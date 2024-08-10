«Оставляет желать лучшего»: туристы предупредили отдыхающих об отпуске в Сочи

На пляже в Адлере слишком много бун, волнорезов и слишком тесно Источник: Оксана Витязь











Курортный городок, или микрорайон Чкаловский, — это территория в Сочи, которая активно застраивалась специально под отдыхающих в начале двухтысячных. Правда, хаотично и бездумно. Гостевые дома стоят настолько тесно друг с другом, что можно смотреть телевизор в окне соседа. В Лазаревском тоже есть такие районы, но там широкие, полупустые пляжи, и это компенсирует недостатки с жильем. В Курортном городке пляжи узкие и тесные, как и сами улицы. Регулярно происходят порывы канализаций и к всеобщей картине добавляется еще и неприятный запах. Вот что пишут про Курортный городок авторы блога «Всё о Сочи и Абхазии». Предлагаем вам их честный отзыв об этом месте.

Инфраструктура

— Инфраструктура, на наш взгляд, в Курортном городке оставляет желать лучшего. Несмотря на наличие магазинов и кафе, многие из них выглядят устаревшими и неухоженными.



Улицы часто переполнены людьми, особенно в разгар сезона, и это создает дискомфорт. На сегодня в Курортном городке строится множество новых отелей, многие улицы перегорожены строительными заборами.



Также проблемой Курортного городка являются постоянные пробки, что делает передвижение по городу настоящим испытанием. К плюсам можно отнести наличие дельфинария, Sochi Discovery World Aquarium и водного аквапарка.

Отели

Отельный фонд в Адлере разнообразен. Здесь можно найти и недорогие гостиницы, и более дорогие отели с высоким уровнем сервиса. Крупные отели предлагают более высокий уровень обслуживания и дополнительные удобства, такие как спа и бассейны, но и цены на них соответствующие. Большему числу отелей явно не соответствуют пляжи.

Пляжи

Пляжи в Адлере — это отдельная история. На наш взгляд, это худшие пляжи во всём Большом Сочи. Пляжи в Курортном городке галечные, очень узкие и с большим количеством волнорезов.



Вода в море часто бывает мутная, что портит впечатление от купания. Пляжи переполнены людьми, и найти свободное место — настоящая проблема. Платные пляжи, которые обещают больше удобств, тоже не всегда радуют: здесь часто бывает много отдыхающих, а стоимость услуг может быть завышенной. Кроме того, отсутствие достаточного количества душевых и туалетов на пляжах создает дополнительные неудобства.

Вывод