Парадокс лета-2024: россиянам всё чаще отказывают в шенгене, но они стали больше летать за рубеж. Где нас ждут

Владивосток тоже может показаться экзотикой, если вы там не были Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В первом полугодии 2024 года число россиян, выехавших на отдых в классические туристические страны (включая направления туристического транзита), увеличилось почти на миллион по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такие данные публикует Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Согласно опубликованным данным Пограничной службы ФСБ России, всего на прямых рейсах из страны вылетели за полгода почти 7,8 млн человек, что на 17,7% больше, чем в 2023 году (6,6 млн).



Основной рост пришелся на пять туристических направлений дальнего зарубежья — Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Вьетнам. На эти пять стран приходится уже почти 74% прямых авиаперелетов из России. Причем прямая авиаперевозка по этим топ-5 направлениям увеличилась на 20,3% (на 966 тысяч человек). Постсоветских стран, а также стран Европы, которые раньше (до 2022 года) были в топе, уже нет.



Европа для россиян всё менее интересна, свидетельствуют данные Пограничной службы ФСБ. Но не потому, что большинство туристов в ней разочаровались, а потому, что получить шенген становится всё сложнее.



Консульство Италии в Москве, например, предупредило, что процесс оформления визы может затянуться до 60 дней.



Консульство Испании в Москве рассматривает документы относительно быстро (2–3 недели), но записаться на подачу документов в визовый центр крайне сложно.



Запись на подачу документов во французский визовый центр в Москве и регионах ведется только на октябрь, и места разбирают очень быстро, свидетельствуют данные АТОР. Если повезет, можно получить «отказной» слот на более раннюю дату, но для этого требуется постоянно сидеть в интернете и постоянно отслеживать систему записи.



Вырос спрос на Россию и Абхазию

— Мы в сравнении с 2023 годом отмечаем увеличение объема заявок путешествий по России на 60,5%, а по Абхазии — на 30%, — говорит MSK1.RU руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина. — В целом люди стали больше путешествовать.



— А почему так вырос спрос на Россию, учитывая, что сервис остался на прежнем — низком — уровне?



— Рост уровня спроса на Россию обусловлен во многом в целом активно развивающимся трендом на внутренний туризм. Плюс высокой стоимостью путешествий на многие зарубежные курорты. Например, средний чек на туры в Турцию за год вырос на 21% до 237,8 тысячи рублей, в Египет и ОАЭ — на 18%, в обеих странах чек по 197 тысяч.



Сравним: средний чек для путешествия по России составляет 119,1 тысячи рублей, хотя за год он и вырос на 40%.



— Власти Турции жалуются, что турпоток из России растет слишком медленно, всего на 3% в этом году. В то время как, например, турпоток из России в ОАЭ увеличился почти на четверть.



— Турция в прошлом году в портфеле «Слетать.ру» была на первом месте с 40% от общего объема продаж, затем следовали Россия (26,5%) и Египет (14%). В этом году топ лидеров иной: на Россию приходится 42% от общего объема продаж, затем идет Турция с 32% и Египет с 9,7%.



— Вообще, россияне, по вашим наблюдениям, чаще путешествуют?



— Да, по данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с заездами в летний период практически на 60% превышает аналогичные показатели прошлого года. Кроме того, глубина бронирования увеличилась практически на 63% (до 1 месяца). Средняя продолжительность поездки стала на одну ночь больше, теперь это 8 ночей. Туристы начали рассматривать большое количество направлений, например, у нас появились бронирования в Марокко, Китай.



Африка в тренде

Дмитрий Лукьянчук, трэвел-блогер (автор тревел-проекта «Направления») в беседе с MSK1.RU отмечает, что россияне всё чаще выбирают экзотические направления, поскольку традиционные по тем или иным причинам «в бане».



— Европа для большинства недоступна из-за проблем с визами. Израиль, Египет и ряд других стран Персидского региона отпадают в связи с геополитическими причинами, — говорит Лукьянчук. — А большим потенциалом для перезагрузки обладает Юго-Восточная Азия. Важный туристический тренд последнего времени — Африка.



— Какие конкретно «незаезженные» страны порекомендовали бы посетить осенью и зимой?



— Для тех, кому поднадоели Таиланд, Камбоджа и Вьетнам, горячо советую посмотреть Мьянму. Страна не слишком «заезженная» у туристов. При этом уникальное сочетание архитектуры, эклектичных буддистских храмов, золотых ступ, удивительной природы, интересных традиций, вкусной еды и пустынных пляжей выгодно выделяет ее из других азиатских стран. Правда, любителям аутентичности стоит поторопиться. Есть вероятность, что в ближайшие годы поток туристов распределится именно сюда.



В Африке, наверное, Эфиопия. В этом году Эфиопия ввела для россиян упрощенный визовый режим. Сама по себе это очень интересная для туризма страна. Кроме того, транзитный потенциал Аддис-Абебы огромен. Из эфиопской столицы можно улететь практически в любой уголок Земли.

А вы куда хотели бы поехать в бархатный сезон? Хотели в Европу, но не получается с визой, будем искать приемлемый вариант Юго-Восточная Азия прекрасна Есть где отдохнуть в России Только в Европу Останемся дома