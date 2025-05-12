«Цена — 353 рубля»: турист съездил из Сочи в Абхазию на новом поезде. Его впечатления

Турист из Волгограда, решивший провести майские праздники на черноморском побережье, рассказал о поездке одного дня на новом поезде «Диоскурия» из России в столицу Абхазии — Сухум. Из плюсов он отметил быстрое прохождение границы и стоимость билетов на поезд. Остальное — сильно на любителя. Подробности — в материале V1.RU.
Диоскуриада, или Диоскурия, — древнегреческий (милетский) город на Черноморском побережье Кавказа, построенный в шестом веке до нашей эры. По одной из версий, часть города полностью затонула.
— Поезд отправляется от станции Имеретинский курорт в 10:35, — рассказывает путешественник. — Билеты можно купить как в кассе, так и онлайн. Стоят, кстати, недорого — 353 рубля в общих вагонах с местами для сидения. Зарядки есть, что тоже плюс. Чай, кофе, пирожки тоже предлагают. Если вдруг кто проголодался.
Первая остановка, по словам туриста, на станции Веселая, там проходят пограничный и таможенный контроль, первая остановка в Абхазии — Цандрыпш.
— Там есть дьюти-фри, но посещать его можно только по дороге в Россию, — рассказал герой материала. — Стоянка поезда 15 минут, так что если хочешь успеть — нужно торопиться.
До Сухума поезд идет около трех часов. Прибытие в столицу Абхазии в 14:10.
— Поезд обратно отправляется в 4 часа, и у тебя, грубо говоря, два часа на всё про всё, — рассказывает турист. — Мы успели только прокатиться на троллейбусе, билет там, кстати, стоит 10 рублей, и узнать, что литр 92-го бензина у них дороже, чем у нас. А в общем и целом поезд отечественный, сиденья очень неудобные. Когда вернулись в Сочи, пересели в импортную «Ласточку», там спина отдохнула. В итоге если хотите искупаться в абхазском море и попасть в дьюти-фри, езжайте до Цандрыпша. У вас будет пять часов на все удовольствия. А в остальном про Абхазию уже столько писано-переписано… Хотите экстрима и разрухи — добро пожаловать. А природа — да, природа красивая. А с другой стороны, есть люди, которые целенаправленно едут в Абхазию за таким видом отдыха, и для них поезд будет весьма удобен — на автомобильных переходах сейчас страшные пробки, а здесь час — и вы в Абхазии. Но мне, если честно, не зашло.