НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Лето эксперт «Может быть установлен новый рекорд»: каким будет лето в 2025 году в Центральной России

«Может быть установлен новый рекорд»: каким будет лето в 2025 году в Центральной России

Публикуем прогноз от Владимира Клименко

18 775
17 комментариев
Какой будет погода летом 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода летом 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода летом 2025 года

Источник:

С каждым днем всё отчетливее ощущается приближение лета. Ждать ли в 2025 году жарких дней? Об этом рассказал в беседе с 76.RU климатолог Владимир Клименко.

«На мой взгляд, предстоящее лето способно поразить не столько жарой, сколько продолжительностью. Полагаю, что лето начнется еще в мае, причем с температурами, присущими летнему сезону, и продлится дольше, чем обычно, минимум до середины сентября», — рассказал заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.

Как отметил климатолог, жаркое лето, которое ожидается в этом году, непосредственно связано с глобальным потеплением.

«Если в Москве средняя температура летом составляет в Москве 18,2 градуса, то в 2025 году в Европейской части Центральной России будет теплее на 1-2 градуса», — отметил Клименко.

<p><span>Владимир Клименко</span></p><p><span>Владимир Клименко</span></p>

Полагаю, что для Центральной России может быть установлен новый рекорд среднегодовой температуры. Этот показатель особенно важен, поскольку именно он свидетельствует о климатических изменениях.

Также по прогнозу климатолога, лето 2025 года может оказаться засушливым, с недостатком осадков.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз Лето Климатолог
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
24 марта, 19:08
Дыхание лета всё ощутимее, Ждём. Скоро наступит оно, Мало-помалу уходит уныние, Каким лету быть суждено? На этот вопрос сразу сложно ответить, Поскольку, не хочется ныть, Заранее трудно бывает проверить, Погода привыкла шутить. Но всё-таки, видно, что установится, Настанет сезон отпусков, Жалко, что лето так быстро проносится, Сейчас же приходит к нам вновь..
Гость
24 марта, 19:20
Чем дольше лето, тем лучше. Оно у нас короткое, в принципе, а зима длинная - пасмурная с коротким световым днем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление