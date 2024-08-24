«Обещает теплую осень»: по приметам на день Евпатия Коловрата определяем, будет ли бабье лето

Смотрим, что нельзя делать, чтобы не накликать беду Источник: Кирилл Поверинов











24 августа по народному календарю отмечается день Евпатия Коловрата. Евпл служил архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и активно проповедовал язычникам христианство.

Во время одной из проповедей Евпла схватили и привели к императору на суд. Он выдержал пытки и остался верен религии. Даже во время казни читал Евангелие.

С этим днем в народе связано множество поверий. Например, считается, что 24 августа не следует выпивать алкоголь. Мол, придут усопшие родственники и накажут за это.

Что можно и нельзя делать

Не стоит пытаться урегулировать давние конфликты, иначе есть риск того, что они обострятся. Да и вообще злиться и ругаться с близкими в этот день запрещено.

Сорить деньгами тоже не стоит, иначе финансовое состояние в ближайшее время может ухудшиться.

Нельзя посещать кладбища и болота.

Нельзя открывать двери и окна дома. Считалось, таким образом в жилище может пробраться нечисть и принести беды.

Также поверья гласят, что в этот день не стоит ходить на рыбалку. Домой, мол, можно не вернуться.

Раньше в этот день велись активные приготовления к зиме. Например, было принято собирать облепиху. Также люди принимались за стрижку овец. Женщины делали из нее нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

Приметы, связанные с погодой

С днем Евпатия Коловрата связано множество народных примет о погоде.

— Жара в этот день обещает теплую осень и раннюю весну, — гласят поверья.

Если день выпадает на новолуние, и в это время стоит ясная погода, дождей в сентябре будет мало.

Если в этот день безветренно, то в ближайшие дни будет устоявшаяся теплая погода.

Если в лесу мало грибов — зима будет холодной.

Молния без дождя говорит о том, что вскоре пройдут ливни.

Погода 24 августа