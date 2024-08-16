«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой

Валерия Дульская Журналист

В этот кемпинг можно приехать без палаток и искупаться за 500 рублей с машины Источник: Валерия Дульская / 93.RU











«В августе у меня был запланирован недельный отпуск, и я долго думала, чем бы заняться, чтобы не сидеть в городе. Много денег тратить не хотелось — впереди еще осенний отпуск на две недели, надо сэкономить на путешествии побольше. Решила поехать в станицу Благовещенскую с палаткой, кинула клич подругам, и вот мы втроем 1 августа отправились на отдых», — наша краснодарская коллега из 93.RU Валерия Дульская рассказывает, как провела четыре дня в кемпинге.

В пятницу в кемпинг повалили толпы туристов

Мы хотели выехать 1 августа, в четверг, пораньше, но сборы задержались. Путь из Краснодара до Благовещенской на машине занял у нас 4,5 часа (около 200 километров) — это с остановками на заправках, ярмарках и в магазине. Нам повезло, пробок не было. Правда, навигатор при выезде повел через какие-то неизвестные станицы, дорога там местами была отвратной. Зато мы без пробок оказались в Абинске, дальше через Крымск выехали на трассу в сторону Анапы.



Главным условием было найти кемпинг с деревьями, ближе к Бугазской косе ехать мы не хотели, потому что там совсем нет тени. Подходящий вариант нашелся почти сразу: на зеленом заборе висел баннер «Автостоянка». Внутри нас встретили охранники, мы припарковались и пошли смотреть свободные места. Людей было очень много. Нам повезло, и мы разместили палатку, стол и остальные вещи между двумя деревьями — почти всегда у нас там была тень.



Так выглядел наш лагерь Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Уже на следующий день, в пятницу, в кемпинг повалили толпы туристов. Если сначала на нашем пятачке была только одна огромная палатка с семьей из Тюмени, то уже следующим днем люди были повсюду. Но нам они не мешали — наш уютный лагерь был в закутке. За место мы платили 1500 рублей в сутки, сюда включена парковка для машины и размещение одной палатки. За каждую последующую надо доплачивать 500 рублей.



Большая часть туристов — семьи с детьми. Чуть меньше было молодежи: парни и девушки порой приезжали всего на одну ночь. А вот чисто женской компанией, кажется, приехали только мы.



По очереди качали дырявый матрас

Весь вечер в день приезда мы занимались обустройством лагеря. Поставили палатку, стол, кресла. Организовали себе кухонную зону с маленькой газовой плитой, установили бутылку с краном. Прямо над палаткой от прошлых гостей кемпинга осталась натянутая веревка — там мы развешивали мокрые вещи.



Около часа мы по очереди качали надувной матрас в палатку, но оказалось, что в нем дырка. Сначала было досадно, потом смешно, а к вечеру охранники принесли нам пару кусков пенки, чтобы мы постелили себе в палатку и не спали на земле.



После обустройства лагеря мы пошли на море и обалдели, насколько оно было чистым и теплым. Никаких водорослей, в воде было видно дно, вокруг — пустой пляж. На ужин были невкусная куриная тушенка, отварные сардельки и овощной салат.



Первая ночь была трудной. Было жестко, жарко и некомфортно, мы втроем долго не могли уснуть. На территории кемпинга проведено электричество, но рядом с нашим лагерем столбов не было. Еще там есть четыре кабинки туалета: две био и две обычные деревянные с дыркой в полу. Их мыли каждое утро, но запах, конечно, всё равно присутствовал. Душ только холодный, вода там мутная и зеленоватая, поэтому в первый день мы отнеслись ко всему довольно брезгливо.



Такой пляж находится в трех минутах от палатки Источник: Валерия Дульская / 93.RU

В следующий раз обойдемся без шашлыков

Утром нас ждал сюрприз от охраны — нам приготовили омлет с сосисками, сыром и болгарским перцем. Весь день мы провели на море и, конечно же, сгорели. Но остались дико довольны: я не знаю, что это за магия, но примерно на километр нашего пляжа людей почти не было. Слева от нас — переполненный центральный пляж Благовещенской, справа — забитый глэмпинг «Жара». У нас — благодать.



Ко всем неудобствам мы начали привыкать на второй день. К концу путешествия уже не пугали уличные туалеты, а в ледяном душе удалось даже помыть головы.



Из еды мы взяли с собой много овощей, фруктов и зелени, несколько банок тушенки (мы ее не доели и привезли назад), яйца, рис с гречкой, шпроты и закуски. В последний день мы сходили в столовую в пяти минутах пешком от кемпинга. Там я взяла солянку, котлету по-киевски, греческий салат и компот за 550 рублей. Если бы знали об этом месте раньше, мы, может быть, и не заморачивались бы с готовкой, но зато так лишний раз прониклись походной романтикой.



Обед в столовой и наша стряпня с тушенкой и рисом Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Один раз мы развели мангал и приготовили куриные бедра и крылья — их мы купили уже замаринованными в мясном магазине в 10 минутах езды. Но в жару этот опыт нам не понравился, так что в следующий раз обойдемся без шашлыков.



Звездное небо и тишина

Сложно выделить какие-то минусы, когда ты заранее знаешь, что едешь в место без удобств. На пункте охраны без проблем можно было зарядить телефоны или оставить воду в холодильнике. Более того, под конец один из сотрудников кемпинга, подросток Миша, бесплатно дал нам в прокат сапборд. Весь третий день мы плавали на нем — это был первый подобный опыт.

Дорога от палатки к морю занимала 3 минуты Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Еще один бонус такого отпуска — потрясающее звездное небо и тишина. Правда, немного раздражали туристы, которые приезжали в кемпинг рано утром и начинали разбивать лагерь, делая вид, что вокруг не спят люди. Как правило, люди просыпались в 7–8 утра, но отдыхающие могли шуметь и раньше — это минус.

В целом мы с подругами остались довольны. Такой отдых — полная перезагрузка. Хоть там прекрасно ловил интернет, времени на него совсем не было: мы то ходили на пляж, то занимались приготовлением еды, то набирали воду для лагеря или стирали вещи. В общем, дел было полно, а все мысли были заняты сегодняшним днем — мне действительно удалось совсем не думать о работе, хотя такое бывает редко.

Весь отдых — 3 ночи и 4 дня — обошелся примерно в 6000 рублей с человека. Это бензин, плата за кемпинг и еда, часть из которой мы привезли домой.

Если вы хотите перезагрузиться и не боитесь трудностей — смело поезжайте на отдых с палатками. Чтобы проникнуться атмосферой, одной ночи будет мало, так что задержитесь там хотя бы на пару дней.