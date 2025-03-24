«Может быть установлен новый рекорд»: каким будет лето в 2025 году в Центральной России

С каждым днем всё отчетливее ощущается приближение лета. Ждать ли в 2025 году жарких дней? Об этом рассказал в беседе с 76.RU климатолог Владимир Клименко.
«На мой взгляд, предстоящее лето способно поразить не столько жарой, сколько продолжительностью. Полагаю, что лето начнется еще в мае, причем с температурами, присущими летнему сезону, и продлится дольше, чем обычно, минимум до середины сентября», — рассказал заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.
Как отметил климатолог, жаркое лето, которое ожидается в этом году, непосредственно связано с глобальным потеплением.
«Если в Москве средняя температура летом составляет в Москве 18,2 градуса, то в 2025 году в Европейской части Центральной России будет теплее на 1-2 градуса», — отметил Клименко.
Полагаю, что для Центральной России может быть установлен новый рекорд среднегодовой температуры. Этот показатель особенно важен, поскольку именно он свидетельствует о климатических изменениях.
Также по прогнозу климатолога, лето 2025 года может оказаться засушливым, с недостатком осадков.