там мелкое, отели в большинстве своем с двумя-тремя звездами, отдыхающих мало, развлечений тоже не так много, как некоторым хотелось бы. Однако для многих именно эти вещи и являются притягательными.

Подробности о том, где искать лучший отдых на Азове в 2025 году, рассказал в коротком видео вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

ПО ТЕМЕ
Никита Егоров
Азовское море Туризм Пляжный отдых
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