Тепло или холодно: по приметам на Ореховый Спас определяем погоду на осень и зиму

29 августа отмечается Ореховый Спас Источник: Кирилл Поверинов











29 августа в народном календаре — Ореховый Спас. Спас потому, что совпадает с христианским праздником — перенесением из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. А ореховый потому, что на Руси это время традиционно совпадало с периодом сбора урожая зерна и орехов.

В день праздника перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа вспоминают чудесную историю исцеления царя Авгаря из древнего города Эдессы. Он страдал от проказы, и ни один врач не мог его исцелить. Последней надеждой для Авгаря стал Иисус Христос. Царь отправил к нему слугу-художника, чтобы тот написал и принес ему лик Сына Божьего. Узнав, зачем к нему прибыл посланник, Христос велел поднести ему полотно, прислонил лицо к ткани, и на ней чудесным образом отпечатался лик Спасителя. Слуга доставил это полотно своему владыке, и тот поправился. Этот нерукотворный образ считается первой в истории иконой.

Орехи на Руси были тем продуктом, который выручал в голодные годы, когда урожай всего остального был небогатым. Поэтому Ореховый Спас почитался в народе. Первые орехи нового урожая несли в церковь и освещали. Доброй приметой считалось найти двойной орешек — его убирали в кошелек и верили, что это поможет весь год не нуждаться в деньгах.

Традиции, что можно и нельзя делать

На Ореховый Спас пекли пироги с фруктами, ягодами и орехами, хлеб из свежей муки. За столом собиралась вся семья. Считалось, что это залог того, что все родные в ближайший год будут вместе. Верили, что ткань, купленная в этот день, принесет в дом удачу.

Кстати, по вкусу первого съеденного ореха из нового урожая, гадали о судьбе на ближайший год. Если орех попался вкусный — значит человека ждет счастье, если горький — неприятности.

Не рекомендовалось в праздник заниматься тяжелым трудом, ругаться, конфликтовать. Даже в мыслях нельзя было желать зла другому человеку: верили, что это вернется в многократном размере. Также нельзя было отказывать просящим в помощи, иначе сам окажешься на их месте. Грехом считалось выкидывать остатки еды в праздник — их нужно раздать нуждающимся или хотя бы скормить животным или птицам.

Приметы погоды

Если на Ореховый Спас пройдет дождь с грозой — ждали теплую осень. Если журавли еще не улетели на юг, верили, что зима будет поздней. Хороший урожай орехов предвещал не менее богатый урожай хлеба в следующем году. Спокойная вода в реках и озерах в этот день свидетельствует о мягких осени и зиме.