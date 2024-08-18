Бегут с благоустроенного берега? Туристы показали, что творится на пляжах Черного моря в августе

Август-2024 запомнится полупустыми пляжами и переполненными автодорогами Источник: Оксана Витязь











Еще месяц назад пляжи Черного моря были переполнены. Туристы и местные жаловались на нехватку мест под солнцем. В августе отдыхающих меньше не стало, а вот пляжи опустели. Вместе с этим появились замечания о чистоте берега и воды. Какие локации выбирать для отдыха в августе — в материале наших коллег из 93.RU.

В августе на пляжах в Сочи стало свободнее Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Притом, что число доступных пляжей сократилась: в 2022-м было доступно 190 муниципальных пляжей, а сейчас — лишь 170. Власти Сочи отчитались, что встретили пятимиллионного туриста. И где все эти люди, если не на пляже?

Можно было бы не верить цифрам о количестве отдыхающих, опираясь на очевидную недозагрузку пляжей, если бы не жутчайшие дорожные коллапсы. Таких заторов, кажется, не было никогда. Дорожники сообщают, что трафик превышает норматив в три раза.

С начала августа среднесуточная интенсивность на всём протяжении автодороги А-147 Джубга — Сочи составила 43 991 автомобиль при норме 17 000.

Допустим, что треть туристов использует курорт как транзит в Абхазию. Допустим, что появились отдельные почитатели отдыха в горном кластере, где нет духоты, тесноты, а загар ложится даже лучше, чем у моря.

Допустим, что частично отдыхающие спрятались за заборами санаториев. А где остальные?

Чем хуже, тем лучше

Туристы выбирают неблагоустроенные, полуразрушенные пляжи ради тишины.

— Я как поняла по отзывам людей, они всё чаще стали выбирать для пляжного отдыха неблагоустроенные места подальше от города. Туристам не нужны все эти деревянные настилы, лежаки, зонты и орущая музыка в придачу. Они хотят тишины и единения с природой. К тому же они понимают, неважно, сколько голубых флагов навесили на берегу, лучше выбрать место для купания подальше от жилых построек. Слишком уж часто мелькает информация об авариях на канализационных магистралях, — рассказывает Анна Гаврилова, экскурсовод Сочи.



Дикий «секретный» пляж в Сочи Источник: Оксана Витязь











По словам Анны, сейчас блогеры рассказывают в Сети о своем отдыхе на диких территориях Сочи, куда не добрался арендатор. Люди начинают искать эти места. Там нет удобств, не везде хороший берег. Повсюду таблички «Купание запрещено», но отдыхающие жертвуют благоустройством ради тишины.

Правда, и теперь, когда все эти места рассекречены, в таких зонах становится тесновато.

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Некоторым гостям закон не писан, они заезжают на машине прямо на пляж, чтобы не делать лишние пару шагов с мангалом и бутылками пивасика. Кто-то тащит с собой колонку, чтобы радовать всех своим специфичным плейлистом.

Заехал, потому что может Источник: Оксана Витязь











Пляж пустой ваще...

Житель Сочи Виталий Ершов рассказывает, что теперь ездит загорать за 80 километров. Он показал на видео практически пустой пляж в Аше — это поселок, который находится у границы с Туапсе.

Источник: Виталий Ершов для SOCHI1.RU

— Раньше, еще до Олимпиады, мы любили пляж «73-й километр». Потом он стал «попсовым», и мы стали ездить подальше от города — в поселок Уч-Дере. Сейчас и это место рассекретили, тут стало очень многолюдно. Теперь мы открыли для себя пляжи за Лазаревским, поближе к Туапсе. Приезжаем надолго, с палаткой. Но, думаю, центральные пляжи в Сочи тоже без внимания не останутся. Всё равно есть те, кому лень ехать далеко, и они выбирают берег радом с отелем. Есть пожилые люди и семьи с детьми. И просто те, кто идет окунуться после работы, — пояснил мужчина.

А что эксперты?

По мнению экспертов, самым популярным местом пляжного отдыха этим летом стала Анапа. Ей наступает на пятки промышленный Новороссийск, а Сочи занимает строчку после Геленджика.

По данным научно-исследовательского центра «Картфонд», на один квадратный метр пляжа в Анапе приходится 10,3 человека, в Новороссийске — 8,9 человека, в Геленджике показатель — 3,4. А в распиаренном Сочи — 2,7 человека.