«Может быть установлен новый рекорд»: каким будет лето в 2025 году в Центральной России

Какой будет погода летом 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С каждым днем всё отчетливее ощущается приближение лета. Ждать ли в 2025 году жарких дней? Об этом рассказал в беседе с 76.RU климатолог Владимир Клименко.

«На мой взгляд, предстоящее лето способно поразить не столько жарой, сколько продолжительностью. Полагаю, что лето начнется еще в мае, причем с температурами, присущими летнему сезону, и продлится дольше, чем обычно, минимум до середины сентября», — рассказал заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.

Как отметил климатолог, жаркое лето, которое ожидается в этом году, непосредственно связано с глобальным потеплением.

«Если в Москве средняя температура летом составляет в Москве 18,2 градуса, то в 2025 году в Европейской части Центральной России будет теплее на 1-2 градуса», — отметил Клименко.

Полагаю, что для Центральной России может быть установлен новый рекорд среднегодовой температуры. Этот показатель особенно важен, поскольку именно он свидетельствует о климатических изменениях. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН