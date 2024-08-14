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Лето Не только ротавирус с диареей, но и менингит. Почему в Сочи скрывают реальное загрязнение морской воды и все кивают на грязные руки

Не только ротавирус с диареей, но и менингит. Почему в Сочи скрывают реальное загрязнение морской воды и все кивают на грязные руки

Разбирались, можно ли заразиться, купаясь в Черном море

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3 комментария
Ротавирус и другие инфекции бушуют в Сочи и в Абхазии в июле и августе

Ротавирус в Сочи, как правило, бушует в самый разгар курортного сезона — в июле и в августе, когда вода в Черном море прогревается выше 25 градусов. В этом году никаких исключений. Инфекционная больница — одна на весь город — стабильно забита. Однако специалисты упорно твердят — море чистейшее, это якобы подтверждают тысячи проб, которые берут за лето сотрудники Роспотребнадзора. Только вот отдыхающие, которые вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, оказываются на больничной койке, в это не верят. Корреспондент SOCHI1.RU попытался разобраться, можно ли поймать ротавирус и другие инфекции в морской воде. Или действительно туристы едят несвежие продукты грязными руками да еще и привозят с собой на отдых всякую заразу.

Купаться в Сочи лучше там, где поблизости нет жилья

Возбудитель попадает через рот

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отчиталось о снижении заболеваемости ротавирусом в Сочи. В пресс-релизе говорится, что ротавирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций наряду с дизентерией, сальмонеллезом, брюшным тифом, холерой и другими инфекциями. Заражение происходит при попадании возбудителя в организм человека через рот, грязные руки, загрязненные гаджеты, инфицированные продукты питания, употребление воды неизвестного качества.

— В летний сезон 2024 года на территории Сочи отмечается снижение заболеваемости ОКИ (острых кишечных инфекций) по сравнению с уровнем прошлого года. За 7 месяцев уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией характеризуется стабильными среднестатистическими показателями, составил 21% от общего количества ОКИ. Специалисты не связывают заболеваемость ротавирусной инфекцией с качеством морской воды, — сообщает пресс-служба. При этом про сливы канализации в море постоянно пишут в соцсетях сочинцы. О пляжах, на которых категорически нельзя купаться в Сочи, мы рассказывали.

Турист из Читы Николай Погорельцев, который отдыхал в Сочи вместе с семьей в июле этого года, согласен с Роспотребнадзором только в том, что возбудитель попадает в организм человека через рот. Он уверен, что вся его семья заболела именно после купания в море. Они жили в печально известном Курортном городке в Адлере, где канализация сливалась в море. Кстати, после наших публикаций на местной КНС установили два мощных насоса и сливы прекратились, это подтвердили местные жители. Но в июле море было настолько вонючее, что резало глаза, утверждает Николай. Причем в первые дни отдыха запах был не настолько очевидным, поэтому вся семья активно купалась. Через неделю дети почувствовали характерные симптомы ротавируса — сильную тошноту и рвоту, а потом у них поднялась высокая температура.

— Потом и мы слегли с женой. Лечились неделю, больше вообще на море не ходили. Весь отель лежал с такими же симптомами. Причем все питались в разных местах. Мы очень серьезно относимся к гигиене, у нас множество дезинфицирующих влажных салфеток было с собой, со времен пандемии привыкли пользоваться спреями антибактериальными. На пляже ничего не ели. До конца отпуска приходили в себя, приехали домой со слабостью, — рассказал Николай. И всей семьей обратились к врачу. Оказалось, что в Сочи они подцепили энтеровирус, сейчас проходят терапию, у жены начались осложнения на кишечник, у младшей дочери обострилась астма.

— Наш врач сказала, что основной источник заражения — это загрязненная вода, а уж потом плохо промытые фрукты. У нас первыми заболели дети, которые, естественно, во время купания хлебали морскую воду. А потом мы заразились от них, больной человек — это третий путь заражения. Говорят, что нам еще повезло, потому что энтеровирус дает осложнения даже в виде менингита. Но и те проблемы со здоровьем, которые мы получили на отдыхе в Сочи, будем решать еще долго, — говорит Николай. Больше на море они не поедут, потому что потратили на поездку больше 500 тысяч рублей, а получили серьезные болезни. Рядом Байкал, лучше туда, говорит Николай.

Детям невозможно внушить, что хлебать воду во время купания в море — опасно

Сочи не хватает больниц

Ротавирус опасен прежде всего для детей, и зачастую родители сами виноваты в осложнениях, на условиях анонимности рассказала корреспонденту SOCHI1.RU врач инфекционной больницы в Сочи. Обращаться к врачам нужно в первый же день, поскольку организм ребенка очень быстро обезвоживается, а это уже опасное для жизни состояние. Однако на курорте проблемы с медицинской помощью. Поэтому перед поездкой нужно озаботиться поиском врача, который сможет консультировать по телефону.

— Количество скорых рассчитано на устаревшие данные по количеству населения в городе. А инфекционная больница всегда переполнена в летние месяцы не только из-за большого количества заболевших, но и из-за того, что она единственная на весь город, население которого летом увеличивается во много раз. Медицинский персонал работает на пределе возможностей, — говорит врач. Она считает, что в Сочи нужно не только реконструировать очистные сооружения, но и строить еще одну инфекционную больницу, а лучше такие лечебные учреждения открыть во всех районах Сочи. А туристам, которые планируют отдых в Сочи с детьми, особенно в пик сезона, нужно быть готовыми к тому, что они заболеют и получить медицинскую помощь будет непросто, и рекомендует приезжать на курорт в июне или в конце сентября, когда море начнет остывать. А оно действительно загрязнено и не только в России, но реальная картина всегда скрывается, потому что никто не хочет отпугнуть туристов.

