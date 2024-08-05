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Страна и мир «Некомфортно, некрасиво, неуютно»: туристка составила рейтинг худших мест для отдыха на русском юге

«Некомфортно, некрасиво, неуютно»: туристка составила рейтинг худших мест для отдыха на русском юге

Антитоп от опытной путешественницы

7 693
17 комментариев
В Анапе каждый год «цветет» море, а еще тут всегда много людей

Опытная путешественница и блогер Алена, ведущая канал «На своих двоих», составила личный антитоп курортных мест на побережье Краснодарского края. По мнению девушки, объездившей за последние три года множество черноморских локаций, отдыхать здесь летом явно не стоит.

Лазаревское

По мнению Алены, место это чудесное, с огромным выбором кафе, столовых и ресторанов. Здесь есть набережная, неплохие пляжи, красивые пешеходные маршруты и огромный выбор жилья. Но есть один очень большой минус — это один из самых популярных курортов и здесь всегда огромное количество людей.

— В прошлом году поток начался на месяц раньше, и уже в июне приткнуться на пляжах было сложно, причем пляжные зоны были забиты даже на самых отдаленных окраинах. Тем летом и нудистов бедных потеснили, заняв места на пляже, куда кроме них долгие годы вообще никто не ходил, — объясняет блогер.

Туапсе

Не стоит путать с курортами Туапсинского района, с которыми всё как раз неплохо. А вот сам Туапсе — это промышленный и портовый город. Здесь есть пляжи и инфраструктура, но для летнего путешествия есть места и получше.

— Туапсе — действительно хороший и интересный во многих отношениях город, но, учитывая всё вышеописанное, для единственного летнего отдыха мы бы его не выбрали.

Лоо и Вардане


Эти места разочаровали Алену с первого взгляда. И дело не только в разбитой набережной в Лоо.

— Нам здесь некомфортно, некрасиво, неуютно. Не поехали бы отдыхать в эти места ни на выходные, ни на более длительный срок, — объясняет Алена.

Что касается Вардане, то первое, что бросается здесь в глаза, это «грязная застоявшаяся река, впадающая в море, а также запах канализации на пляжах». И даже наличие красивых окрестностей ситуацию не спасает.

Анапа

Несмотря на любовь к песчаным пляжам и длительный мелкий заход в море, Анапу путешественница полюбить так и не смогла.

— Всё не то, не хватает яркой природы и буйной растительности, да и отдыхающих здесь летом слишком много.

Недавно мы публиковали колонку дизайнера из Краснодара, который рассказал о том, как без очереди попасть в Японский сад.

ПО ТЕМЕ
Курорты Краснодарского края Туапсе Лазаревское Сочи Лоо Вардане Анапа Отзывы Отзывы блогеров
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Комментарии
17
Гость
5 августа 2024, 21:23
В Крыму надо отдыхать
Гость
5 августа 2024, 23:45
Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог! У Чёрного моря явившийся мне, В цветущих акациях город! В цветущих акациях город у Чёрного моря...
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