— Конечно, несвежие продукты тоже могут быть источником, так же как и грязные руки. Но я не думаю, что люди в своих городах всегда мыли руки и ели свежие продукты, а приехали на курорт и стали делать наоборот. Это же идиотизм. Если на курорте массово продают несвежие продукты, то отвечать за это должны власти и специальные контролирующие органы. Но у нас в Сочи основной источник заражения ротавирусом и энтеровирусом — это море, — уверен доктор.

Врачи считают, что в Сочи в сезон не хватает больниц

Средой обитания для патогенов может стать как пресная, так и морская вода

Еще в середине июля специалисты Гидрометцентра назвали повышение температуры воды в Черном море до 28 градусов «редчайшим событием» — аномальные температурные отклонения нетипичны для российских курортов. Такое повышение температуры воздуха и воды создает идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов, вызывающих водозависимые инфекции, считают врачи. Эти заболевания развиваются, когда люди вступают в контакт с загрязненной водой через купание в водоемах (причем средой обитания для патогенов может стать как пресная, так и морская вода) или потребление недостаточно очищенной воды для питья, мытья овощей и фруктов и приготовления пищи.

Приведем мнение максимально незаинтересованного врача, кандидата медицинских наук, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмилы Катанаховой.

— При купании в водоемах есть риски заразиться прежде всего кишечными инфекциями: энтеровирусами (которые могут вызывать не только диарею, но и менингит!), норо- и ротавирусными инфекциями, гепатитом А и другими, а также паразитарными заболеваниями: лямблиозом, токсокарозом, шистосомозом, — сообщила она.

Ротавирусной инфекции подвержены люди разных возрастов, но особенно она опасна для детей. Большинство случаев заболевания приходится именно на возраст от 6 месяцев до 2 лет. Заболевание начинается внезапно и протекает тяжело. Симптомы обычно появляются в течение 2 дней после заражения — к ним относятся диарея, тошнота и рвота, повышение температуры до 38,5 градуса и выше. Ротавирус может выживать в воде до 60 дней. Черное и Азовское моря имеют меньшую соленость, чем Средиземное, что делает их более благоприятной средой для выживания вирусов. Старые очистные сооружения на побережье и отсутствие очистки сточных вод в частном секторе также могут приводить к загрязнению моря отходами человеческой жизнедеятельности, что чревато распространением ротавируса.

Энтеровирусные инфекции также часто люди цепляют в воде. Они высокозаразны, особенно в первые дни болезни, а инкубационный период может длиться до 35 дней. Для этих инфекций характерна сезонность — заболеваемость растет в конце лета. Им подвержены преимущественно дети и молодежь, в группу риска входят лица с ослабленным иммунитетом. Энтеровирусы способны поражать практически все системы организма человека: нервную, сердечно-сосудистую и бронхолегочную, а также желудочно-кишечный тракт, почки, кожу и слизистые.

— Одно из серьезных осложнений — менингит, характеризующийся сильной головной болью, повышением температуры до 39 °С, светобоязнью и рвотой. Это крайне опасное состояние, связанное с высоким риском летального исхода и инвалидизации. Однако еще более опасен менингит бактериальной природы, который чаще всего вызывает менингококковая инфекция. В группе особого риска — дети первых лет жизни и дошкольного возраста, — сообщила врач.

Дети также наиболее уязвимы во время купания — они чаще заглатывают воду и резвятся на мелководье, где концентрация микробов выше. Купание и ныряние в загрязненной воде может привести к воспалению уха — вода проникает в слуховой проход и достигает барабанной перепонки, что облегчает путь бактерии или вируса в мозг. По словам Людмилы Катанаховой, в морской воде можно подцепить гепатит А, а также паразитарные инфекции. В России наиболее распространены 18–20 паразитозов, и некоторыми можно заразиться при купании. Например, лямблиозом, токсокарозом, который дает неспецифические симптомы, такие как кашель и одышку. Смотря, какой орган затронули паразиты. Шистосомоз поражает печень, кишечник и мочеполовую систему.

Вот некоторые правила безопасного купания:

  1. Отдавайте предпочтение оборудованным пляжам, избегайте водоемов вблизи загрязненных зон (очистных сооружений, рек).

  2. Соблюдайте правила: если на берегу установлена табличка «Купание запрещено», значит, это небезопасно — возможно, именно из-за состава воды.

  3. Защищайте глаза при купании и следите за личной гигиеной после посещения водоемов — после купания обязательно нужно принять душ и промыть глаза чистой проточной водой.

  4. Старайтесь донести до детей, что глотать воду категорически нельзя.

  5. Выбирайте для отдыха пляжи, которые находятся подальше от микрорайонов с частным сектором.

  6. Приезжайте в Сочи в июне или в конце сентября.

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Комментарии
3
Гость
14 августа 2024, 11:08
Руское Лото - гарантия выигрыша
Гость
14 августа 2024, 11:45
Потому что русские - рабы. Всё равно проглотят.
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